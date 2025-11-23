Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Spotify కొత్త ఫీచర్- ప్లేలిస్ట్‌లను ఇట్టే ‘ట్రాన్స్‌ఫర్’ చేయండి!

    స్పాటిఫై యూజర్స్​కి అప్డేట్​! ఇతర మ్యూజిక్ యాప్‌ల నుంచి తమ ఖాతాలోకి ప్లేలిస్ట్‌లను సులభంగా ట్రాన్స్​ఫర్​ చేసుకోవడానికి 'ఇంపోర్ట్ యువర్‌ మ్యూజిక్' ఆప్షన్ ప్రారంభించింది స్పాటిఫై. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఎలా ట్రాన్స్​ఫర్​ చేయొచ్చు? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 23, 2025 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    స్పాటిఫై యూజర్స్​కి బిగ్​ అప్డేట్​! వినియోగదారులు ఇతర మ్యూజిక్​ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నుంచి తమ ప్లేలిస్ట్‌లను నేరుగా తమ ఖాతాలోకి ట్రాన్స్​ఫర్​ చసేందుకు వీలుగా స్పాటిఫై సరికొత్త ఫీచర్​ని పరిచయం చేసింది. తమ సంగీత ప్రపంచాన్ని స్పాటిఫైకి మార్చాలని యోచిస్తున్న ఎవరికైనా ఈ ప్రక్రియను సులభతరం చేయడానికి, ఈ కంపెనీ యాప్‌లో “ఇంపోర్ట్ యువర్‌ మ్యూజిక్” అనే కొత్త ఫీచర్​ని జోడించింది.

    స్పాటిఫైలో కొత్త ఫీచర్​.. (Spotify)
    స్పాటిఫైలో కొత్త ఫీచర్​.. (Spotify)

    సులభమైన ట్రాన్స్‌ఫర్‌ల కోసం కొత్త యాప్-ఇన్ టూల్

    ప్లేలిస్ట్ ట్రాన్స్​ఫర్​ని యాప్‌లోకి తీసుకురావడానికి స్పాటిఫై TuneMyMusic సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ప్రధాన స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల మధ్య ప్లేలిస్ట్ మైగ్రేషన్‌కు ట్యూన్‌మైమ్యూజిక్ చాలా కాలంగా మద్దతు ఇస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ కొత్త అనుసంధానం ద్వారా ఆ ఫంక్షన్ స్పాటిఫై ఇంటర్‌ఫేస్‌లో లభ్యం అవుతోంది. ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం మొబైల్ యాప్‌లో ‘యువర్‌ లైబ్రరీ’ విభాగంలో అందుబాటులోకి వస్తోంది.

    స్పాటిఫై ‘ప్లేలిస్ట్ ట్రాన్స్‌ఫర్’ ఎలా ఉపయోగించాలి?

    స్పాటిఫై యాప్‌లో, యువర్‌ లైబ్రరీ విభాగాన్ని తెరవండి.

    దిగువకు స్క్రోల్ చేసి ‘ఇంపోర్ట్ యువర్‌ మ్యూజిక్’ ఆప్షన్‌ను కనుగొనండి.

    ఈ ఎంపిక మిమ్మల్ని కొన్ని ప్రాంప్ట్‌ల ద్వారా TuneMyMusic కి కనెక్ట్ చేస్తుంది.

    ఆ తర్వాత, మీరు ఏ ప్లాట్‌ఫారమ్ నుంచి ప్లేలిస్ట్‌ను తరలించాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

    ట్యూన్‌మైమ్యూజిక్ యాపిల్ మ్యూజిక్, యూట్యూబ్ మ్యూజిక్, డీజర్ వంటి ఇతర సేవల నుంచి ప్లేలిస్ట్ బదిలీలకు మద్దతు ఇస్తుంది. స్పాటిఫై ద్వారా దీనిని ఉపయోగించినప్పుడు, ట్యూన్‌మైమ్యూజిక్ సాధారణ పరిమితులు ఇక్కడ వర్తించకపోవచ్చు. ప్లేలిస్ట్‌లు స్వయంచాలకంగా మీ స్పాటిఫై లైబ్రరీలోకి వస్తాయి. ఈ ప్రక్రియకు యాప్‌ల మధ్య మారాల్సిన అవసరం ఉండదు.

    ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసిన తర్వాత ప్రయోజనాలు..

    మీ ప్లేలిస్ట్‌లు స్పాటిఫైలో చేరిన తర్వాత, మీ మ్యూజిక్​ హాబిట్స్​ని అర్థం చేసుకోవడానికి యాప్ వాటిని ఉపయోగిస్తుంది. ఇది వ్యక్తిగతీకరించిన 'డేలిస్ట్‌లను', సంగీత సిఫార్సులను రూపొందించడంలో సహాయపడుతుంది. అదనంగా మీరు స్నేహితులతో భాగస్వామ్య ప్లేలిస్ట్‌లపై పనిచేయవచ్చు లేదా ఏఐ టూల్స్ ఉపయోగించి మీ ప్లేలిస్ట్‌ల కోసం కస్టమ్ ఆర్ట్‌వర్క్‌ను సృష్టించవచ్చు.

    స్పాటిఫై ఇటీవల ట్రాక్-టు-ట్రాక్ ట్రాన్సిషన్ అడ్జస్ట్‌మెంట్‌లు, మూడ్ లేదా జానర్ ద్వారా సంగీతాన్ని క్రమబద్ధీకరించే స్మార్ట్ ఫిల్టర్‌లు వంటి మరిన్ని కంట్రోల్స్​ని జోడించింది. ఈ ఫంక్షన్లలో ఎక్కువ భాగం ఉచిత, చెల్లింపు వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది కొత్తగా వచ్చే యూజర్స్​కి ప్రీమియం ప్లాన్‌కు సభ్యత్వాన్ని పొందకుండానే యాప్‌ను అన్వేషించడానికి అవకాశం ఇస్తుంది.

    విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ..

    స్పాటిఫై సంస్థ ప్రస్తుతం కొన్ని ప్రజా విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో ఈ కొత్త ఫీచర్ వచ్చింది. యూఎస్​ ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ ఏజెన్సీ కోసం నియామక ప్రకటనలకు సంబంధించిన బాయ్‌కాట్‌ను ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ ఎదుర్కొంటోంది. అంతేకాకుండా పదవీ విరమణ చేస్తున్న సీఈఓ డేనియల్ ఏక్ ఒక సైనిక సాంకేతిక సంస్థలో పెట్టుబడి పెట్టాలనే నిర్ణయం కారణంగా కొందరు కళాకారులు తమ పాటలను ఈ సేవ నుంచి తొలగించారు. ఈ విషయాలు ఉన్నప్పటికీ, స్పాటిఫై ఇటీవల తమ సబ్‌స్క్రైబర్ వృద్ధిని ప్రకటించింది. ప్లేలిస్ట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ టూల్, రాబోయే లాస్‌లెస్ ఆడియో వంటి ఫీచర్లు కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి సహాయపడవచ్చు.

    News/News/Spotify కొత్త ఫీచర్- ప్లేలిస్ట్‌లను ఇట్టే ‘ట్రాన్స్‌ఫర్’ చేయండి!
    News/News/Spotify కొత్త ఫీచర్- ప్లేలిస్ట్‌లను ఇట్టే ‘ట్రాన్స్‌ఫర్’ చేయండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes