    Anudeep Katikala: పవన్ కళ్యాణ్, మెగా ఫ్యామిలీపై వివాదాస్పద జోకులు.. స్టాండప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికల అరెస్ట్.. ఎవరితను?

    Anudeep Katikala: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మెగా ఫ్యామిలీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన స్టాండప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికలను కాకినాడ పోలీసులు ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో నిరసనలు వెల్లువెత్తడంతో జనసేన కార్యకర్త ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ చర్యలు చేపట్టారు.

    Apr 15, 2026, 16:51:40 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Anudeep Katikala: స్టాండప్ కామెడీ పేరిట సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాలపై జోకులు పేల్చడం ఇప్పుడు ఒక యువ కమెడియన్‌ను చట్టపరమైన చిక్కుల్లోకి నెట్టింది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన 'సిల్లీ సౌత్ కామెడీ క్లబ్' వ్యవస్థాపకుడు, ఐఐటీ బాంబే గ్రాడ్యుయేట్ అనుదీప్ కటికల చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయంగా, సామాజికంగా పెను దుమారం రేపాయి. మంగళవారం (ఏప్రిల్ 14) సాయంత్రం ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో ఉన్న అనుదీప్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం.

    Anudeep Katikala: పవన్ కళ్యాణ్, మెగా ఫ్యామిలీపై వివాదాస్పద జోకులు.. స్టాండప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికల అరెస్ట్.. ఎవరితను?
    Anudeep Katikala: పవన్ కళ్యాణ్, మెగా ఫ్యామిలీపై వివాదాస్పద జోకులు.. స్టాండప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికల అరెస్ట్.. ఎవరితను?

    అసలేం జరిగింది? వివాదానికి కారణమేంటి?

    ఇటీవల జరిగిన ఒక స్టాండప్ కామెడీ షోలో అనుదీప్ మెగా ఫ్యామిలీని ఉద్దేశించి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, ఆయన మూడు వివాహాలను టార్గెట్ చేస్తూ జోకులు వేశారు.

    "నేను పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నేర్చుకున్న ఒకే ఒక్క విషయం.. భార్యకు విడాకులు ఎలా ఇవ్వాలో.. మగవాళ్లందరూ అది నేర్చుకోవాలి" అని అనుదీప్ వ్యాఖ్యానించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

    అంతటితో ఆగకుండా పవన్ కళ్యాణ్ అన్న కూతురు నిహారిక కొణిదెల గురించి కూడా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఆమెకు తన బాబాయ్ (పవన్) సలహాలు ఇవ్వగలరు. ఎందుకంటే ఆయనకు విడాకుల విషయంలో మంచి అనుభవం ఉంది" అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

    అలాగే రామ్ చరణ్ కంటే ఆయన భార్య ఉపాసన దగ్గరే ఎక్కువ డబ్బు ఉందని, చరణ్ ఒక 'ఫెమినిస్ట్' అంటూ సెటైర్లు వేశారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని బూతు పదాలను కూడా వాడటం మెగా అభిమానుల్లో ఆగ్రహాన్ని కట్టలు తెంచుకునేలా చేసింది.

    కాకినాడలో కేసు.. ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో అరెస్ట్

    ఈ వ్యాఖ్యలపై జనసేన పార్టీ (JSP) తీవ్రంగా స్పందించింది. 2014 నుంచి పార్టీలో కొనసాగుతున్న బడే వెంకట కృష్ణ అనే కార్యకర్త ఏప్రిల్ 11న కాకినాడ వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్, ఆయన కుటుంబ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా అనుదీప్ అసభ్య పదజాలంతో అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని, ఇది శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తుందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

    పోలీసులు ఈ ఫిర్యాదును స్వీకరించి భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని సెక్షన్లు 356(2), 353(2), 79, ఐటీ యాక్ట్ సెక్షన్ 67 కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో తన కుటుంబంతో కలిసి ఉన్న అనుదీప్‌ను ఏప్రిల్ 14న ఏపీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది కేవలం అదుపులోకి తీసుకోవడం మాత్రమేనని, అధికారిక అరెస్ట్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.

    క్షమాపణలు చెప్పినా తగ్గని ఆగ్రహం

    వివాదం ముదురుతోందని గ్రహించిన అనుదీప్.. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా ఒక క్షమాపణ వీడియోను విడుదల చేశారు. "ఎవరి మనోభావాలనైనా దెబ్బతీసి ఉంటే క్షమించండి. నా ఉద్దేశం ఎవరినీ కించపరచడం కాదు. కేవలం విషపూరితమైన ఫ్యాన్ కల్చర్‌ను ప్రశ్నించడానికే ఈ జోకులు వేశాను" అని వివరణ ఇచ్చారు. అయితే అప్పటికే పరిస్థితి చేయి దాటిపోవడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.

    మరోవైపు తోటి స్టాండప్ కమెడియన్లు అనుదీప్‌కు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. వివేక్ మురళీధరన్ వంటి కమెడియన్లు స్పందిస్తూ.. జోకులు వేసినందుకు ఇంత దూరం వచ్చి అరెస్ట్ చేయడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. గతంలో బాలకృష్ణ, మహేష్ బాబు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వంటి స్టార్ హీరోలపై కూడా అనుదీప్ ఇలాంటి సెటైర్లు వేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అనుదీప్ కటికల ఎవరు?

    అనుదీప్ కటికల ఐఐటీ బాంబే నుంచి పట్టా పొందిన గ్రాడ్యుయేట్. ఆయన హైదరాబాద్‌లో 'సిల్లీ సౌత్ కామెడీ క్లబ్'ను నిర్వహిస్తూ స్టాండప్ కమెడియన్‌గా గుర్తింపు పొందారు.

    2. ఆయనపై ఏ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు?

    అనుదీప్‌పై భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్ 356(2) (ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించడం), 353(2) (ప్రజా శాంతికి విఘాతం), 79 (మహిళల గౌరవానికి భంగం), ఐటీ యాక్ట్ సెక్షన్ 67 కింద కేసులు నమోదయ్యాయి.

    3. పవన్ కళ్యాణ్‌పై అనుదీప్ ఏమన్నారు?

    పవన్ కళ్యాణ్ వైవాహిక జీవితంపై సెటైర్లు వేస్తూ, విడాకులు ఎలా ఇవ్వాలో ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలని వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే ఆయన కుటుంబ సభ్యులపై కూడా అభ్యంతరకరమైన జోకులు వేశారు.

    4. పోలీసులు అనుదీప్‌ను ఎక్కడ అదుపులోకి తీసుకున్నారు?

    ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ప్రయాగ్‌రాజ్ (అలహాబాద్)లో అనుదీప్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాకినాడ పోలీసులు ఈ ఆపరేషన్‌ను నిర్వహించారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/Anudeep Katikala: పవన్ కళ్యాణ్, మెగా ఫ్యామిలీపై వివాదాస్పద జోకులు.. స్టాండప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికల అరెస్ట్.. ఎవరితను?
    Home/Entertainment/Anudeep Katikala: పవన్ కళ్యాణ్, మెగా ఫ్యామిలీపై వివాదాస్పద జోకులు.. స్టాండప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికల అరెస్ట్.. ఎవరితను?
