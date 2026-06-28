July Monthly Horoscope : జూలై నెలలో 12 రాశుల ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో చూడండి
జూలై నెలలో గ్రహ స్థానాల మార్పు వల్ల ఏ రాశుల వారు ప్రభావితమవుతారు? ఈ నెల మీకు ఎలా ఉండబోతుందో, మీ రాశి ప్రకారం మీకు ఎలాంటి ఫలితాలు లభిస్తాయో తెలుసుకోండి.
గ్రహాల కదలికల ఆధారంగా జూలై 2026లో పన్నెండు రాశుల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది ? ఆర్థిక, వృత్తి, కుటుంబ, ప్రేమ జీవితంలో ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసివస్తుందో, ఎవరు లాభపడతారో, ఎవరు నష్టపోతారో తెలిపే నెలవారీ ఫలితాల సమాచారం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు.
మేష రాశి
మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి సంవత్సరంలోని ఏడో నెల అయిన జూలై ప్రారంభం ఒడిదుడుకులతో నిండి ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మేష రాశి వారు తమ వృత్తి, వ్యాపారాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా అవసరం. ఒక చిన్న పొరపాటు కూడా పెద్ద సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. విద్యార్థులు తమ చదువుపై ఏకాగ్రత కోల్పోవచ్చు. కోరుకున్న విజయాన్ని సాధించడానికి కఠోర శ్రమ అవసరమని వారు గ్రహించాలి. మేష రాశి వారు నియమాలను ఉల్లంఘించకుండా ఉండాలి, ఎందుకంటే అలా చేయడం వలన ఆర్థిక నష్టం మరియు వారి ప్రతిష్టకు భంగం కలగవచ్చు. ఇతరుల గురించి ప్రతికూల ఆలోచనలు కలిగి ఉండకూడదు. నెల మధ్య వరకు ప్రజలతో కలిసికట్టుగా పనిచేయడం ఉత్తమం. నెల రెండవ భాగంలో మీరు మీ వృత్తి, వ్యాపారం, కుటుంబ విషయాలకు సంబంధించి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి రావచ్చు. మీరు ప్రేమ సంబంధంలో ఉన్నట్లయితే, కుటుంబ సభ్యులు విభేదించవచ్చు. ఈ సమయంలో, భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా వివేకంతో వ్యవహరించడం ముఖ్యం.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి జూలై నెల మొత్తం మీద అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. నెల రెండో భాగంలో కొద్ది సమయం మినహా నెల పొడవునా ప్రతి దశలోనూ అదృష్టం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రణాళిక వేసుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి, మీరు కోరుకున్న విధంగానే పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు ఎట్టకేలకు ఫలించే సమయం వచ్చింది. గ్రహాలు మీకు అనుకూలంగా ఉన్నందున, మీ కెరీర్ లేదా వ్యాపారంలోని పరిస్థితులను మీకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడానికి మీరు శాయశక్తులా ప్రయత్నించాలి. వ్యాపార నిపుణులు నెల మధ్యలో ఒక ముఖ్యమైన ఒప్పందంలోకి ప్రవేశించవచ్చు, ఇది వారి వ్యాపార వేగాన్ని పెంచి, మార్కెట్లో వారి స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది. మీ పిల్లల గురించిన ముఖ్యమైన ఆందోళనలు తొలగిపోవడంతో మీకు ఉపశమనం కలుగుతుంది. స్థిరాస్తులు లేదా వాహనాలను కొనడానికి లేదా అమ్మడానికి అవకాశాలు రావచ్చు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి జూలై నెల సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ నెలలో మీరు అతి చిన్న వివరాలపై కూడా చాలా శ్రద్ధ వహించాలి. ఒక క్షణం అజాగ్రత్త విజయ మార్గంలో ఉన్న పనిని ప్రమాదంలో పడేస్తుంది. నెల ప్రారంభంలో మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడానికి మీ సమయాన్ని, శక్తిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించుకోవాలి. పనులను పూర్తి చేయడానికి మీరు ఇతరులతో మంచి సంబంధాలను పెంచుకోవాలి. ఒక అడుగు వెనక్కి వేయడం రెండు అడుగులు, ముందుకు వేయడానికి మార్గం తెరిస్తే.. పురోగతి కోసం అలా చేయడానికి వెనుకాడకండి. నెల రెండో వారంలో, ప్రతికూల మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తులతో మీకు విభేదాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో మీరు మీ అభిప్రాయాలను ఇతరులకు స్పష్టంగా తెలియజేయాలి. లేకపోతే, మీ మాటలు అపార్థం చేసుకోబడవచ్చు. నెల మధ్య నుండి చివరి సగం వరకు వ్యాపారంలో సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ఈ కాలంలో ఆర్థిక విషయాలలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి జూలై నెల ప్రారంభం మరింత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీరు ఒక కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి లేదా మీ వృత్తిని నిర్మించుకుని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి కష్టపడుతుంటే.. నెల మొదటి భాగంలో మీరు ఆశించిన విజయాన్ని సాధిస్తారు. నిరుద్యోగులకు, ఈ నెల కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఆర్థిక లాభాలకు ఆటంకం కలిగించే అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. నెల మొదటి భాగం మీ ఆరోగ్యానికి, సంబంధాలకు అత్యంత అనుకూలమైనదిగా పరిగణిస్తారు. మీకు పూర్తి ఆనందం, కుటుంబ సభ్యులు, శ్రేయోభిలాషుల నుండి సహకారం, మద్దతు లభిస్తుంది. పారిశ్రామికవేత్తల పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కాలంలో మహిళలు ఆరోగ్యం, సంబంధాలకు సంబంధించిన సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు.
