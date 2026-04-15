    Gold Price Today: మీ నగరాల్లో నేడు బంగారం వెండి ధరలు ఇలా

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాల నేపథ్యంలో దేశీయంగా బంగారం ధరలు బుధవారం కాస్త శాంతించాయి. హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేటి 22 క్యారెట్లు, 24 క్యారెట్ల పసిడి ధరలు, వెండి రేట్ల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Updated on: Apr 15, 2026 11:00 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బంగారం ధరల్లో వరుస పెరుగుదలకు నేడు స్వల్ప విరామం లభించింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో నెలకొన్న పరిణామాల ప్రభావంతో భారత బులియన్ మార్కెట్‌లో పసిడి ధరలు ఫ్లాట్‌గా కొనసాగుతున్నాయి. బుధవారం (ఏప్రిల్ 15) నాటికి దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో పసిడి రేట్లు 0.02 శాతం మేర క్షీణించాయి. అయితే, మార్కెట్‌లో బంగారం ధర ఇంకా రూ. 1,50,000 మార్కు పైనే కొనసాగుతుండటం గమనార్హం.

    Gold Price Today: మీ నగరాల్లో నేడు బంగారం వెండి ధరలు ఇలా (AFP)
    అంతర్జాతీయంగా ఏం జరుగుతోంది?

    గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో గోల్డ్ రేట్లు తగ్గడానికి ప్రధానంగా రెండు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి, అంతర్జాతీయంగా అమెరికా డాలర్ మళ్లీ పుంజుకోవడం. సాధారణంగా డాలర్ బలపడితే బంగారం ధర తగ్గుతుంది. ఇక రెండోది, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మరో విడత శాంతి చర్చలు జరిగే సూచనలు కనిపిస్తుండటంతో ఇన్వెస్టర్లలో ఆందోళన తగ్గి, సురక్షిత పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం నుంచి నిధులను ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. ఈ ప్రభావం నేరుగా మన దేశీయ ధరలపై పడింది.

    ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్ వివరాలు

    మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో జూన్ 5 కాంట్రాక్టుకు సంబంధించిన 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,54,793 వద్ద ట్రేడవుతోంది. మరోవైపు వెండి ధరలు స్వల్పంగా పుంజుకున్నాయి. మే 5 వెండి కాంట్రాక్టులు 0.25 శాతం పెరిగి కిలో రూ. 2,53,379 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి.

    తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేటి ధరలు (ఏప్రిల్ 15)

    హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల్లో రిటైల్ ధరలు దాదాపు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. ఇండియన్ బులియన్ అసోసియేషన్ (IBA) డేటా ప్రకారం..

    • 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,54,930
    • 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): రూ. 1,42,019
    • వెండి (999 ఫైన్ - 1 కిలో): రూ. 2,54,320

    గమనిక: ఇక్కడ పేర్కొన్న ధరలు బులియన్ మార్కెట్‌కు సంబంధించినవి. రిటైల్ దుకాణాల్లో కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఈ ధరలకు అదనంగా మేకింగ్ ఛార్జీలు (తరుగు), పన్నులు మరియు జీఎస్టీ (GST) అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి తుది ధరలో మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది.

    నగరం24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా)22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రా)వెండి (కిలో)
    హైదరాబాద్రూ. 1,54,930రూ. 1,42,019రూ. 2,54,320
    ముంబైరూ. 1,54,690రూ. 1,41,799రూ. 2,53,920
    ఢిల్లీరూ. 1,54,420రూ. 1,41,552రూ. 2,53,480
    బెంగళూరురూ. 1,54,880రూ. 1,41,973రూ. 2,54,280
    చెన్నైరూ. 1,55,210రూ. 1,42,276రూ. 2,54,820

    పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయమేనా?

    గతేడాది (2025) నుంచి పసిడి ధరలు ఊహించని రీతిలో 75 శాతం పైగా వృద్ధి చెందాయి. ఈ ఏడాది జనవరిలో బంగారం ధర గరిష్టంగా రూ. 1,80,000 వద్ద ఆల్ టైమ్ రికార్డును తాకింది. అయితే, అప్పటి నుంచి ధరలు క్రమంగా దిగివచ్చాయి. గరిష్ట ధరలతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం పసిడి సుమారు 16 శాతం (రూ. 30,000 వరకు) తక్కువగా దొరుకుతోంది. ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, ద్రవ్యోల్బణ భయాల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్‌కు మొగ్గు చూపడం వల్ల ఈ తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ప్రస్తుత స్థాయిని మంచి కొనుగోలు అవకాశంగా నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

