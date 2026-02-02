గుండె నిండా గుడి గంటలు టుడే ఎపిసోడ్: రోహిణి మోసాన్ని తెలుసుకున్న మనోజ్.. ఎవడిని కలుస్తున్నావంటూ.. తల్లికి శృతి వార్నింగ్
గుండె నిండా గుడి గంటలు సోమవారం (ఫిబ్రవరి 2) ఎపిసోడ్ లో రోహిణి తనను మోసం చేస్తున్న విషయం తెలుసుకుంటాడు మనోజ్. ఆమెను నిలదీస్తాడు. ఇటు రోడ్డుపైనే బాలు, మీనా గొడవపడటం, అటు తల్లికి శృతి ఫోన్ చేసి వార్నింగ్ ఇవ్వడం చూడొచ్చు.
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు అంటే 610వ ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగింది. రవి, శృతితో గొడవ వెనుక అసలు సీక్రెట్ ను సత్యానికి చెబుతాడు బాలు. దీంతో అతడూ నవ్వేస్తాడు. ఇటు తల్లి కోసం హాస్పిటల్ కు వెళ్లిన రోహిణి.. తనను మోసం చేస్తోందని అనుకొని మనోజ్ ఆమెను నిలదీస్తాడు.
బాలుని రోడ్డుపైనే నిలదీసిన సత్యం
గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ సోమవారం (ఫిబ్రవరి 2) ఎపిసోడ్ బాలుని సత్యం రోడ్డుపైనే నిలదీసే సీన్ తో మొదలవుతుంది. అసలు ఈ ఇంట్లో ఏం జరుగుతోంది? రవి, శృతితో మీరు ఎందుకు గొడవపడుతున్నారు అని అడుగుతాడు. ఆ విషయం అమ్మని, శృతి వాళ్ల అమ్మని అడగండని బాలు అంటాడు.
అసలు ఏం జరిగిందని అడిగితే.. మీనా గురించి శృతి వాళ్ల అమ్మకి ప్రభావతి ఏం చెప్పిందో వివరిస్తాడు బాలు. దానికి మీరు ఎందుకు గొడవ పడుతున్నారని అడిగితే తమ ప్లాన్ గురించి వెల్లడిస్తాడు.
తమ ప్లాన్ గురించి చెప్పిన బాలు
విషయం తెలుసుకొని శృతి వాళ్లను అమ్మను నిలదీయడానికి మీనాతో కలిసి బాలు కారులో వెళ్తూ ఆవేశంతో ఊగిపోతుంటాడు. దీనివల్ల గొడవ మరింత పెద్దదవుతుంది తప్ప ఒరిగేదేమీ ఉండదని మీనా తన ప్లాన్ గురించి చెబుతుంది. ఇంటికి వెళ్లి రవి, శృతిలతో గొడవ పడదామని, అది గొడవ లాంటి గొడవ అని అంటుంది.
దీనికి బాలు ఓకే అంటాడు. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రవి, శృతి గదిలోకి వెళ్లి గొడవ పడినట్లు, గట్టిగట్టిగా అరిచినట్లు నటిస్తారు. అసలు విషయం తెలుసుకున్న సత్యం ఊపిరి పీల్చుకుంటాడు. ఇంట్లో కొడుకులు, కోడళ్లు గొడవ పడుతుంటే చూసి సంతోషించే ఏకైక జీవి మీ అమ్మేనేమో అని బాలుతో అంటాడు.
తల్లికి ఫోన్ చేసి వార్నింగ్ ఇచ్చిన శృతి
ఇటు శృతి దగ్గరికి వచ్చిన రవి తమ గొడవ నిజం అనుకొని అమ్మ తెగ సంతోషపడుతోందని చెబుతాడు. మీ అమ్మ ఎప్పుడూ ఇంతేనా అని శృతి అంటుంటి. అసలు అనాల్సింది మీ అమ్మను అని జరిగిన విషయం చెబుతాడు రవి. దీంతో వెంటనే తల్లికి ఫోన్ చేస్తుంది శృతి. ముందు వెళ్లి ఏ సైకియాట్రిస్ట్ కో చూపించుకో.. నీకు ఏదో అయింది అని అంటుంది.
