    ఇది హ్యాపీ సీజన్-అద్భుతంతో ముగుస్తుంది-బోల్డ్ సిరీస్ ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ డైరెక్టర్-స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?

    నలుగురు అమ్మాయిల జీవితాల నేపథ్యంలో సాగే హాట్ అండ్ బోల్డ్ సిరీస్ ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ కొత్త సీజన్ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. చివరిదైన సీజన్ 4 స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అవుతుంది. ఇది హ్యాపీ సీజన్ అని, ఎండింగ్ అద్భుతంగా ఉంటుందంటూ ఈ సీజన్ డైరెక్టర్ అరుణిమా శర్మ తెలిపారు. 

    Published on: Dec 17, 2025 9:09 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    హాట్ అండ్ బోల్డ్ సిరీస్ ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ చివరిసారిగా ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు వచ్చేస్తోంది. ఈ సిరీస్ చివరి సీజన్ అయిన నాలుగో సీజన్ స్ట్రీమింకు రెడీ అయింది. డిసెంబర్ 19 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో హిందీ, తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ సీజన్ 4 డైరెక్టర్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు.

    ఓటీటీలోకి బోల్డ్ సిరీస్ సీజన్ 4
    ఓటీటీలోకి బోల్డ్ సిరీస్ సీజన్ 4

    ఏడాది లోపే ఓటీటీ రిలీజ్

    మూడేళ్ల క్రితం మూడవ సీజన్ ప్రేక్షకులను విభజించిన తరువాత ప్రైమ్ వీడియో షో ‘ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్!’ చివరి సీజన్ కోసం తిరిగి వస్తోంది. సీజన్ 4 కు ప్రధాన దర్శకురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అరుణిమా శర్మ డిసెంబర్ 19న విడుదల కాబోతున్న ఈ చివరి సీజన్ గురించి హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌తో మాట్లాడారు. 'మేము ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ షూటింగ్ ప్రారంభించి, సంవత్సరం లోపే విడుదల చేస్తున్నాం!' అని ఆమె తెలిపారు.

    నలుగురు అమ్మాయిలు

    నలుగురు అమ్మాయిల లైఫ్ జర్నీనే ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ వెబ్ సిరీస్. ఈ అమ్మాయిల జీవితంలో ఎలా బోల్డ్ గా ఉన్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ల ప్రయాణం ఏ విధంగా సాగుతుందనే విషయాలను ఈ సిరీస్ చాటుతోంది. ఇప్పటికే దీంట్లో మూడు సీజన్లు వచ్చాయి. ఇప్పుడు నాలుగో సీజన్ తో సిరీస్ కు ఎండ్ కార్డు పడబోతోంది. ఈ సిరీస్ లో సయానీ గుప్తా, బనీ జె, కృతి కుల్హరి, మాన్వి గగ్రూల కీలక పాత్రలు పోషించారు.

    విరాట్, అనుష్కతో యాడ్

    ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ సీజన్ 4 డైరెక్టర్ అరుణిమా శర్మ ఓ యాడ్ కోసం విరాట్ కోహ్లి, అనుష్కను డైరెక్ట్ చేశారు. ‘కాక్‌టైల్', 'ఫైండింగ్ ఫన్నీ' వంటి చిత్రాలకు అసోసియేట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేయడం 'బిజీగా, సరదాగా' గడిచిందని ఆమె చెప్పారు.

    'నేను చాలా యాడ్ ఫిల్మ్స్ తీశాను. అందులో నాకు ఇష్టమైన వాటిలో ఒకటి దుబాయ్‌లో విరాట్, అనుష్కలతో తీసినది. చాలా సంవత్సరాలుగా ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ తీయాలని ప్రయత్నిస్తున్నా. కానీ ఓటీటీ రాకముందు మీ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర, ఒక హీరోను ఎంపిక చేసుకుని సినిమా తీయడం, ముఖ్యంగా ఒక మహిళా దర్శకురాలిగా చాలా కష్టంగా ఉండేది' అని ఆమె అన్నారు.

    హ్యాపీ సీజన్

    ఎమ్మీ-నామినేట్ అయిన ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్ వంటి సిరీస్‌కు దర్శకురాలిగా బాధ్యతలు తీసుకోవడం ఒక బాధ్యత అని అరుణిమ అన్నారు. 'సిరీస్‌లో పనిచేసే అంశాలను, ప్రేక్షకులు ఇష్టపడే వాటిని సంరక్షించి, విజువల్, ఆడియో శైలిని 2026కి తగ్గట్టుగా మెరుగుపరచాలని ఆలోచన. నటీనటులు మరింత సహజంగా, తేలికగా, నమ్మకమైనవారిగా ఉండాలని నేను కోరుకున్నా.

    ఇది ఒక యుగం ముగింపు. ఇది ఒక అద్భుతంతో ముగుస్తుంది. స్నేహం, సరదా, ఎత్తుపల్లాలు, నవ్వులు, నాటకం - ఈ సీజన్‌లో అన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మేము దీనిని హ్యాపీ సీజన్ అని పిలుస్తున్నాం’’ అని అరుణిమా పేర్కొన్నారు.

