Dhurandhar 2 : 'ధురంధర్ 2' విల్లా వెనుక అసలు నిజం! కరాచీలో కాదు.. మన అమృత్సర్లో..
Dhurandhar 2 collection : ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. ఈ సినిమాలో కరాచీలోని ల్యారీలో ఉన్నట్టు చూపించిన విలాసవంతమైన విల్లా, నిజానికి పంజాబ్లోని అమృత్సర్లో ఉందని మీకు తెలుసా?
రణ్వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళుతోంది. 2025లో వచ్చిన బ్లాక్ బస్టర్ 'ధురంధర్'కు సీక్వెల్గా వచ్చిన ఈ చిత్రం.. పాకిస్థాన్లోని బలోచ్ గ్యాంగ్లోకి చొరబడిన భారత గూఢచారి జస్కీరత్ సింగ్ రంగీ (అలియాస్ హమ్జా అలీ మజారీ) కథాంశంతో సాగుతుంది.
సినిమా రెండో భాగంలో, కరాచీలోని ల్యారీ ఏరియాలో అండర్ వరల్డ్ కింగ్పిన్గా ఎదిగిన హమ్జా (రణవీర్), తన భార్య యలీనా (సారా అర్జున్) కోసం ఒక అత్యంత విలాసవంతమైన విల్లాను కొనుగోలు చేస్తాడు. అయితే, వెండితెరపై కరాచీలో ఉన్నట్టు కనిపించే ఆ అద్భుతమైన బంగ్లా ఎక్కడుందో తెలుసా? నిజానికి ఈ బంగ్లా మన పంజాబ్లోని అమృత్సర్లో ఉంది!
మార్చి 20న ఇన్స్టాగ్రామ్లో '23డీసీ ఆర్కిటెక్ట్స్' అనే సంస్థ ఒక వీడియోను షేర్ చేస్తూ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. తాము డిజైన్ చేసిన 'ఆనంద' అనే ప్రాజెక్ట్ 'ధురంధర్ 2' వంటి సినిమాటిక్ మాస్టర్పీస్లో భాగమైనందుకు వారు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. రణ్వీర్ సింగ్, సారా అర్జున్ల స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ వల్ల ఆ ఇల్లు మరింత అందంగా కనిపిస్తోందని వారు పేర్కొన్నారు.
ధురంధర్ 2 బంగ్లా- ప్రకృతి, ఆధునికత కలబోత..
ఈ ఇంటిని ప్రకృతిని కాపాడుతూనే, భారతీయ సౌందర్య దృక్పథంతో నిర్మించారు.
"ఈ భవనంలో వెలుతురు, స్పేస్ ఒక లయబద్ధంగా కలిసిపోతాయి. పూల తోటలు భవనం గుండా అల్లుకుపోయి ఉంటే, సాంప్రదాయ హస్తకళలు ఆధునిక డిజైన్కు వెన్నుముకగా నిలుస్తాయి," అని ఆర్కిటెక్ట్స్ వివరించారు.
ధురంధర్ 2 బంగ్లా లోపల ఏముంది?
ఎక్స్టీరియర్: బయటి నుంచి చూస్తే గ్రే రంగు గోడలు, చెక్క పలకల ఫినిషింగ్తో అత్యంత మోడ్రన్గా కనిపిస్తుంది. లోపలికి ప్రవేశించగానే రాతి శిల్పాలు, గాజు గోడలు, పచ్చని లాన్, ప్రైవసీ కోసం నిర్మించిన ఎత్తైన గోడలు మనల్ని ఆహ్వానిస్తాయి.
మెయిన్ హాల్: ఇంటి మధ్యలో ఉండే నలుపు రంగు మార్బుల్ 'స్పైరల్ మెట్లు' ఇంటికి ప్రధాన ఆకర్షణ. ఇది ఆఫ్-వైట్ మార్బుల్ ఫ్లోరింగ్కు చక్కని కాంట్రాస్ట్ను ఇస్తుంది. పెద్ద కిటికీలు, గ్లాస్ ప్యానెల్ గోడల వల్ల పగలు సహజమైన వెలుతురు ఇల్లంతా పరుచుకుంటుంది.
బెడ్రూమ్లు: డబుల్-సీలింగ్ ఉన్న ఈ బంగ్లాలోని బెడ్రూమ్లు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. మినిమల్ డెకర్, ఆధునిక ల్యాంప్స్, సెంట్రల్ కూలింగ్ సిస్టమ్, విశాలమైన వార్డ్రోబ్స్ ఇందులో ఉన్నాయి.
గార్డెన్ అండ్ పూల్: ఈ ఇంటి హైలైట్ ఏదైనా ఉందంటే అది అక్కడి స్విమ్మింగ్ పూల్, అవుట్డోర్ సీటింగ్ ఏరియా. వెదురుతో చేసిన కంఫర్ట్ సోఫాలు, చుట్టూ దట్టమైన మొక్కల మధ్య ఈ ప్రదేశం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
లివింగ్ రూమ్: బీజ్, బ్లాక్ కలర్ కాంబినేషన్లో ఉండే లివింగ్ రూమ్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ట్ పీస్, ఖరీదైన సోఫాలు రాయల్ లుక్ను అందిస్తాయి.
సినిమా షూటింగ్ కోసం లొకేషన్ల ఎంపిక ఎంత కీలకంగా ఉంటుందో ఈ 'ఆనంద' బంగ్లా నిరూపిస్తోంది. అమృత్సర్లోని ఒక అందమైన ఇంటిని కరాచీలోని డాన్ నివాసంగా చూపించడంలో చిత్ర బృందం సఫలమైందని చెప్పడంలో సందేహమే లేదు.
