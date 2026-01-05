బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో క్రెడిట్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు- దరఖాస్తుకు ఈరోజే లాస్ట్ ఛాన్స్..
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో క్రెడిట్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తు గడువు నేటి (జనవరి 5)తో ముగియనుంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి. పోస్టులు, వయస్సు పరిమితి, విద్యార్హత సహా ఇతర వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
బ్యాంకింగ్ రంగంలో కెరీర్ ప్రారంభించాలనుకునే నిరుద్యోగులకు అలర్ట్. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (బీఓఐ) రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ నేటితో, జనవరి 5 2026న ముగియనుంది. ఈ దఫా రిక్రూట్మెంట్లో మొత్తం 514 క్రెడిట్ ఆఫీసర్ పోస్టులను సంస్థ భర్తీ చేయనుంది. ఇప్పటి వరకు దరఖాస్తు చేసుకోని అభ్యర్థులు ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించడం ఉత్తమం.
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్రూట్మెంట్- వేకెన్సీ వివరాలు..
సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్ స్కేల్-4 : 36 పోస్టులు
మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్ స్కేల్- 3 : 60 పోస్టులు
మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్ స్కేల్-2 : 418 పోస్టులు
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య- 518
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్రూట్మెంట్- అర్హత వివరాలు..
ఈ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. అయితే, పోస్టుల ప్రాధాన్యతను బట్టి మరికొన్ని వృత్తిపరమైన విద్యార్హతలు ఉన్నవారికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ (సీఏ)
చార్టర్డ్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ (సీఎఫ్ఏ)
కాస్ట్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ (ఐసీడబ్ల్యూఏ)
బ్యాంకింగ్ లేదా ఫైనాన్స్ విభాగంలో ఎంబీఏ లేదా పీజీడీబీఎం చేసిన అభ్యర్థులకు అవకాశం ఉంటుంది.
వయోపరిమితి: నవంబర్ 1, 2025 నాటికి అభ్యర్థుల వయస్సు
సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్ స్కేల్-4 : 25 నుంచి 35ఏళ్లలోపు ఉండాలి.
మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్ స్కేల్- 3 : 28 నుంచి 38ఏళ్లలోపు ఉండాలి.
మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్ స్కేల్-2 : 30 నుంచి 40ఏళ్లలోపు ఉండాలి.
కాగా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగులు (పీడబ్ల్యూబడీ), మాజీ సైనికులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్రూట్మెంట్- ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది?
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా అభ్యర్థుల ప్రతిభను పరీక్షించడానికి రాత పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇందులో ప్రధానంగా కింది అంశాలపై ప్రశ్నలు ఉంటాయి:
ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ (వృత్తిపరమైన జ్ఞానం)
రీజనింగ్ ఎబిలిటీ
క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్
క్రెడిట్, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంశాలు
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్రూట్మెంట్- దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం..
స్టెప్ 1- ముందుగా బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్సైట్ bankofindia.bank.in సందర్శించండి.
స్టెప్ 2- హోమ్ పేజీలో ఉన్న 'Careers' ట్యాబ్పై క్లిక్ చేయండి.
స్టెప్ 3- 'GBO Stream 2025-2026 Recruitment of Credit Officers' లింక్ను ఎంచుకోండి.
స్టెప్ 4- రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, మీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్, పాస్వర్డ్ను జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకోండి.
స్టెప్ 5- మీ కేటగిరీని బట్టి నిర్ణీత దరఖాస్తు ఫీజును ఆన్లైన్లో చెల్లించండి.
స్టెప్ 6- దరఖాస్తు పూర్తయిన తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ పేజీని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడం లేదా ప్రింట్ తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్రూట్మెంట్కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
చివరి నిమిషంలో సర్వర్ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి, గడువు ముగిసేలోపే దరఖాస్తు ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం ఉత్తమం.