    కస్టమర్లు తాగి వాహనాలు నడపకుండా చూడాలి.. క్యాబ్‌ బుకింగ్‌లను తిరస్కరిస్తే చర్యలు

    నూతన సంవత్సర వేడుకలకు ముందు సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వివరణాత్మక ట్రాఫిక్ సలహాను జారీ చేశారు. ఉల్లంఘనలపై, ముఖ్యంగా మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం, ప్రమాదకరమైన డ్రైవింగ్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

    Published on: Dec 30, 2025 11:44 AM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    నూతన సంవత్సర వేడుకల దృష్ట్యా ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం సైబరాబాద్ పోలీసులు మార్గదర్శకాలు జారీ చేశారు. అడ్వైజరీ ప్రకారం.. క్యాబ్, టాక్సీ, ఆటోరిక్షా ఆపరేటర్లు యూనిఫాంలో ఉండాలి. చెల్లుబాటు అయ్యే పత్రాలను తమతో కలిగి ఉండాలి. ప్రయాణికులకు రైడ్‌లను తిరస్కరించకూడదు. రైడ్ కోసం బుకింగ్ చేసుకుంటే దాన్ని తిరస్కరిస్తే.. మోటారు వాహనాల చట్టం, 1988 ప్రకారం జరిమానాలు ఉంటాయి. ఈ చలాన్ రూపంలో జరిమానా పడుతుంది.

    సైబరాబాద్ పోలీసుల మార్గదర్శకాలు
    ప్రయాణికులు ఇటువంటి సంఘటనలను 9490617346 నంబర్‌కు వాట్సాప్ ద్వారా సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. డ్రైవర్లు దురుసుగా ప్రవర్తించడం, అధిక ఛార్జీలు వసూలు చేయకూడదని పోలీసులు హెచ్చరించారు.

    బార్‌లు, పబ్‌లు, క్లబ్‌లు తమ ప్రాంగణంలో మద్యం సేవించిన తర్వాత మద్యం సేవించిన వ్యక్తులు వాహనాలు నడపడానికి అనుమతించకుండా జాగ్రత్త వహించాలని పోలీసులు హెచ్చరించారు. తెలిసి లేదా నిర్లక్ష్యంగా మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడానికి అనుమతి ఇచ్చిన సంస్థలపై నేరానికి ప్రేరేపించినందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. మద్యం తాగి వాహనం నడపడం వల్ల కలిగే పరిణామాల గురించి కస్టమర్లకు అవగాహన కల్పించాలి. అవసరమైన చోట ప్రత్యామ్నాయ రవాణాను ఏర్పాటు చేయాలని యాజమాన్యాలను ఆదేశించారు.

    రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్, అనధికార పార్కింగ్, ఓవర్ స్పీడ్, సిగ్నల్ జంపింగ్, ర్యాష్ డ్రైవింగ్, హెల్మెట్ లేకుండా రైడింగ్ వంటి ఉల్లంఘనలను గుర్తించడానికి ప్రత్యేక నిఘా కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిని కెమెరా ఫుటేజ్ ద్వారా గుర్తించి విచారణ చేపడతారు. రాత్రి 8 గంటల నుండి సైబరాబాద్ పరిధిలో విస్తృతంగా మద్యం తాగి డ్రైవింగ్ చేసేవారిపై తనిఖీలు చేపడతారు.

    వాహనదారులు చెల్లుబాటు అయ్యే పత్రాలను చూపకపోతే వాహనాలను తాత్కాలికంగా అదుపులోకి తీసుకోవచ్చు. మైనర్లు లేదా చెల్లుబాటు అయ్యే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా వాహనాలు నడిపితే వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకుంటారు. యజమాని, డ్రైవర్ ఇద్దరిని ప్రాసిక్యూషన్‌ చేస్తారు. వాహనాల్లో హై-డెసిబెల్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్‌లను ఉపయోగించడం, నంబర్ ప్లేట్లు లేకుండా డ్రైవింగ్ చేయడం, రద్దీగా ఉండటం, వాహనాలపై ప్రయాణించడం, ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించడం వంటి వాటిపై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. ర్యాష్ డ్రైవింగ్, అతిగా హారన్ మోగించడం, ట్రిపుల్ రైడింగ్, ఇతర ప్రమాదకరమైన పద్ధతులకు కేసులు అవుతాయి.

    News/Telangana/కస్టమర్లు తాగి వాహనాలు నడపకుండా చూడాలి.. క్యాబ్‌ బుకింగ్‌లను తిరస్కరిస్తే చర్యలు
