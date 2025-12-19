Edit Profile
    టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్: మీ కుటుంబానికి నిజమైన 'భరోసా' ఇచ్చే ప్లాన్‌ను ఎంచుకోవడం ఎలా? ఇదిగో ఒక పక్కా ఫ్రేమ్‌వర్క్

     టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? కేవలం తక్కువ ప్రీమియం చూసి మోసపోకండి. కంపెనీ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ హిస్టరీ, ఆర్థిక బలం వంటి 4 కీలక అంశాలను పరిశీలించి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఈ గైడ్ మీకు సహాయపడుతుంది.

    Published on: Dec 19, 2025 7:34 PM IST
    By HT Telugu Desk
    జీవిత బీమాలో అత్యంత సరళమైనది, ప్రభావవంతమైనది 'టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్'. అయితే, మార్కెట్లో ఉన్న వందలాది కంపెనీల్లో మనకు సరిపోయే ప్లాన్‌ను ఎంచుకోవడం మాత్రం సవాలుతో కూడుకున్న పని. చాలామంది కేవలం తక్కువ ప్రీమియం లేదా బ్రాండ్ పేరు చూసి పాలసీ తీసుకుంటారు. కానీ, అసలు అవసరమైన సమయంలో (మరణం సంభవించినప్పుడు) మీ కుటుంబానికి ఆ డబ్బు సకాలంలో అందుతుందా లేదా అనేది కొన్ని కీలక గణాంకాలు మాత్రమే చెప్పగలవు.

    టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్: మీ కుటుంబానికి నిజమైన 'భరోసా' ఇచ్చే ప్లాన్‌ను ఎంచుకోవడం ఎలా? ఇదిగో ఒక పక్కా ఫ్రేమ్‌వర్క్
    టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్: మీ కుటుంబానికి నిజమైన 'భరోసా' ఇచ్చే ప్లాన్‌ను ఎంచుకోవడం ఎలా? ఇదిగో ఒక పక్కా ఫ్రేమ్‌వర్క్

    మీరు ఒక పక్కా ప్లాన్‌ను ఎంచుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక శాస్త్రీయమైన ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఉంది. ఏదైనా కంపెనీని ఎంచుకునే ముందు ఈ 4 ఫిల్టర్లను ఉపయోగించి చూడండి:

    ఫిల్టర్ 1: క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్ రేషియో (CSR)

    కంపెనీకి వచ్చిన మొత్తం ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్‌లలో ఎన్ని ఆమోదించారో ఇది చెబుతుంది. కేవలం ఒక ఏడాది డేటా కాకుండా, గత 4 ఏళ్ల సగటును చూడటం ముఖ్యం.

    నిబంధన: 4 ఏళ్ల సగటు CSR 99% కంటే ఎక్కువ ఉండాలి.

    ఎందుకు?: 99% పైన ఉందంటే, ఆ కంపెనీ అనవసర కారణాలతో క్లెయిమ్‌లను తిరస్కరించడం లేదని, వారి వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ పారదర్శకంగా ఉందని అర్థం.

    ఫిల్టర్ 2: అమౌంట్ సెటిల్‌మెంట్ రేషియో (ASR)

    చాలా కంపెనీలు చిన్న చిన్న క్లెయిమ్‌లను (ఉదా: 10-20 లక్షలు) వేగంగా ఆమోదించి CSR శాతాన్ని పెంచుకుంటాయి. కానీ 1-2 కోట్ల పెద్ద క్లెయిమ్‌ల దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొర్రీలు పెడుతుంటాయి.

    నిబంధన: 4 ఏళ్ల సగటు ASR 95% కంటే ఎక్కువ ఉండాలి.

    ఎందుకు?: CSR ఎక్కువగా ఉండి, ASR తక్కువగా ఉంటే ఆ కంపెనీ పెద్ద మొత్తంలో క్లెయిమ్‌లను ఆపుతోందని లేదా తగ్గించి ఇస్తోందని గుర్తించాలి.

    ఫిల్టర్ 3: సాల్వెన్సీ రేషియో (Solvency Ratio)

    ఇది ఆ కంపెనీ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే తన దగ్గర ఉన్న అప్పుల కంటే ఆస్తులు ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయో ఇది చెబుతుంది.

