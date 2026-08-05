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    Prime Video Horror Thrillers: ప్రైమ్ వీడియోలోని టాప్ 5 హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఇవే.. ఒంటరిగా చూడటం సాహసమే..

    Prime Video Horror Thrillers: ఓటీటీలో హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు కొదవే లేదు. అయితే ప్రముఖ ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఉన్న టాప్ 5 హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ గురించి మీకు తెలుసా? అవేంటో ఇక్కడ చూసేయండి.

    Published on: Aug 5, 2026, 15:07:44 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Prime Video Horror Thrillers: హారర్ థ్రిల్లర్ సినిమాలను ఇష్టపడే సినీ ప్రియులకు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో పిచ్చెక్కించే ఆప్షన్లను అందిస్తోంది. చూసేటప్పుడు వెన్నులో వణుకు పుట్టించడమే కాకుండా, రాత్రివేళల్లో నిద్రపోనివ్వకుండా భయపెట్టే 5 ది బెస్ట్ సైకలాజికల్ హారర్ చిత్రాలు ప్రస్తుతం ఈ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఐఎండీబీ (IMDb)లో 7 కంటే ఎక్కువ రేటింగ్‌ సాధించిన ఈ కల్ట్ క్లాసిక్ సినిమాల కథాంశాలు, వాటి విశేషాల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

    Prime Video Horror Thrillers: ప్రైమ్ వీడియోలోని టాప్ 5 హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఇవే.. ఒంటరిగా చూడటం సాహసమే..
    Prime Video Horror Thrillers: ప్రైమ్ వీడియోలోని టాప్ 5 హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఇవే.. ఒంటరిగా చూడటం సాహసమే..

    1. తుంబాద్ (Tumbbad - IMDb 8.2)

    2018లో రాహి అనిల్ బార్వే దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'తుంబాద్' ఇండియన్ సినీ హిస్టరీలోనే ఒక అద్భుతమైన విజువల్ వండర్. మనిషి దురాశకు గురైతే ఎలాంటి వినాశకరమైన పరిణామాలు ఎదురవుతాయో 'హస్తర్' అనే పౌరాణిక రాక్షస పాత్ర నేపథ్యంతో దర్శకుడు అత్యంత ప్రతిభావంతంగా తెరకెక్కించారు.

    సోహమ్ షా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మొదట ఆశించిన విజయం సాధించకపోయినా, కాలక్రమేణా కల్ట్ క్లాసిక్‌గా నిలిచింది. 1 గంట 48 నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ సైకలాజికల్ హారర్ డ్రామా ప్రైమ్ వీడియోలో అందుబాటులో ఉంది. ఇటీవల రీ-రిలీజ్‌లో కూడా ఈ చిత్రం భారీ కలెక్షన్లను సాధించి హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది.

    2. ది అదర్స్ (The Others - IMDb 7.6)

    2001లో హాలీవుడ్ స్టార్ నటి నికోల్ కిడ్మన్ లీడ్ రోల్‌లో వచ్చిన 'ది అదర్స్' ఒక అద్భుతమైన గోథిక్ హారర్ థ్రిల్లర్. తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఒక కొత్త ఇంట్లోకి షిఫ్ట్ అయిన గ్రేస్ అనే మహిళకు అక్కడ కొన్ని వింత అనుభవాలు ఎదురవుతాయి.

    ఆ ఇంట్లో దుష్టశక్తులు ఉన్నాయని ఆమె గ్రహించే క్రమంలో వచ్చే క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ వీక్షకుల మైండ్ బ్లాంక్ చేస్తుంది. 1 గంట 44 నిమిషాల నిడివి ఉండే ఈ సైకలాజికల్ మిస్టరీ డ్రామా ప్రతి హారర్ లవర్ తప్పక చూడాల్సిన మాస్టర్‌పీస్.

    3. 13బి (13B: Fear Has a New Address - IMDb 7.4)

    తెలుగు, తమిళ దర్శకుడు విక్రమ్ కె కుమార్ తెరకెక్కించిన '13బి' ఇండియన్ హారర్ సినిమాల్లో మోస్ట్ అండర్‌రేటెడ్ క్లాసిక్. చాక్లెట్ బాయ్ ఆర్ మాధవన్ కథానాయకుడిగా నటించిన ఈ సైంటిఫిక్ హారర్ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకులను సీట్ ఎడ్జ్‌లో కూర్చోబెడుతుంది.

    మనోహర్ తన కుటుంబంతో కలిసి ఒక అపార్ట్‌మెంట్‌లోని 13వ ఫ్లోర్‌కు మారిన తర్వాత, వారి ఇంట్లోని టీవీ సీరియల్‌లో జరిగే విచిత్ర సంఘటనలు వారి నిజ జీవితంలో కూడా జరగడం మొదలవుతాయి. 2 గంటల 26 నిమిషాల రన్ టైమ్‌తో సాగే ఈ సినిమా మిమ్మల్ని చివరి వరకు సస్పెన్స్‌లో ఉంచుతుంది.

    4. హెరెడిటరీ (Hereditary - IMDb 7.3)

    ప్రపంచంలోనే అత్యంత డ్రామాటిక్, భయంకరమైన హారర్ సినిమాల్లో 'హెరెడిటరీ' ఒకటి. దర్శకుడు ఆరి ఆస్టర్ తెరకెక్కించిన ఈ సైకలాజికల్ డ్రామాలో టోని కొల్లెట్ నటన అద్భుతం. గ్రాహం కుటుంబంలో పెద్దదిక్కు మరణించిన తర్వాత ఆ కుటుంబంలో జరిగే దెయ్యాల కుట్రలు, రహస్యాలు అత్యంత భయంకరంగా ఉంటాయి.

    2 గంటల 7 నిమిషాల నిడివి ఉన్న ఈ అమెరికన్ హారర్ మూవీ రాత్రి వేళల్లో ఒంటరిగా చూస్తే భయంతో ఒళ్లు గగుర్పొడవడం ఖాయం. ఆరి ఆస్టర్ మేకింగ్ స్టైల్ ఈ సినిమాను ఒక ఆర్ట్ హౌస్ హారర్ మాస్టర్‌పీస్‌గా మార్చింది.

    5. టాక్ టూ మీ (Talk to Me - IMDb 7.1)

    2023లో ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన 'టాక్ టూ మీ' ఒక మోడరన్ ఏజ్ హారర్ మూవీ. ప్రఖ్యాత ఏ24 (A24) బ్యానర్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి డాని, మైఖేల్ ఫిలిప్పౌ దర్శకత్వం వహించారు.

    కొంతమంది యువకులు ఆత్మలతో మాట్లాడే ఒక వింతైన చేతి బొమ్మ ఆధారంగా ఆట ఆడుతూ ప్రమాదకరమైన పిశాచ శక్తుల వలలో చిక్కుకుంటారు. 1 గంట 35 నిమిషాల నిడివితో ఫాస్ట్ పేజ్ థ్రిల్లర్‌గా సాగే ఈ సినిమా ఆరంభం నుండి ముగింపు వరకు గుండె వేగాన్ని పెంచుతుంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Prime Video Horror Thrillers: ప్రైమ్ వీడియోలోని టాప్ 5 హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఇవే.. ఒంటరిగా చూడటం సాహసమే..
    Home/Entertainment/Prime Video Horror Thrillers: ప్రైమ్ వీడియోలోని టాప్ 5 హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీస్ ఇవే.. ఒంటరిగా చూడటం సాహసమే..
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