    Stocks to buy : ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ రూ. 151 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​!

    ఫిబ్రవరి 20, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 20, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 1236 పాయింట్లు పడి 82,498 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 365 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,454 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 811 పాయింట్లు పడి 60,740 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​, స్టాక్స్​ టు బై టుడే అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​, స్టాక్స్​ టు బై టుడే అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 880.49 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 596.28 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈ ఫిబ్రవరి​​​ నెలలో ఎఫ్​ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 1,076.63 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 11,474.03 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఓపెనింగ్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ ఫ్లాట్​గా ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 30 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.54 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.28శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.31 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    యూపీఎల్​- బై రూ. 765, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 738, టార్గెట్​ రూ. 820

    బయోకాన్​- బై రూ. 383, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 370, టార్గెట్​ రూ. 410

    హెచ్​డీఎఫ్​సీ లైఫ్​- బై రూ. 732, స్టాప్ లాస్​ రూ. 715, టార్గెట్​ రూ. 758​

    ఫోర్టిస్​ హెల్త్​కేర్​- బై రూ. 906, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 890, టార్గెట్​ రూ. 940

    టాటా టెక్నాలజీస్​- బై రూ. 602, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 590, టార్గెట్​ రూ. 635

    సమ్మాన్​ క్యాపిటల్​- బై రూ. 151.35, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 147, టార్గెట్​ రూ. 161

    ఎంఎం ఫార్జింగ్​- బై రూ. 488.5, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 478, టార్గెట్​ రూ. 520

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