దీంతో శోభ మండిపడుతుంది. తల్లితో ఇలాగే మాట్లాడతావా అని తిడుతుంది. నువ్వు చేసిన పనేంటని శృతి నిలదీస్తుంది. రవిని పెళ్లి చేసుకున్నాను.. ఇది నా ఇల్లు.. ఇక్కడి వాళ్లు నావాళ్లు.. నువ్వు జోక్యం చేసుకుంటే బాగుండదు అని వార్నింగ్ ఇచ్చి ఫోన్ పెట్టేస్తుంది.
హాస్పిటల్లో సుగుణ.. పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చిన రోహిణి
ఇటు రోహిణి తల్లి సుగుణ కళ్లు తిరిగి పడిపోవడంతో హాస్పిటల్లో చేరుస్తారు. చింటూ ఏడుస్తూనే ఉంటాడు. డాక్టర్ ఆమెకు చికిత్స చేస్తుంది. విషయం తెలుసుకొని హాస్పిటల్ కు రోహిణి పరుగెత్తుకుంటూ వస్తుంది. అసలు ఏం జరిగిందని తల్లినే నిలదీస్తుంది. చాలా రోజులుగా ఇలాగే అవుతోందని ఆమె చెబుతుంది.
డాక్టర్ కూడా రోహిణిని పక్కకు పిలిచి క్లాస్ పీకుతుంది. ఆమెను మీరైనా దగ్గరుండి చూసుకోండి.. లేదంటే ఎవరినైనా ఆమె దగ్గర ఉంచండి.. హార్ట్ పేషెంట్ ను ఇలా వదిలేస్తారా అని అంటుంది. దీంతో రోహిణి ఆలోచనలో పడుతుంది. అమ్మని చూసుకోవడానికి ఎవరినైనా చూడాలని అనుకుంటుంది.
రోడ్డు మీదే బాలు, మీనా గొడవ
ఇటు పెళ్లి చూపులకు వెళ్తున్న ఓ ప్యాసెంజర్ ను ఎక్కించుకుంటాడు బాలు. అతడు పెళ్లి గురించి తలచుకొని భయపడుతుంటే ధైర్యం చెబుతాడు. మీనా గురించి చెబుతూ తమ పెళ్లి జీవితం ఎంత బాగుందో వివరిస్తాడు. అంతలోనే స్కూటీపై వెళ్తూ మీనా.. బాలు కారుకి అడ్డంగా వస్తుంది. దీంతో ఇద్దరూ రోడ్డు మీదా గొడవ పడతారు. అది చూసి ఆ ప్యాసెంజర్ షాక్ తింటాడు. ఒకరినొకరు నానా మాటలు అనుకుంటారు.
ఇటు మనోజ్ కు రోహిణి ఫోన్ చేస్తుంది. ఎక్కడున్నావ్ అని అడుగుతాడు. తాను విద్య దగ్గరికి వచ్చినట్లు చెబుతుంది. అప్పుడే విద్య షోరూమ్ కి రావడంతో మనోజ్ షాక్ తింటాడు. అటు విద్యకు ఫోన్ చేసిన రోహిణి అటు వైపు వెళ్లొద్దని అంటుండగానే.. తాను ఇప్పటికే షాపులో ఉన్నానని చెబుతుంది. దీంతో రోహిణిపై మనోజ్ లో అనుమానం మొదలవుతుంది. ఇంటికి రాగానే ఆమెను నిలదీస్తాడు. ఎవడిని కలవడానికి వెళ్లావ్.. ఇదే మొదటిసారా అని అడుగుతాడు. దీంతో రోహిణి షాక్ తింటుంది. అక్కడితో గుండె నిండా గుడి గంటలు సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.