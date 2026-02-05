Edit Profile
    రాజమండ్రి సమీపంలో పెద్దపులి.. పగలు రెస్ట్, రాత్రి సమయంలో వేట!

    కొన్ని రోజులుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పులుల సంచారం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇందుకు సంబంధించి సీసీ టీవీ ఫుటేజీలు భయాందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఇక రాజమండ్రి సమీపంలో తిరుగుతున్న పెద్దపులి జనాలకు కంటిమీద కునుకులేకుండా చేస్తోంది.

    Published on: Feb 05, 2026 9:42 AM IST
    By Anand Sai
    మహారాష్ట్ర తడోబా పులుల అభయారణ్యం నుండి ఛత్తీస్‌ఘడ్‌ , తెలంగాణ మీదుగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోకి పెద్దపులి ప్రయాణించి వచ్చింది. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో జనావాసాలలోకి ప్రవేశించడం ఆందోళనలు కలిగిస్తుంది. రాజమండ్రి నగర శివార్లలో పులి కదలిక అటవీ అధికారులను, నివాసితులను అప్రమత్తం చేసింది. రాజమండ్రి, రాజానగరం నియోజకవర్గాల్లో సంచరిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తోంది.

    రాజమండ్రి సమీపంలో పెద్దపులి
    రాజమండ్రి సమీపంలో పెద్దపులి

    రాజమండ్రి గ్రామీణ మండలం తొర్రేడు గ్రామంలో మొదట కనిపించడానికి ముందు ఏలూరు వైపు నుండి పెద్దపులి గోదావరి నదిని దాటినట్లుగా చెబుతారు. అది వచ్చిన వెంటనే ఆవులు, దూడపై దాడి చేసి చంపింది. తర్వాత స్థానికుల్లో భయాన్ని పెంచింది.

    రాజమండ్రి, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్దపులి సంచారం ఎక్కువగా ఉంది. సాధారణంగా ఒక పులి రోజుకు 15 నుండి 25 కిలోమీటర్ల మధ్య ప్రయాణిస్తుండగా, ఈ పెద్దపులి గత ఐదు రోజులుగా రాజమండ్రికి 10 నుండి 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే ఉందని, దీనివల్ల ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అటవీ అధికారులను నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉన్నారు.

    మంగళవారం రాత్రి దివాన్ చెరువు సెంటర్ సమీపంలోని జాతీయ రహదారి సమీపంలో పులి కనిపించడంతో ఆందోళన పెరిగింది. ఇది ఒక కార్పొరేట్ పాఠశాల, ఓ కన్వెన్షన్ సెంటర్ సమీపంలో కనిపించింది. కార్లలో ప్రయాణిస్తున్న ప్రజలు రోడ్డుపై ఆగిపోయారు. ప్రత్యక్ష సాక్షులు రికార్డ్ చేసిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఫంక్షన్ హాల్ సమీపంలోని గోడపై నుండి పులి దూకుతున్నట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.

    అక్కడి నుండి పులి అర్ధరాత్రి సమయంలో బీజాపూర్ మీదుగా రఘునాథపురం వైపు కదిలిందని, అక్కడ అది ఒక దూడను చంపిందని తెలుస్తోంది. మరొక వీడియోలో రఘుదేవపురం సమీపంలో పులి ప్రశాంతంగా రోడ్డు దాటుతున్నట్లు చూపించారు. నివాస ప్రాంతాలు, ట్రాఫిక్ మార్గాలకు దగ్గరగా పులి కదలికలు ఉండటంతో తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది.

    ఆ పులి ఇప్పటివరకు దాదాపు 650 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిందని, మనుషులపై దాడి జరిగినట్లు ఎటువంటి సమాచారం లేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. జంతువు ఆహారం కోసం మాత్రమే పశువులను చంపిందని చెప్పారు. అయితే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని అధికారులు నొక్కి చెబుతున్నారు. పెద్దపులిని పట్టుకునేందుకు అధికారులు బోన్లు, ట్రాప్ కెమెరాలను అమర్చారు. నామవరం శాటిలైట్ సిటీ వద్ద అక్కమ్మతల్లి కొండపై ఉంటుందని భావిస్తున్నారు అధికారులు. పగలు రెస్ట్ తీసుకుని, రాత్రి సమయంలో వేటాడుతుండటంతో పులిని పట్టుకునేందుకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

