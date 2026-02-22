రప్పా.. రప్పా.. ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డుల్లో పుష్ప 2 డామినెన్స్.. బెస్ట్ హీరో అల్లు అర్జున్ రియాక్షన్.. తెలుగు ఫుల్ లిస్ట్
థియేటర్లలోనే కాదు అవార్డుల్లోనూ పుష్ప 2 డామినెన్స్ కొనసాగుతోంది. తాజాగా 70వ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డుల్లో పుష్ప 2 అదరగొట్టింది. ఏకంగా అయిదు అవార్డులు ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇందులో బెస్ట్ హీరో, బెస్ట్ మూవీ కేటగిరీలు కూడా ఉన్నాయి.
బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసిన పుష్ప 2 మూవీ.. ఇప్పుడు అవార్డుల్లోనూ అదరగొట్టింది. ప్రతిష్ఠాత్మక ఫిల్మ్ఫేర్ పురస్కారాల్లో ఆధిపత్యం చలాయించింది. ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఏకంగా అయిదు అవార్డులు ఖాతాలో వేసుకుంది. 70వ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డుల్లో పుష్ప 2 సినిమా గెలిచిన పురస్కారాలు, తెలుగు మూవీస్ అందుకున్న అవార్డుల లిస్ట్ ఇక్కడుంది.
పుష్ప 2 జోరు
2024కు గాను అందించిన 70వ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డుల్లో పుష్ప 2 అదరగొట్టింది. అయిదు అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. తెలుగు చిత్రాల విభాగంలో సత్తాచాటింది. బెస్ట్ యాక్టర్ గా అల్లు అర్జున్, బెస్ట్ డైరెక్టర్ గా సుకుమార్, బెస్ట్ ఫిల్మ్, బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా దేవిశ్రీ ప్రసాద్, బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ అవార్డులను పుష్ప 2 సినిమా సొంతం చేసుకుంది.
అల్లు అర్జున్ రియాక్షన్
పుష్ప 2 సినిమాకు బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డు అందుకున్న అల్లు అర్జున్ సోషల్ మీడియాలో రియాక్టయ్యాడు. ఫ్యాన్స్ కు ఈ అవార్డును అంకితం చేస్తున్నట్లు తెలిపాడు.
‘‘ఈ అద్భుతమైన గౌరవానికి ఫిల్మ్ఫేర్ కు ధన్యవాదాలు. నాకెంతో విలక్షణమైన ప్రేమ అందించే ప్రాంతంలో ఈ అవార్డు తీసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందరి ఆశీర్వాదాలు నాపై ఉన్నాయి. నాపై అమితమైన ప్రేమ చూపించే నా ఫ్యాన్స్ కు ఈ అవార్డు అంకితం’’ అని అల్లు అర్జున్ ఎక్స్ లో రాసుకొచ్చాడు.
ఫుల్ లిస్ట్
70వ ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డుల్లో తెలుగు సినిమాలకు సంబంధించి విజేతల లిస్ట్ ఇక్కడుంది.
ఉత్తమ చిత్రం: పుష్ప 2: ది రూల్
ఉత్తమ దర్శకుడు: సుకుమార్ (పుష్ప 2: ది రూల్)
ఉత్తమ చిత్రం (క్రిటిక్స్): లక్కీ భాస్కర్
ఉత్తమ నటుడు: అల్లు అర్జున్ (పుష్ప 2: ది రూల్)
ఉత్తమ నటుడు (క్రిటిక్స్): తేజ సజ్జా (హను మాన్)
ఉత్తమ నటి: నివేతా థామస్ (35 చిన్న కథ కాదు)
ఉత్తమ నటి (క్రిటిక్స్): కాజల్ అగర్వాల్ (సత్యభామ)
ఉత్తమ సహాయ నటుడు : అమితాబ్ బచ్చన్ (కల్కి 2898 AD)
ఉత్తమ సహాయ నటి: అంజలి (గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి)
ఉత్తమ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్: దేవిశ్రీ ప్రసాద్ (పుష్ప 2: ది రూల్)
ఉత్తమ లిరిక్స్: రామజోగయ్య శాస్త్రి (దేవర పార్ట్ 1లోని చుట్టమల్లే)
ఉత్తమ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ ఫిమేల్: శిల్పారావు (దేవర: పార్ట్ 1లోని చుట్టమల్లె సాంగ్)
ఉత్తమ ప్లేబ్యాక్ సింగర్ మేల్: శ్రీ కృష్ణ (గుంటూరు కారంలోని కుర్చి మడతపెట్టి సాంగ్)
ఉత్తమ డెబ్యూ డైరెక్టర్: యధు వంశీ (కమిటీ కుర్రోళ్లు)
ఉత్తమ డెబ్యూ నటి: నయన్ సారిక (గం గం గణేశ)
ఉత్తమ డెబ్యూ నటుడు: సందీప్ సరోజ్ (కమిటీ కుర్రోళ్లు)
ఉత్తమ ప్రొడక్షన్ డిజైన్: కల్కి 2898 ఏడీ, పుష్ప 2
ఉత్తమ కొరియోగ్రఫీ: శేఖర్ మాస్టర్ (కుర్చీ మడతపెట్టి)