సింహ రాశి
సింహరాశి వారికి జూలై నెల చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ నెలలో మీ సమయాన్ని, శక్తిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం ద్వారా మీరు ఊహించని ప్రతిఫలాలను పొందుతారు. నెల ప్రారంభంలో మీరు మీ ప్రియమైనవారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఈ సమయంలో మీ వృత్తి, వ్యాపారంలో పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కార్యాలయంలో సీనియర్లు, జూనియర్లు ఇద్దరూ మీకు మద్దతుగా నిలుస్తూ పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తారు. జూలై మొదటి భాగంలో విద్యార్థులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తను అందుకునే అవకాశం ఉంది. ఉన్నత విద్య కోసం చేసే ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. జూలై మొదటి వారం కంటే రెండో వారం మరింత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ ప్రతిష్ట, ఆర్థిక లాభాలు పెరుగుతాయి. మీ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలవంతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి.
కన్యా రాశి
కన్యారాశిలో జన్మించిన వారికి జూలై నెల చాలా శుభప్రదంగా, లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఈ నెల కొన్ని ముఖ్యమైన ఖర్చులతో ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు అవసరాలు, వ్యక్తిగత సౌకర్యం, విలాసాలకు సంబంధించిన వస్తువులపై గణనీయమైన మొత్తాన్ని ఖర్చు చేయవచ్చు. నెల మొదేటి వారంలో, మీరు వృత్తి లేదా వ్యాపార సంబంధిత పనుల నిమిత్తం ఒక సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేయవలసి రావచ్చు. ఈ ప్రయాణం అలసట కలిగించినప్పటికీ, అది మీ అంచనాలను నెరవేరుస్తూ విజయవంతంగా, లాభదాయకంగా ఉంటుంది. యువత నెల మొదటి అర్ధభాగాన్ని ఎక్కువగా ఆస్వాదిస్తారు. మీరు విదేశాలకు సంబంధించిన పనులలో నిమగ్నమై ఉంటే, మీకు రెండవ వారంలో శుభవార్త అందవచ్చు.
తులా రాశి
జూలై నెల తులారాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. నెల రెండో భాగం కంటే మొదటి భాగం మరింత సానుకూలంగా, లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అందువల్ల తులారాశి వారు తమ ముఖ్యమైన పనులను నెల ప్రారంభంలోనే పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి. మొదటి భాగంలో అదృష్టం పూర్తిగా మీ పక్షాన ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ కాలంలో మీ లక్ష్యాలను సాధించడానికి మీరు మీ శాయశక్తులా కృషి చేయాలి. మొదటి వారంలో వృత్తిపరమైన లేదా ఉద్యోగ సంబంధిత కారణాల వల్ల చేసే ప్రయాణం ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీరు పెద్దలతో, పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో సంబంధాలను ఏర్పరచుకుంటారు. మీరు పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేయడంలో సహాయపడటమే కాకుండా.. భవిష్యత్తులో లాభదాయకమైన వ్యాపారాలలో పాల్గొనడానికి అవకాశాలను కూడా అందిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి జూలై నెల సగటు ఫలితాలను ఇస్తుందని అంచనా. ఈ నెలలో మీ మాటలకు పరిస్థితులను చక్కదిద్దే లేదా వాటిని మరింత క్లిష్టతరం చేసే శక్తి ఉందని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. అందువల్ల ఇతరులతో చాలా జాగ్రత్తగా, మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడండి. నెల ప్రారంభంలో మీరు పనికి సంబంధించిన కొన్ని సవాళ్లను ఎదుర్కోవచ్చు, కానీ మీ తెలివితేటలు, మంచి విచక్షణ చివరికి ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారాలను కనుగొనడంలో మీకు సహాయపడతాయి. ఈ సమయంలో మీ సహచరులు, సహోద్యోగులు కూడా మీకు మద్దతును అందిస్తారు. నెల రెండో వారంలో మీరు గతంలో చేసిన కృషికి, కష్టానికి సానుకూల ప్రతిఫలాలను పొందవచ్చు. నెల మధ్యలో వృత్తి లేదా వ్యాపార ప్రయోజనాల కోసం చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదకరంగా, లాభదాయకంగా ఉంటాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశిలో జన్మించిన వారు ఒక్క క్షణం అజాగ్రత్త ప్రమాదానికి దారితీస్తుంది అనే విషయంలో గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ నెలలో ఆరోగ్యం, సంబంధాలు, వృత్తి లేదా వ్యాపార విషయాలలో గణనీయమైన హెచ్చుతగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉంది. నెల ప్రారంభంలో మీరు పని నిమిత్తం చిన్న లేదా పెద్ద ప్రయాణాలు చేయవలసి రావచ్చు. ఇది మీకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీరు ప్రభుత్వం లేదా అధికారులతో సంబంధం ఉన్న ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పరచుకుంటారు. అయితే గాయాలు లేదా ప్రమాదాలు జరిగే ప్రమాదం ఉన్నందున మీరు జాగ్రత్తగా వాహనం నడపాలి. మీరు ఉద్యోగి అయితే అనవసరమైన వివాదాలను నివారించడానికి కార్యాలయంలో వ్యతిరేక లింగానికి చెందిన సహోద్యోగులతో వ్యవహరించేటప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండండి. వ్యక్తిగత సంబంధాల విషయంలో కూడా ఈ కాలం సున్నితమైనది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి జూలై నెల వివిధ జీవిత సమస్యలకు పరిష్కారాలను, ఇబ్బందుల నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఆశించిన ఫలితాలను సాధించడానికి మీరు కఠోర శ్రమ, కృషి చేయవలసి ఉంటుంది. నెల ప్రారంభంలో భూమి లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలు పరస్పర సంప్రదింపుల ద్వారా లేదా పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తి సహాయంతో పరిష్కరం అవుతాయి. పూర్వీకుల ఆస్తిని పొందడానికి అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. జూలై రెండో వారంలో జీతభత్యాలు పొందే ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో ప్రత్యర్థుల నుండి తీవ్రమైన పోటీని ఎదుర్కోవచ్చు. అయినప్పటికీ మీ సీనియర్లు మీకు పూర్తి మద్దతును అందిస్తారు. ఇది అన్ని సవాళ్లను అధిగమించి, చివరికి మీ సత్తాను నిరూపించుకోవడానికి మీకు వీలు కల్పిస్తుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు ఈ కాలంలో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వారికి జూలై నెల సగటు ఫలితాలను ఇస్తుందని అంచనా. మీరు ప్రణాళిక వేసుకున్న పనులను పూర్తి చేయడానికి అదనపు కృషి, శ్రమ చేయవలసి ఉంటుంది. చిన్న పనులకు కూడా చాలా పరుగులు పెట్టవలసి రావచ్చు. అనవసరమైన ఖర్చులు మీ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీయవచ్చు, అదే సమయంలో మీ ఆదాయ వనరులలో అంతరాయాలు మానసిక క్షోభకు కారణం కావచ్చు. నెల ప్రారంభంలో గృహ సమస్యలు ప్రబలంగా ఉంటాయి. మీరు ఇంటి మరమ్మతుల కోసం లేదా కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం కోసం గణనీయమైన మొత్తాన్ని ఖర్చు చేయవలసి రావచ్చు. ఈ కాలంలో మీరు నిరంతర శారీరక, మానసిక అలసటను అనుభవించవచ్చు.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి జూలై నెల మిశ్రమ ఫలితాలను తెస్తుంది. నెల ప్రారంభంలో మీరు కొన్ని ముఖ్యమైన జీవిత సవాళ్లను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. ఈ సమయంలో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు. అవసరమైన రాజీలు చేసుకుంటూ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మీరు మీ తెలివితేటలను, విచక్షణను ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నెలలో మీన రాశి వారు సోమరితనం, అహంకారం, కోపం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వివాదాలలో చిక్కుకోవడం కంటే సంభాషణను నెలకొల్పడంపై మీ దృష్టి ఉండాలి. మీరు ఉద్యోగి అయితే ఇతరులు చెప్పేదానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వకుండా మీ లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టండి. నెల రెండవ వారంలో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారినట్లు కనిపిస్తాయి. భూమి లేదా ఆస్తికి సంబంధించిన వివాదాలను ఒక ప్రభావవంతమైన వ్యక్తి సహాయంతో పరిష్కరించుకోవచ్చు. మీ ప్రేమ జీవితంలో లేదా వైవాహిక జీవితంలో, మంచి బంధాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి మీరు మీ భాగస్వామితో మర్యాదగా ప్రవర్తించాలి, వారి అవసరాలను అర్థం చేసుకోవాలి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More