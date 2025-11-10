భార్య కంటే హీరోయిన్లతోనే ఎక్కువ టైమ్.. మంచి భర్త కాదు.. తప్పు చేస్తే బాగుండదు: హీరోపై వైఫ్ సంచలన ఆరోపణలు

బాలీవుడ్ నటుడు, ఒకప్పటి స్టార్ హీరో గోవిందపై అతని భార్య సునీత అహుజా సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఒక స్టార్ భార్యగా ఉండటం ఎంత కష్టమో తెలిపింది. ఇటీవల పింక్విల్లాతో జరిగిన సంభాషణలో సునీత తమ వివాహం, గోవింద గతంలో చేసిన తప్పుల గురించి బహిరంగంగా చెప్పింది. అంతేకాకుండా తరువాత జన్మలో గోవింద తనకు భర్తగా వద్దు అని కూడా స్పష్టం చేసింది.
గోవింద తప్పులు
సునీత తన భర్త గోవింద చేసిన గత తప్పుల గురించి మాట్లాడింది. “మనల్ని మనం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. యవ్వనంలో మనిషి తప్పులు చేస్తాడు. నేను చేశాను. గోవింద కూడా చేశారు. కానీ మీకు ఒక నిర్దిష్ట వయస్సు వచ్చినప్పుడు, మీరు తప్పులు చేస్తే అది బాగుండదు. పైగా మీకు అందమైన కుటుంబం, మంచి భార్య, అద్భుతమైన పిల్లలు ఉన్నప్పుడు అలాంటి తప్పులు ఎందుకు చేయాలి” అని సునీత చెప్పింది.
పిల్లలే స్నేహితులు
దీని గురించి గోవిందను ఎప్పుడైనా నిలదీశారా అని అడిగినప్పుడు.. సునీత తాను తన పిల్లలను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నానని, వారి ప్రేమను మాత్రమే తిరిగి ఆశిస్తున్నానని వివరించింది. తన జీవితంలో స్నేహితులు లేరని, తన పిల్లలనే తన స్నేహితులుగా చూస్తానని ఆమె వెల్లడించింది.
హీరోయిన్లతోనే ఎక్కువ
“చూడండి, ఆయన (గోవింద) హీరో. నేను ఏం చెప్పగలను? ఆయన భార్య కంటే హీరోయిన్లతోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. ఒక స్టార్ భార్యగా ఉండాలంటే మీరు చాలా బలమైన మహిళగా మారాలి. మీరు మీ హృదయాన్ని రాయిలా మార్చుకోవాలి. ఈ విషయం తెలుసుకోవడానికి నాకు 38 ఏళ్ల వివాహ జీవితం పట్టింది. యవ్వనంలో నాకు ఇది అర్థం కాలేదు” అని సునీత చెప్పింది.
గోవింద మంచి కొడుకు, మంచి సోదరుడే కానీ మంచి భర్త కాదు అని సునీత స్పష్టం చేసింది. అందుకే వచ్చే జన్మలో ఆయన తనకు భర్తగా వద్దు అని చెప్పింది.
గోవింద, సునీత బంధం
గోవింద బాలీవుడ్ స్టార్గా మారడానికి చాలా కాలం ముందే సునీత ఆయనతో ప్రేమలో పడింది. ఆ ఇద్దరూ 1987లో వివాహం చేసుకున్నారు. వారి కుమార్తె టీనా 1989లో జన్మించే వరకు వారు తమ వివాహాన్ని రహస్యంగా ఉంచారు. తరువాత, 1997లో ఈ జంటకు రెండవ సంతానం యశోవర్ధన్ అహుజా జన్మించాడు. టీనా ఇప్పటికే బాలీవుడ్లో అడుగుపెట్టగా, యశోవర్ధన్ ఇంకా పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించలేదు. ఆయన సాయి రాజేష్ నీలం దర్శకత్వం వహించే చిత్రంతో అరంగేట్రం చేయనున్నారు.
ఆ పుకార్లు
ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో 38 ఏళ్ల వివాహం తరువాత గోవింద, సునీత విడిపోతున్నారనే పుకార్లు వచ్చాయి. గోవింద ఒక మరాఠీ నటితో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడని కూడా నివేదికలు సూచించాయి. అయితే వారు కలిసి వినాయక చవితి జరుపుకోవడంతో ఈ పుకార్లకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది.