    Rana Akshay Kumar: ఉజ్జయిని నేపథ్యంలో థ్రిల్లర్ మూవీ.. చందూ మొండేటి డైరెక్షన్‌లో రానా, అక్షయ్ కుమార్ పాన్ ఇండియా సినిమా

    Rana Akshay Kumar: రానా దగ్గుబాటి, హిట్ మెషీన్ చందూ మొండేటి కాంబోలో ఒక భారీ హిస్టారికల్ థ్రిల్లర్ రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఉజ్జయిని నేపథ్యంలో సాగే ఈ పాన్ ఇండియా మూవీలో బాలీవుడ్ స్టార్ అక్షయ్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుండగా, కరణ్ జోహార్ దీనిని నిర్మిస్తున్నారు.

    Apr 22, 2026, 16:29:39 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Rana Akshay Kumar: 'బాహుబలి' సినిమాలో భల్లాల దేవుడిగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రానా దగ్గుబాటి.. ఆ స్థాయి పవర్ ఫుల్ పాత్ర కోసం అభిమానులు ఎప్పటి నుంచో వేచి చూస్తున్నారు. వారి నిరీక్షణకు తెరదించుతూ ఒక భారీ ప్రాజెక్ట్ పట్టాలెక్కబోతోంది. ప్రాచీన రహస్యాలను వెలికితీసే కథలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దర్శకుడు చందూ మొండేటి.. ఇప్పుడు రానా కోసం ఒక అద్భుతమైన హిస్టారికల్ థ్రిల్లర్‌ను సిద్ధం చేశారు.

    ఉజ్జయిని నేపథ్యంలో మిస్టరీ థ్రిల్లర్..

    భారతదేశ ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రక కేంద్రమైన ఉజ్జయిని నేపథ్యంలో రానా, చందూ మొండేటి సినిమా కథ సాగనుంది. పురాతన చరిత్రకు, ఆధునిక థ్రిల్లింగ్ అంశాలను జోడించి చందూ మొండేటి ఈ కథను అద్భుతంగా మలిచారు.

    గతంలో 'కార్తికేయ 2'తో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన చందూ.. ఈసారి అంతకు మించిన భారీ కాన్వాస్‌ను ఎంచుకున్నారు. చరిత్రలోని రహస్యాలు, హై-స్టేక్స్ డ్రామా కలగలిసిన ఈ మూవీ రానా కెరీర్‌లోనే మైలురాయిగా నిలవబోతోంది.

    బాలీవుడ్ స్టార్ అక్షయ్ కుమార్ ఎంట్రీ..

    ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు మరింత ఊపునిచ్చేలా బాలీవుడ్ అగ్ర హీరో అక్షయ్ కుమార్ చిత్ర బృందంలో చేరారు. ఇటీవల 'భూత్ బంగ్లా' చిత్రంతో మళ్ళీ తన ఫామ్ చాటుకున్న అక్షయ్.. ఈ సినిమాలో ఒక కీలకమైన పాత్రను పోషించబోతున్నారు.

    రానా, అక్షయ్ వంటి ఇద్దరు పవర్ హౌస్ పెర్ఫార్మర్స్ ఒకే స్క్రీన్‌పై కనిపించనుండటం ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది. వీరిద్దరి మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు సినిమాకే ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయని చిత్ర వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

    కరణ్ జోహార్ నిర్మాణంలో గ్రాండ్ స్కేల్..

    ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ అధినేత కరణ్ జోహార్ ఈ సినిమాను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో భారీ విజువల్స్‌తో, అత్యున్నత సాంకేతిక విలువలతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించేందుకు ప్లాన్ చేశారు.

    వీటితో పాటు సినిమాలో ఒక టాప్ హీరో అతిథి పాత్రలో మెరవబోతున్నారనే వార్త ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ అయింది. ఆ సర్‌ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తుందని భావిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మరిన్ని వివరాలు, నటీనటుల గురించి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. రానా దగ్గుబాటి కొత్త సినిమా దర్శకుడు ఎవరు?

    'కార్తికేయ 2' వంటి సక్సెస్ ఫుల్ చిత్రాలను తెరకెక్కించిన చందూ మొండేటి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

    2. రానా, చందూ మొండేటి సినిమా ఏ నేపథ్యంలో సాగుతుంది?

    మధ్యప్రదేశ్‌లోని చారిత్రక నగరం ఉజ్జయిని నేపథ్యంలో, ప్రాచీన రహస్యాలు, థ్రిల్లింగ్ అంశాల కలయికతో ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంటోంది.

    3. రానా చిత్రంలో అక్షయ్ కుమార్ పాత్ర ఏమిటి?

    అక్షయ్ కుమార్ ఇందులో ఒక పవర్ ఫుల్, కీలకమైన పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు, ఇది సినిమా కథను మలుపు తిప్పే విధంగా ఉంటుందని సమాచారం.

    4. రానా, అక్షయ్ కుమార్, చందూ మొండేటి సినిమాను ఎవరు నిర్మిస్తున్నారు?

    బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత కరణ్ జోహార్ తన ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై ఈ భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మిస్తున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

