Detailed Horoscope: ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? వారు చాలా అదృష్టవంతులు!
సోమవారం అంటేనే శివారాధనకు ప్రత్యేకం. ఈ రోజున గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి మీ రాశిఫలం ఎలా ఉండబోతోంది? ఎవరికి లాభాలు.. ఎవరికి జాగ్రత్తలు అవసరం? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
సోమవారం నాడు భక్తిభావంతో రోజును ప్రారంభించడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల స్థితిగతులు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంపై ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా ఆరు రాశుల వారికి ఈ రోజు అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన వారు కొన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవాలంటే మీ భాగస్వామి సలహా తీసుకోండి. ఈరోజు మీరు పూర్తి ఉత్సాహంతో ఉంటారు. మీ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. కార్యాలయంలో పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నా, చాకచక్యంగా పూర్తి చేస్తారు.
వృషభ రాశి: కార్యాలయంలో పై అధికారులతో అనవసర వాదనలకు దిగకండి. ఆర్థికంగా ఈరోజు మీకు కలిసొచ్చే కాలం. కెరీర్లో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి రావచ్చు. ఆర్థిక స్థితి బలంగా ఉండటంతో మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
మిథున రాశి: ఉత్సాహభరితమైన రోజు. పనిపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. మీ నైపుణ్యాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేందుకు వెనకాడకండి.
కర్కాటక రాశి: ఆర్థిక స్థితిలో హెచ్చుతగ్గులు సహజం, ఆందోళన చెందకండి. మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం. పనిలో తీరిక లేని సమయం గడపవచ్చు, కానీ ఫలితం ఉంటుంది.
సింహ రాశి: మీకు ఈరోజు చాలా లక్కీ రోజు. మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు వచ్చి కొత్త ప్రయత్నాలు చేయండి. వ్యాపారస్తులకు కలిసి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. అదృష్టం మీ తలుపు తడుతోంది, వచ్చిన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోండి.
కన్యా రాశి: ఈరోజు సరదాగా గడిపే అవకాశం ఉంది. ఎప్పటి నుండో అనుకుంటున్న పనులను పూర్తి చేయండి. మీ ఉల్లాసమైన మనస్తత్వం ఇతరులను ఆకర్షిస్తుంది, కొత్త స్నేహాలు ఏర్పడవచ్చు.
తులా రాశి: ఆర్థిక విషయాల్లో మీ భాగస్వామి సలహా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. బంధాలలో ఉన్నవారు తమ భాగస్వామితో మరింత సమయం గడపడం వల్ల అనుబంధం బలపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి: మీ భాగస్వామి చెప్పే మాటలను ఓపికగా వినండి. వివాదాలకు పరిష్కారం కావాలంటే కొన్నిసార్లు సర్దుకుపోవడం అవసరం. మీ రొటీన్ లైఫ్ నుండి కాస్త విరామం తీసుకుని ప్రశాంతంగా గడపండి.
ధనస్సు రాశి: ఓపికే ఈరోజు మీకు ఆయుధం. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. సాయంత్రం సమయానికి మీ సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. కెరీర్ను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఈరోజు శుభప్రదం.
మకర రాశి: ప్రేమ, కుటుంబ బాధ్యతల మధ్య మీరు నలిగిపోవచ్చు. కొత్త స్నేహాల కోసం ఆశపడటం సహజమే, కానీ సమతుల్యత పాటించడం ముఖ్యం. మీపై అనవసర భారం వేసుకోవద్దు.
కుంభ రాశి: మీకు సంతోషాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఇచ్చే పనుల్లో పాల్గొనండి. మీరు సానుకూల శక్తితో ఉంటే, మీలాంటి ఆలోచనలు ఉన్నవారు ఆటోమేటిక్గా మీ వైపు ఆకర్షితులవుతారు.
మీన రాశి: ఈరోజు మీకు సవాళ్లతో కూడుకున్న రోజు. భాగస్వామితో చర్చలు జరిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి, చిన్న మాటలు వాదనకు దారితీయవచ్చు. మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడం ఉత్తమం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More