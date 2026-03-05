అమెజాన్లో ఆగని లేఆఫ్స్.. ఈసారి రోబోటిక్స్ విభాగంపై వేటు
అమెజాన్ తన వ్యయ నియంత్రణ చర్యలను మరింత ముమ్మరం చేస్తూ తాజాగా రోబోటిక్స్ విభాగంలో ఉద్యోగులను తొలగించింది. 2022 నుంచి ఇప్పటివరకు కంపెనీ మొత్తం 57,000 మందిని తొలగించడం గమనార్హం. ఏఐ (AI) ప్రాధాన్యతల దృష్ట్యా ఈ మార్పులు జరుగుతున్నాయి.
వాషింగ్టన్: ప్రపంచ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్లో ఉద్యోగాల కోత పర్వం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది. 2025 చివరిలో, 2026 ప్రారంభంలో వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగులను తొలగించిన అమెజాన్, తాజాగా తన రోబోటిక్స్ విభాగంలో మరోసారి లేఆఫ్స్ ప్రకటించింది. కంపెనీ అంతర్గత పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కష్టమైనా.. తప్పనిసరి: అమెజాన్ రోబోటిక్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్
రోబోటిక్స్ విభాగం వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్కాట్ డ్రెసర్ మంగళవారం సిబ్బందికి పంపిన అంతర్గత సందేశంలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. "ఇది చాలా కష్టమైన నిర్ణయం, కానీ కంపెనీ భవిష్యత్తు అవసరాల దృష్ట్యా తప్పనిసరి. అయితే, రోబోటిక్స్ విభాగం ఎప్పటికీ మాకు వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన రంగమే" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ విడతలో ఎంతమంది ఉద్యోగులపై వేటు పడిందనే ఖచ్చితమైన సంఖ్యను కంపెనీ వెల్లడించనప్పటికీ, అది "తక్కువ సంఖ్యలోనే" ఉంటుందని ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు.
ఆగని కోతలు.. 57 వేలు దాటిన సంఖ్య
కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఆన్లైన్ షాపింగ్ పెరగడంతో అమెజాన్ తన సిబ్బందిని భారీగా పెంచుకుంది. అయితే, ఆ తర్వాత పరిస్థితులు మారడంతో ఖర్చులను తగ్గించుకునే పనిలో పడింది. 2022 నుంచి ఇప్పటివరకు అమెజాన్ వివిధ విభాగాల్లో సుమారు 57,000 మందిని తొలగించింది.
కేవలం గత జనవరిలోనే 16,000 కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలను తొలగించడం సంచలనం సృష్టించింది. ప్రస్తుతం అమెజాన్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 15.8 లక్షల మంది పనిచేస్తుండగా, అందులో 3.5 లక్షల మంది కార్పొరేట్, టెక్నాలజీ విభాగాల్లో ఉన్నారు.
ఏఐ (AI) రాకతో మారుతున్న లెక్కలు
అమెజాన్ సిబ్బందిని తగ్గించడానికి మరో ప్రధాన కారణం 'జనరేటివ్ ఏఐ' (Generative AI) అని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. కంపెనీ సీఈఓ ఆండీ జస్సీ గతంలోనే దీనిపై సూచనప్రాయంగా స్పందించారు. కృత్రిమ మేధస్సు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల కార్పొరేట్ విభాగంలో మానవ వనరుల అవసరం తగ్గుతుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. దీనికి తోడు, పాత రోబోటిక్ ప్రాజెక్టుల కంటే సరికొత్త సాంకేతికతపై పెట్టుబడి పెట్టేందుకు అమెజాన్ మొగ్గు చూపుతోంది. ఇందులో భాగంగానే 'బ్లూ జే' వంటి కొన్ని ప్రాజెక్టులను పక్కన పెట్టి కొత్త రోబోటిక్ వ్యవస్థల వైపు అడుగులు వేస్తోంది.
ఉద్యోగులకు భరోసా
తొలగించిన ఉద్యోగులకు కంపెనీ అండగా ఉంటుందని అమెజాన్ ప్రతినిధి తెలిపారు. వారికి సెవరెన్స్ పే (ఉద్యోగం వదిలేటప్పుడు ఇచ్చే పరిహారం), నిర్దిష్ట కాలం పాటు ఆరోగ్య బీమా ప్రయోజనాలు, కొత్త ఉద్యోగం వెతుక్కోవడంలో అవసరమైన సహకారం అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
అమెజాన్ ఏ విభాగంలో లేఆఫ్స్ ప్రకటించింది?
ప్రధానంగా రోబోటిక్స్ (Robotics) విభాగంలో ఈసారి ఉద్యోగాల కోత విధించింది.
ఉద్యోగాల తొలగింపునకు ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
కంపెనీలో అనవసరమైన ‘బ్యూరోక్రసీ’ని తగ్గించడం, వ్యయ నియంత్రణ మరియు ఏఐ (AI) వంటి కొత్త టెక్నాలజీలపై పెట్టుబడులు పెంచడం దీని వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం.
2022 నుంచి అమెజాన్ ఎంతమందిని తొలగించింది?
దాదాపు 57,000 మంది ఉద్యోగులను అమెజాన్ తన వివిధ విభాగాల నుంచి తొలగించింది.
తొలగించిన ఉద్యోగులకు కంపెనీ ఎలాంటి సాయం చేస్తోంది?
పరిహారం (Severance pay), ఆరోగ్య బీమా ప్రయోజనాలు, జాబ్ ప్లేస్మెంట్ సపోర్ట్ అందిస్తామని కంపెనీ ప్రకటించింది.