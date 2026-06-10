పెళ్లి గడియలు వచ్చేసాయి.. జూన్, జులైలో వివాహ ముహూర్తాల లిస్ట్ ఇదే!
అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ముగింపునకు రావడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెళ్లిళ్ల సందడి షురూ కానుంది. 2026 జూన్, జులై నెలల్లో ఉన్న మొత్తం శుభ ముహూర్తాలు, నక్షత్రాల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
అధికమాసంలో శుభకార్యాలకు బ్రేక్ పడింది. అధిక జ్యేష్ఠ మాసం కొన్ని రోజులతో పూర్తి కాబోతోంది. ఈ అధికమాసం ముగింపుకు రావడంతో వివాహం చేసుకోవాలనుకునే వారికి, వారి తల్లిదండ్రులకు కాస్త ఊరట లభించబోతోంది.
పంచాంగం ప్రకారం, అధికమాసం పూర్తి అయ్యాక జూన్ 19 నుంచి పెళ్లిళ్లతో పాటు ఇతర శుభకార్యాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. మన హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం అధికమాసంలో పెళ్లిళ్లు మొదలైన శుభకార్యాలు జరపరు. ఒక నెల పాటు వీటన్నిటికీ బ్రేక్ పడింది. మళ్లీ జూన్ చివరి వారం నుంచి అద్భుత యోగాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి వివరంగా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జూన్ చివరి వారంలో అద్భుత యోగాలు
అధిక మాసం పూర్తయిన తర్వాత గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థితి అనుకూలంగా మారనుంది. జూన్ చివరి రోజుల్లో చూసినట్లయితే వివాహాలకు అనుకూలమైన శుభ నక్షత్రాలు కలిసి వస్తున్నాయి. ఉత్తర ఫల్గుణి, హస్త, స్వాతి, అనూరాధ, మూల నక్షత్రాల్లో పెళ్లిళ్లు ఎక్కువగా జరుగుతాయి. ఈ నక్షత్రాల కాలంలో జరిగే పెళ్లిళ్లు వివాహ బంధంలో సామరస్యాన్ని పెంచుతాయి. దంపతుల మధ్య ప్రేమ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందంతో పాటు ఐశ్వర్యం కూడా ఉంటుంది.
జూన్ - జూలై 2026 నెలలో వివాహ ముహూర్తాలు
జూన్, జూలై నెలల్లో వివాహాలకు కొన్ని పరిమిత శుభ ముహూర్తాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ తేదీల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
జూన్ 2026 ముహూర్తాలు
జూన్ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 తేదీల్లో మంచి ముహూర్తాలు ఉన్నాయి.
జూలై 2026 ముహూర్తాలు
జూలై 1, 2, 6, 7, 8, 11 తేదీల్లో పెళ్లిళ్లకు అనుకూలంగా ఉంది. మళ్లీ జూలై నెలలో ఆషాఢమాసం కూడా మొదలవుతుంది. కనుక ముహుర్తాలు పరిమితంగా వున్నాయి. ఆషాడ మాసంలో పెళ్లిళ్లు జరపరు.
జాతక పొంతన చూసుకోవాలి
పంచాంగంలో వచ్చే శుభముహూర్తాలు సాధారణంగా గణనల ఆధారంగా ఉంటాయి. అయితే పెళ్లిళ్లు వంటి పెద్ద కార్యాలు నిశ్చయించేటప్పుడు ఖచ్చితంగా వధూవరుల జాతకాలను సరిచూసుకోవడం అవసరం. లగ్న శుద్ధి, చంద్ర శుద్ధి, తారాబలం వంటి అంశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకుంటే మంచిది. అందుకే పెళ్లిళ్లకు ముహూర్తాలను పెట్టుకునేటప్పుడు అర్హులైన జ్యోతిష్యులను లేదా పురోహితులను సంప్రదించాలి.
సోమవతి అమావాస్య నాడు ప్రత్యేక యోగం
అధికమాసం అమావాస్య జూన్ 15న రాబోతోంది. ఈ అమావాస్య రోహిణి ధృతి యోగం, మృగశిర నక్షత్రం, సర్వార్థ అమృత సిద్ధి యోగం వంటి శుభసంయోగాలతో ఏర్పడడం విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More