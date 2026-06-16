Chay on Sing Geetham: ప్యూర్ సినిమా ఇది.. మాటలు రావడం లేదు.. ఎంతో నిజాయితీగా తీశారు: సింగ్ గీతం మూవీకి నాగ చైతన్య రివ్యూ
Chay on Sing Geetham: టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో అక్కినేని నాగచైతన్య.. లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తెరకెక్కించిన లేటెస్ట్ మ్యూజికల్ ఫాంటసీ మూవీ 'సింగ్ గీతం' (Sing Geetham)పై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు. ఇదొక ప్యూర్ వండర్ అంటూ ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఓ రివ్యూ షేర్ చేశారు.
Chay on Sing Geetham: టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలంతా ఇప్పుడు ఒకే ఒక్క సినిమాను ఓపెన్ గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. నిన్న యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ చేసి మెచ్చుకోగా.. తాజాగా మరో యువ హీరో నాగచైతన్య కూడా ఈ మూవీ చూసి ఫిదా అయిపోయారు. 94 ఏళ్ల వయసులో సింగీతం శ్రీనివాసరావు చేసిన ఈ వినూత్న ప్రయోగానికి చైతూ సెల్యూట్ చేశారు.
నేటి తరం వేగానికి లొంగని ప్యూర్ సినిమా
ఈ సింగ్ గీతం సినిమా అందించిన అనుభూతిని నాగ చైతన్య సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. "సింగ్ గీతం.. కచ్చితంగా థియేటర్లలోనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిన ఒక అద్భుతమైన సినిమా. ఈ రోజుల్లో ఇంత ప్యూర్ గా ఉండే సినిమాలు రావడం చాలా అరుదు. నేటి తరం రన్నింగ్ రేస్ వేగానికి లొంగకుండా, ఎలాంటి కల్మషం లేని ఒక అద్భుతమైన విజన్ తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. సింగీతం శ్రీనివాసరావు లెజెండరీ వర్క్ అనేది.. ఈరోజు మనం చేస్తున్న సినిమాలకు ఒక గట్టి పునాది లాంటిది. అంతేకాదు రాబోయే రోజుల్లో మనం చేయబోయే సినిమాలకు కూడా ఈ సినిమా ఒక పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలుస్తుంది" అని ఎమోషనల్ గా రాసుకొచ్చారు.
Masterclass | జడ్జ్మెంట్స్ అన్నీ పక్కకు వెళ్తాయి
సినిమాలోని కంటెంట్ నిజాయితీ గురించి చైతూ చెప్తూ.. "మనం థియేటర్ లో కూర్చుని సినిమా చూడటం మొదలుపెట్టిన కొద్ది నిమిషాలకే.. మనకున్న జడ్జ్మెంట్స్, అంచనాలు అన్నీ పక్కకు వెళ్ళిపోతాయి. ఈ సినిమాలోని ప్రతి ఒక్క అంశం అంత నిజాయితీగా ఉంటుంది. ఈ మూవీ చూశాక నేను పూర్తిగా అబ్బురపోయాను. ఈ టీమ్ కు, ఇందులో యాక్ట్ చేసిన నటీనటులకు నా మనసులో ఉన్న గౌరవాన్ని చెప్పడానికి మాటలు సరిపోవడం లేదు. మీరంతా థియేటర్లకు వెళ్లి ఈ గొప్ప విజన్ ను సెలబ్రేట్ చేసుకోండి" అని నాగచైతన్య ఫ్యాన్స్ కు పిలుపునిచ్చారు.
ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ను అద్భుతంగా సపోర్ట్ చేసినందుకు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ (DSP), క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ నాగ్ అశ్విన్, వైజయంతీ మూవీస్, స్వప్న సినిమాస్ లపై చైతూ ప్రశంసలు కురిపించారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
'సింగ్ గీతం' సినిమాకు టాలీవుడ్ యంగ్ స్టార్ హీరోల నుంచి లభిస్తున్న ఈ భారీ సపోర్ట్ సినిమా రేంజ్ ను పెంచేస్తోంది. నిన్న ఎన్టీఆర్, ఇవాళ నాగచైతన్య లాంటి క్లాస్ అండ్ మాస్ హీరోలు వరసగా ట్వీట్స్ చేయడంతో యూత్ లో ఈ సినిమాపై విపరీతమైన ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది.
పాత్రల మధ్య డైలాగ్స్ అన్నీ పాటల రూపంలోనే సాగే ఈ రేర్ మ్యూజికల్ ఫాంటసీ మూవీకి చైతూ చెప్పిన 'ప్యూర్, హానెస్ట్ కంటెంట్' అనే మాట పెద్ద ప్లస్ కానుంది. ఇప్పటి వరకూ ఈ మూవీ చూసి ఉండకపోతే వెంటనే చూసేయండి మరి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More