    నిబంధన: 4 ఏళ్ల సగటు సాల్వెన్సీ రేషియో 1.80 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి.

    ఎందుకు?: IRDAI నిబంధనల ప్రకారం 1.5 ఉంటే సరిపోతుంది. కానీ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది 30-40 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రయాణం. ఆర్థిక సంక్షోభాలు లేదా కోవిడ్ వంటి విపత్తులు వచ్చినా కంపెనీ తట్టుకుని నిలబడాలంటే 1.80 పైన ఉండటం సురక్షితం.

    ఫిల్టర్ 4: వార్షిక వ్యాపారం (Annual Business Volume)

    బీమా అనేది భారీ స్థాయిలో వ్యాపారం జరిగినప్పుడే స్థిరంగా ఉంటుంది.

    నిబంధన: ఏటా కనీసం 5,000 కోట్ల ప్రీమియం వసూలు చేసే కంపెనీని ఎంచుకోండి.

    ఎందుకు?: పెద్ద కంపెనీలు రీ-ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలతో మెరుగైన ఒప్పందాలు కలిగి ఉంటాయి. దీనివల్ల పెద్ద మొత్తంలో క్లెయిమ్‌లు వచ్చినా వేగంగా సెటిల్ చేసే సామర్థ్యం వాటికి ఉంటుంది.

    మీకు ఎంత బీమా కావాలి?

    కేవలం మీ వార్షిక ఆదాయానికి 10-15 రెట్లు ఉండాలని అనుకోకండి. ఈ 4 అంశాలను బట్టి లెక్కించండి:

    ప్రస్తుత వయస్సు: దీన్ని బట్టి ప్రీమియం మారుతుంది.

    రక్షణ కాలం: మీ పిల్లలు స్థిరపడే వరకు అంటే 60-70 ఏళ్ల వయస్సు వరకు కవరేజ్ ఉండాలి.

    నెలవారీ ఖర్చులు: మీ కుటుంబ జీవనశైలికి నెలకు ఎంత అవసరమో లెక్కించండి.

    అప్పులు: హోమ్ లోన్, కార్ లోన్ వంటివి ఏవైనా ఉంటే వాటిని కూడా బీమా మొత్తానికి కలపండి.

    తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సిన రైడర్లు:

    క్రిటికల్ ఇల్‌నెస్ రైడర్: క్యాన్సర్, గుండెపోటు వంటి జబ్బులు సోకినప్పుడు చికిత్స కోసం ఒకేసారి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు అందుతుంది. ఇది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్‌కు అదనం.

    యాక్సిడెంటల్ డిసేబిలిటీ రైడర్: ప్రమాద వశాత్తు అంగవైకల్యం సంభవిస్తే, భవిష్యత్ ప్రీమియంలు రద్దవ్వడమే కాకుండా, కవరేజ్ అమౌంట్ కూడా అందుతుంది. ఇది ఆదాయం కోల్పోయిన సమయంలో అండగా ఉంటుంది.

    వేటికి దూరంగా ఉండాలి?

    రిటర్న్ ఆఫ్ ప్రీమియం (ROP): పాలసీ కాలపరిమితి ముగిశాక మీరు కట్టిన ప్రీమియం వెనక్కి ఇస్తామనే ప్లాన్‌లు వద్దండి. ఇవి చాలా ఖరీదైనవి. ఆ అదనపు ప్రీమియంను మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం మేలు.

    లిమిటెడ్ పే: తక్కువ కాలంలోనే ప్రీమియం కట్టేయాలనే ప్లాన్‌లు కూడా ఖర్చుతో కూడుకున్నవి. టర్మ్ ప్లాన్ ఎప్పుడూ స్వచ్ఛంగా, తక్కువ ప్రీమియంతో ఉండేలా చూసుకోండి.

    టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఒక ఖర్చు కాదు, మీ కుటుంబ భవిష్యత్తు కోసం చేసే పెట్టుబడి. మార్కెటింగ్ ప్రకటనలు చూసి కాకుండా, పైన చెప్పిన లెక్కలను బట్టి కంపెనీని ఎంచుకోండి.

    వ్యాసం: ఫినాలజీ,

    సెబీ రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అడ్వయిజర్ ఫర్మ్,

    రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్: INA000012218.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించండి.)

