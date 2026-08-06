Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్లోకి ఒకే రోజు మూడు ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్టులు.. రెండు హార్ట్ టచింగ్ సినిమాలు, ఒక వెబ్ సిరీస్
Netflix: నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి ఒకే రోజు అంటే ఈ శుక్రవారం (ఆగస్ట్ 7) మూడు క్రేజీ ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయి. వీటిలో రెండు హార్ట్ టచింగ్ సినిమాలు కాగా.. ఒక వెబ్ సిరీస్ వస్తోంది. ఈ వీకెండ్ ఏం చూడాలా అని ఆలోచిస్తుంటే.. వీటిని చూసేయొచ్చు.
Netflix: ఓటీటీ లవర్స్కి నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ శుక్రవారం (ఆగస్టు 7) మైండ్ బ్లాకింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించడానికి సిద్ధమైంది. 1999 కార్గిల్ యుద్ధంలో భారతీయ వాయుసేన (IAF) సాగించిన వీరోచిత పోరాటం ఆధారంగా తెరకెక్కిన హై-వోల్టేజ్ మిలిటరీ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ 'ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్' (Operation Safed Sagar) ఈ వారం స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా రాబోతోంది.
దీనితో పాటు దిల్జీత్ దోసాంజ్ పీరియడ్ డ్రామా 'మై వాపస్ ఆవుంగా', తమిళ హీరో అథర్వ మురళి రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'ఇధయమ్ మురళి' కూడా ఒకే రోజు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్పై సందడి చేయబోతున్నాయి.
కార్గిల్ వార్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఎయిర్ ఫోర్స్ సాహసాలు
'అసుర్' వెబ్ సిరీస్తో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న డైరెక్టర్ ఓని సేన్ (Oni Sen) ఈ 'ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్' ప్రాజెక్ట్ను తెరకెక్కించారు. 1999లో కార్గిల్ సరిహద్దుల్లో పాకిస్థాన్ ఆక్రమణలను తిప్పికొట్టడానికి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చేపట్టిన రహస్య వైమానిక దాడి 'గోల్డెన్ యారోస్' స్క్వాడ్రన్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది.
ఈ వెబ్ సిరీస్లో బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి సిద్ధార్థ్, సీనియర్ నటుడు జిమ్మీ షెర్గిల్, 'ముంజ్యా' ఫేమ్ అభయ్ వర్మ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. అత్యున్నత స్థాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గూస్బంప్స్ తెప్పించే ఎయిర్ కంబాట్ సీన్లు ఈ సిరీస్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి.
దిల్జీత్ దోసాంజ్ 'మై వాపస్ ఆవుంగా'.. ఎమోషనల్ పీరియడ్ డ్రామా
సంగీత ప్రపంచంలోనే కాకుండా నటుడిగా 'అమర్ సింగ్ చమ్కీలా'తో బాలీవుడ్లో రచ్చ చేసిన దిల్జీత్ దోసాంజ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన పీరియడ్ డ్రామా 'మై వాపస్ ఆవుంగా' (Main Vaapas Aaunga). ఈ సినిమాలో 'ముంజ్యా', 'వేదా' చిత్రాల భామ శార్వరి, 'జిగ్రా' ఫేమ్ వేదాంగ్ రైనా కీలక పాత్రల్లో అలరించనున్నారు.
గత కాలపు నేపథ్యంతో కూడుకున్న భావోద్వేగమైన కథాంశంతో ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంది. కుటుంబ విలువలు, ప్రేమానురాగాల కలబోతగా వస్తున్న ఈ చిత్రం ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తుందని మేకర్స్ నమ్ముతున్నారు.
సౌత్ డిజిటల్ లవర్స్ కోసం ‘ఇధయమ్ మురళి’
తమిళ యువ నటుడు అథర్వ మురళి, క్యూట్ బ్యూటీ ప్రీతి ముకుందన్ జంటగా నటించిన లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ ఫీచర్ 'ఇధయమ్ మురళి' (Idhayam Murali) కూడా ఆగస్టు 7 నుంచే నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
'గద్దలకొండ గణేష్' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన అథర్వ ఈ చిత్రంలో ప్రేమికుడిగా రొమాంటిక్ అవతార్లో కనిపించనున్నాడు. సౌత్ ఆడియన్స్ కోసం ఈ సినిమాను తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడతో పాటు హిందీ ఆడియో భాషల్లో మల్టీ-ల్యాంగ్వేజ్ సపోర్ట్తో ఒకేసారి అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు.
వారం చివర్లో వీకెండ్ వాచ్కి ప్లాన్ చేసుకుంటున్న ఓటీటీ ప్రియులకు ఈ మూడు విభిన్నమైన ప్రాజెక్ట్లు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్గా మారనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More