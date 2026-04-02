    సెన్సెక్స్ 1500 పాయింట్లు పతనం.. లక్షల కోట్లు ఆవిరి! స్టాక్ మార్కెట్ కుప్పకూలడానికి 5 ప్రధాన కారణాలివే

    స్టాక్ మార్కెట్లు మళ్లీ పతనమయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 1500 పాయింట్ల మేర కుప్పకూలడంతో ఇన్వెస్టర్ల సంపద రూ. 9 లక్షల కోట్లు ఆవిరైపోయింది. అమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు, క్రూడాయిల్ ధరల పెరుగుదల మార్కెట్లను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి.

    Published on: Apr 02, 2026 10:46 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    భారత స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం ట్రేడింగ్‌లో కుప్పకూలాయి. ఏప్రిల్ 2వ తేదీ ఉదయం నుంచే నష్టాలతో ప్రారంభమైన సూచీలు, సమయం గడిచేకొద్దీ తీవ్ర పతనానికి గురయ్యాయి. బాంబే స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సూచీ సెన్సెక్స్ ఏకంగా 1,500 పాయింట్లకు పైగా (2%) క్షీణించి 71,608 కనిష్ట స్థాయిని తాకింది. అటు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ సూచీ నిఫ్టీ కూడా 450 పాయింట్లకు పైగా నష్టపోయి 22,209 వద్ద ట్రేడయ్యింది. నిన్నటి లాభాలను తుడిచిపెడుతూ మార్కెట్లు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలడం ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనలో పడేసింది.

    బుధవారం నాటి టాప్ లూజర్స్ ఛార్ట్ (PTI)
    రూ. 9 లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరి

    మార్కెట్ల పతనంతో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా నష్టపోయారు. కేవలం ఒక్క రోజులోనే దాదాపు రూ. 9 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్టర్ల సంపద ఆవిరైపోయింది. బీఎస్‌ఈలో లిస్టయిన కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ విలువ క్రితం సెషన్‌లో రూ. 422 లక్షల కోట్లుగా ఉండగా, నేటి పతనంతో అది రూ. 413 లక్షల కోట్లకు పడిపోయింది.

    మార్కెట్ పతనానికి దారితీసిన 5 కీలక కారణాలు:

    1. ఇరాన్ యుద్ధంపై ట్రంప్ దూకుడు:

    అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ జాతిని ఉద్దేశించి చేసిన ప్రసంగం మార్కెట్లలో భయాందోళనలు రేకెత్తించింది. ఇరాన్‌లో అమెరికా లక్ష్యాలు దాదాపు పూర్తయ్యాయని చెబుతూనే, రాబోయే రెండు మూడు వారాల్లో ఆ దేశంపై అత్యంత తీవ్రమైన దాడులు చేస్తామని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఈ వ్యాఖ్యలతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మరింత ముదురుతాయనే సంకేతాలు వెలువడ్డాయి. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలపై జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ చీఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ స్ట్రాటజిస్ట్ వి.కె. విజయకుమార్ స్పందిస్తూ.. "రాబోయే వారాల్లో ఇరాన్‌పై గట్టిగా కొడతామన్న ట్రంప్ ప్రకటనతో మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ప్రతికూలంగా మారింది. అయితే ట్రంప్ తన నిర్ణయాలను తరచుగా మారుస్తుంటారు, ఆయన మాటలను పూర్తిగా నమ్మలేం" అని విశ్లేషించారు.

    2. భగ్గుమంటున్న ముడి చమురు ధరలు:

    ట్రంప్ ప్రసంగం తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 4 శాతానికి పైగా పెరిగి బ్యారెల్ ధర 105 డాలర్ల మార్కును దాటింది. వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) కూడా 3 శాతం పెరిగి 103 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ప్రపంచ చమురు వ్యాపారానికి కీలకమైన 'స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్' జలసంధిని తిరిగి తెరవడంపై ట్రంప్ స్పష్టత ఇవ్వకపోవడమే ఈ ధరల పెరుగుదలకు కారణమైంది.

    3. కుదేలైన అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు:

    భారత మార్కెట్లు మాత్రమే కాకుండా ఆసియాలోని ఇతర ప్రధాన మార్కెట్లు కూడా నష్టాల్లో మునిగిపోయాయి. జపాన్‌కు చెందిన నిక్కీ, కొరియాకు చెందిన కోస్పీ సూచీలు దాదాపు 4 శాతం వరకు పడిపోయాయి. చమురు ధరల పెరుగుదల భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్‌ను దెబ్బతీశాయి.

    4. విదేశీ ఇన్వెస్టర్ల వరుస విక్రయాలు:

    విదేశీ పోర్ట్‌ఫోలియో ఇన్వెస్టర్లు (FPIs) భారత మార్కెట్ల నుండి తమ పెట్టుబడులను భారీగా ఉపసంహరించుకుంటున్నారు. ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం వల్ల చమురు ధరలు పెరగడం, డాలరుతో రూపాయి మారకం విలువ క్షీణించడం వారిని అమ్మకాల వైపు పురిగొల్పుతోంది. ఏప్రిల్ 1న ఒక్కరోజే విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు రూ. 8,331.15 కోట్ల విలువైన షేర్లను విక్రయించినట్లు ఎన్ఎస్ఈ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.

    5. బలపడుతున్న డాలర్, బాండ్ యీల్డ్స్:

    అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ మళ్లీ 100 మార్కును చేరుకోవడంతో పాటు, యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ యీల్డ్స్ 4.38 శాతానికి పెరిగాయి. డాలర్ బలపడటం వల్ల భారత్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల నుంచి విదేశీ మూలధనం బయటకు వెళ్లిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. దీనివల్ల రూపాయిపై ఒత్తిడి పెరిగి మార్కెట్లు బలహీనపడుతున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్ర: స్టాక్ మార్కెట్ పతనానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

    జ: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌పై దాడులు చేస్తామని చేసిన హెచ్చరికలు, దాని ఫలితంగా పెరిగిన ముడి చమురు ధరలే ప్రధాన కారణం.

    ప్ర: ఈ పతనం వల్ల ఇన్వెస్టర్లు ఎంత నష్టపోయారు?

    జ: కేవలం ఒక్క ట్రేడింగ్ సెషన్‌లోనే ఇన్వెస్టర్లు దాదాపు రూ. 9 లక్షల కోట్ల సంపదను కోల్పోయారు.

    ప్ర: ముడి చమురు ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?

    జ: ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల వల్ల చమురు సరఫరాకు ఆటంకం కలుగుతుందనే ఆందోళనలతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 105 డాలర్ల పైకి చేరింది.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/సెన్సెక్స్ 1500 పాయింట్లు పతనం.. లక్షల కోట్లు ఆవిరి! స్టాక్ మార్కెట్ కుప్పకూలడానికి 5 ప్రధాన కారణాలివే
