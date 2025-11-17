Edit Profile
    ట్రేడర్స్​ అలర్ట్​- ఈ రూ. 230 స్టాక్​తో లాభాలకు ఛాన్స్​!

    ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 17, 2025 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 84 పాయింట్లు పెరిగి 84,563 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 31 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,910 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ మాత్రం 136 పాయింట్లు పెరిగి 58,517 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 4,882.09 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 8,159.34 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 65 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50కి 26000 లెవల్స్​ వద్ద కీలకమైన రెసిస్టెన్స్​ ఉంది. 25,700 వద్ద కీలక సపోర్ట్​ ఉంది. ఈ రేంజ్​లో సూచీ కొనసాగినంత వరకు బుల్స్​కి ఆందోళనలు అవసరం లేదు,” అని ఎల్​కేపీ సెక్యూరిటీస్​ సీనియర్​ టెక్నికల్​ ఎనలిస్ట్​ రూపక్​ దే తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    శుక్రవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.65 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.05శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.13 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఫ్లాట్​గా కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    సిటీ యూనియన్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 271, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 262, టార్గెట్​ రూ. 290

    గార్డెన్​ రీచ్​ షిప్​బిల్డర్స్​ అండ్​ ఇంజినీర్స్​- బై రూ. 2897 ,స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2795, టార్గెట్​ రూ. 3100

    సెయిల్​- బై రూ. 142, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 135, టార్గెట్​ రూ. 150

    హుడ్​కో- బై రూ. 229, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 223, టార్గెట్​ రూ. 240

    ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్​- బై రూ. 1373, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1350, టార్గెట్​ రూ. 1400

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    హెచ్ బీఎల్ ఇంజినీరింగ్: రూ.1041, టార్గెట్ రూ.1114, స్టాప్ లాస్ రూ.1005;

    స్టార్ హెల్త్ అండ్ అలైడ్ ఇన్ సర్న్ సిఎంపిఎన్ వై: రూ .523 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .560, స్టాప్ లాస్ రూ .505;

    డోమ్స్ ఇండస్ట్రీస్: రూ .2622 వద్ద కొనండి, లక్ష్యం రూ .2806, స్టాప్ లాస్ రూ .2530;

    రాడికో ఖైతాన్: రూ .3260 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .3490, స్టాప్ లాస్ రూ .3145;

    విజయ డయాగ్నొస్టిక్ సెంటర్: రూ .1060 వద్ద కొనండి, టార్గెట్ రూ .1136, స్టాప్ లాస్ రూ .1022.

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

