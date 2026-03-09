Ishan Kishan: టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఇండియా గెలిచింది. ప్రజలందరూ సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. ఇదే సమయంలో ఓ అమ్మాయి పేరు తెగ వైలర్ గా మారింది. ఆమెనే అదితి హుండియా. ఇషాన్ కిషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా ఆమె పేరు మార్మోగిపోతుంది. ఇంతకీ ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ మీకు తెలుసా? ఓ లుక్కేయండి.
టీమిండియా అదరగొట్టింది. టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 టైటిల్ సొంతం చేసుకుంది. ఆదివారం (మార్చి 8) రాత్రి ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ ను ఇండియా చిత్తు చేసింది. ఈ విజయంతో దేశమంతా సంబరాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సమయంలోనే ఓ అమ్మాయి పేరు తెగ వైరల్ గా మారింది. అదితి హుండియా ఎవరు? ఇషాన్ కిషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరు? అంటూ నెటిజన్లు తెగ వెతికేస్తున్నారు.
ఇషాన్ కిషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్
ఆదివారం అహ్మదాబాద్ లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్ పై గెలిచిన భారత్ విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. ఈ విక్టరీ తర్వాత టీమిండియా ప్లేయర్లు మైదానంలోనే డ్యాన్స్ చేశారు. సంతోషం పట్టలేక స్టెప్పులేశారు. ఈ క్రమంలో ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్య డ్యాన్స్ కూడా వైరల్ గా మారింది. అయితే హార్దిక్ తో కలిసి డ్యాన్స్ చేసిన తర్వాత ఇషాన్ కిషన్ ఓ అమ్మాయిని పట్టుకుని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు.
వైరల్ వీడియో
ఇషాన్ కిషన్ ముద్దు పెట్టిన అమ్మాయి పేరు అదితి హుండియా. ఆ అమ్మాయి ఇషాన్ కిషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని అందరూ అంటున్నారు. టీ20 ప్రపంచకప్ లో ఇండియా విక్టరీ తర్వాత అదితి గ్రౌండ్ లోకి పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చింది. ఇషాన్ కిషన్ ను హగ్ చేసుకుంది. అతనితో కలిసి డ్యాన్స్ చేసింది. ఆ తర్వాత తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ కు ఇషాన్ కిషన్ ముద్దు పెట్టాడు.
ఆటగాళ్ల ఫ్యామిలీస్ తో
నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్ ను అదితి హుండియా లైవ్ గా చూసింది. టీమిండియా ఆటగాళ్ల ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీస్ తో కలిసి కూర్చుని అదితి మ్యాచ్ చూసింది. ఆమె రెడ్ కలర్ టాప్ వేసుకుంది. మ్యాచ్ సమయంలో ఇండియా ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ సిస్టర్ కోమల్ పక్కన అదితి కూర్చుంది.
అదితి హుండియా.. జైపూర్కు చెందిన మోడల్. ఆమె బిజినెస్ వుమెన్ కూడా. జైపూర్లో జన్మించి పెరిగిన ఆమె ఉన్నత విద్య కోసం సెయింట్ జేవియర్స్ కాలేజీలో చేరింది. అంతకంటే ముందు ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో చదువుకుంది. అదితి స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడే కాలేజీ ఫ్యాషన్ షోలు, లోకల్ ఈవెంట్లలో పార్టిసిపేట్ చేసింది.
మిస్ ఇండియా
2017లో మిస్ ఇండియా పోటీల్లో అదితి పాల్గొంది. ఫైనలిస్ట్గా నిలిచిన తర్వాత ఆమె పేరు మార్మోగిపోయింది. ఆ నెక్ట్స్ ఇయర్ మిస్ దివా సూపర్ నేచురల్ కిరీటాన్ని అదితి గెలుచుకుంది. మిస్ సూపర్ నేచురల్ 2019లో ఇండియాను రిప్రజెంట్ చేసింది.