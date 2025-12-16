Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఐపీఎల్ వేలంలో కామెరాన్ గ్రీన్‌కు రికార్డు ధర.. కేకేఆర్, సీఎస్కే హోరాహోరీ ఫైట్.. చివరికి కేకేఆర్ గూటికి..

    ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో ఆస్ట్రేలియా ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ కు రికార్డు ధర లభించింది. అతడు ఏకంగా రూ.25.20 కోట్లకు అమ్ముడవడం విశేషం. గ్రీన్ కోసం సీఎస్కే, కేకేఆర్ తీవ్రంగా పోటీ పడగా.. చివరికి కేకేఆర్ సొంతం చేసుకుంది.

    Published on: Dec 16, 2025 3:12 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో ఆస్ట్రేలియా ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ జాక్‌పాట్ కొట్టాడు. అబుదాబి వేదికగా జరిగిన వేలంలో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) అతన్ని ఏకంగా రూ. 25.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అయితే బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం గ్రీన్ చేతికి మాత్రం రూ. 18 కోట్లు మాత్రమే వెళ్తాయి. మిగతా డబ్బు బోర్డుకు వెళ్తుంది. అయితే ప్రస్తుతం మిచెల్ స్టార్క్ (రూ.24.75 కోట్లు)ను దాటేసి ఐపీఎల్లో అత్యధిక ధర పలికిన విదేశీ ప్లేయర్ గా గ్రీన్ రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. ఐపీఎల్లో అత్యధిక ధర పలికిన ప్లేయర్ రిషబ్ పంత్ (రూ.27 కోట్లు).

    ఐపీఎల్ వేలంలో కామెరాన్ గ్రీన్‌కు రికార్డు ధర.. కేకేఆర్, సీఎస్కే హోరాహోరీ ఫైట్.. చివరికి కేకేఆర్ గూటికి.. (IPL)
    ఐపీఎల్ వేలంలో కామెరాన్ గ్రీన్‌కు రికార్డు ధర.. కేకేఆర్, సీఎస్కే హోరాహోరీ ఫైట్.. చివరికి కేకేఆర్ గూటికి.. (IPL)

    కామెరాన్ గ్రీన్ కొత్త రికార్డు

    ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో ఊహించినట్లే ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ (Cameron Green) అత్యధిక ధర పలికాడు. మూడు సార్లు ఛాంపియన్ అయిన కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ ఈ ఆసీస్ ఆటగాడి కోసం రికార్డు స్థాయి మొత్తాన్ని వెచ్చించింది.

    కేవలం రూ. 2 కోట్ల కనీస ధరతో వేలంలోకి వచ్చిన గ్రీన్ కోసం ఫ్రాంచైజీలు పోటీపడ్డాయి. ముంబై ఇండియన్స్ బిడ్డింగ్ మొదలుపెట్టింది. రాజస్థాన్ రాయల్స్, కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ మధ్య తీవ్ర పోటీ నడిచింది. రూ. 13.60 కోట్ల వద్ద రాజస్థాన్ తప్పుకుంది.

    కేకేఆర్ సొంతం చేసుకుంది అనుకునేలోపు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇద్దరి మధ్య హోరాహోరీ పోరు సాగగా.. చివరికి రూ. 25.20 కోట్లకు కేకేఆర్ గ్రీన్‌ను దక్కించుకుంది.

    రూ. 25 కోట్లు పలికినా.. వచ్చేది 18 కోట్లే

    ఇక్కడే ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. గ్రీన్ రూ. 25.20 కోట్లకు అమ్ముడుపోయినప్పటికీ.. అతనికి దక్కేది మాత్రం రూ. 18 కోట్లు మాత్రమే. బీసీసీఐ కొత్త రూల్స్ ప్రకారం.. విదేశీ ఆటగాళ్లకు గరిష్టంగా రూ. 18 కోట్లు (గత వేలం హైయెస్ట్ రిటెన్షన్ స్లాబ్) మాత్రమే చెల్లించాలి. బిడ్డింగ్ అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్లినా.. ఆటగాడికి ఆ రూ.18 కోట్లే ఇస్తారు.

    మిగిలిన మొత్తం (రూ. 7.20 కోట్లు) బీసీసీఐకి చెందిన 'ప్లేయర్ వెల్ఫేర్ ఫండ్' కు వెళ్తుంది. అయితే ఫ్రాంచైజీ (KKR) మాత్రం తమ పర్సు నుంచి పూర్తి మొత్తం రూ. 25.20 కోట్లను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రూల్ కేవలం విదేశీ ఆటగాళ్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది.

    గ్రీన్ ప్లేయర్ ప్రొఫైల్

    కామెరాన్ గ్రీన్ ఓ ఆల్ రౌండర్. అయితే వేలానికి ముందు చిన్న పొరపాటు వల్ల గ్రీన్ పేరు కేవలం 'బ్యాటర్' జాబితాలో వచ్చింది. కానీ తాను బౌలింగ్ కూడా చేస్తానని గ్రీన్ స్పష్టం చేశాడు. గతంలో ముంబై, ఆర్సీబీ జట్లకు ఆడిన గ్రీన్.. ఐపీఎల్‌లో ఇప్పటివరకు 29 మ్యాచుల్లో 707 పరుగులు, 16 వికెట్లు సాధించాడు.

    News/News/ఐపీఎల్ వేలంలో కామెరాన్ గ్రీన్‌కు రికార్డు ధర.. కేకేఆర్, సీఎస్కే హోరాహోరీ ఫైట్.. చివరికి కేకేఆర్ గూటికి..
    News/News/ఐపీఎల్ వేలంలో కామెరాన్ గ్రీన్‌కు రికార్డు ధర.. కేకేఆర్, సీఎస్కే హోరాహోరీ ఫైట్.. చివరికి కేకేఆర్ గూటికి..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes