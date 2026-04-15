Anudeep Katikala: పవన్ కళ్యాణ్, మెగా ఫ్యామిలీపై వివాదాస్పద జోకులు.. స్టాండప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికల అరెస్ట్.. ఎవరితను?
Anudeep Katikala: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మెగా ఫ్యామిలీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన స్టాండప్ కమెడియన్ అనుదీప్ కటికలను కాకినాడ పోలీసులు ప్రయాగ్రాజ్లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో నిరసనలు వెల్లువెత్తడంతో జనసేన కార్యకర్త ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ చర్యలు చేపట్టారు.
Anudeep Katikala: స్టాండప్ కామెడీ పేరిట సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితాలపై జోకులు పేల్చడం ఇప్పుడు ఒక యువ కమెడియన్ను చట్టపరమైన చిక్కుల్లోకి నెట్టింది. హైదరాబాద్కు చెందిన 'సిల్లీ సౌత్ కామెడీ క్లబ్' వ్యవస్థాపకుడు, ఐఐటీ బాంబే గ్రాడ్యుయేట్ అనుదీప్ కటికల చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయంగా, సామాజికంగా పెను దుమారం రేపాయి. మంగళవారం (ఏప్రిల్ 14) సాయంత్రం ఉత్తరప్రదేశ్లోని ప్రయాగ్రాజ్లో ఉన్న అనుదీప్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
అసలేం జరిగింది? వివాదానికి కారణమేంటి?
ఇటీవల జరిగిన ఒక స్టాండప్ కామెడీ షోలో అనుదీప్ మెగా ఫ్యామిలీని ఉద్దేశించి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, ఆయన మూడు వివాహాలను టార్గెట్ చేస్తూ జోకులు వేశారు.
"నేను పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నేర్చుకున్న ఒకే ఒక్క విషయం.. భార్యకు విడాకులు ఎలా ఇవ్వాలో.. మగవాళ్లందరూ అది నేర్చుకోవాలి" అని అనుదీప్ వ్యాఖ్యానించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
అంతటితో ఆగకుండా పవన్ కళ్యాణ్ అన్న కూతురు నిహారిక కొణిదెల గురించి కూడా అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. "ఆమెకు తన బాబాయ్ (పవన్) సలహాలు ఇవ్వగలరు. ఎందుకంటే ఆయనకు విడాకుల విషయంలో మంచి అనుభవం ఉంది" అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
అలాగే రామ్ చరణ్ కంటే ఆయన భార్య ఉపాసన దగ్గరే ఎక్కువ డబ్బు ఉందని, చరణ్ ఒక 'ఫెమినిస్ట్' అంటూ సెటైర్లు వేశారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని బూతు పదాలను కూడా వాడటం మెగా అభిమానుల్లో ఆగ్రహాన్ని కట్టలు తెంచుకునేలా చేసింది.
కాకినాడలో కేసు.. ప్రయాగ్రాజ్లో అరెస్ట్
ఈ వ్యాఖ్యలపై జనసేన పార్టీ (JSP) తీవ్రంగా స్పందించింది. 2014 నుంచి పార్టీలో కొనసాగుతున్న బడే వెంకట కృష్ణ అనే కార్యకర్త ఏప్రిల్ 11న కాకినాడ వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్, ఆయన కుటుంబ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా అనుదీప్ అసభ్య పదజాలంతో అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని, ఇది శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తుందని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
పోలీసులు ఈ ఫిర్యాదును స్వీకరించి భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS)లోని సెక్షన్లు 356(2), 353(2), 79, ఐటీ యాక్ట్ సెక్షన్ 67 కింద కేసులు నమోదు చేశారు. ప్రయాగ్రాజ్లో తన కుటుంబంతో కలిసి ఉన్న అనుదీప్ను ఏప్రిల్ 14న ఏపీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది కేవలం అదుపులోకి తీసుకోవడం మాత్రమేనని, అధికారిక అరెస్ట్ ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
క్షమాపణలు చెప్పినా తగ్గని ఆగ్రహం
వివాదం ముదురుతోందని గ్రహించిన అనుదీప్.. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా ఒక క్షమాపణ వీడియోను విడుదల చేశారు. "ఎవరి మనోభావాలనైనా దెబ్బతీసి ఉంటే క్షమించండి. నా ఉద్దేశం ఎవరినీ కించపరచడం కాదు. కేవలం విషపూరితమైన ఫ్యాన్ కల్చర్ను ప్రశ్నించడానికే ఈ జోకులు వేశాను" అని వివరణ ఇచ్చారు. అయితే అప్పటికే పరిస్థితి చేయి దాటిపోవడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.
మరోవైపు తోటి స్టాండప్ కమెడియన్లు అనుదీప్కు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. వివేక్ మురళీధరన్ వంటి కమెడియన్లు స్పందిస్తూ.. జోకులు వేసినందుకు ఇంత దూరం వచ్చి అరెస్ట్ చేయడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. గతంలో బాలకృష్ణ, మహేష్ బాబు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వంటి స్టార్ హీరోలపై కూడా అనుదీప్ ఇలాంటి సెటైర్లు వేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అనుదీప్ కటికల ఎవరు?
అనుదీప్ కటికల ఐఐటీ బాంబే నుంచి పట్టా పొందిన గ్రాడ్యుయేట్. ఆయన హైదరాబాద్లో 'సిల్లీ సౌత్ కామెడీ క్లబ్'ను నిర్వహిస్తూ స్టాండప్ కమెడియన్గా గుర్తింపు పొందారు.
2. ఆయనపై ఏ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేశారు?
అనుదీప్పై భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్ 356(2) (ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించడం), 353(2) (ప్రజా శాంతికి విఘాతం), 79 (మహిళల గౌరవానికి భంగం), ఐటీ యాక్ట్ సెక్షన్ 67 కింద కేసులు నమోదయ్యాయి.
3. పవన్ కళ్యాణ్పై అనుదీప్ ఏమన్నారు?
పవన్ కళ్యాణ్ వైవాహిక జీవితంపై సెటైర్లు వేస్తూ, విడాకులు ఎలా ఇవ్వాలో ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాలని వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే ఆయన కుటుంబ సభ్యులపై కూడా అభ్యంతరకరమైన జోకులు వేశారు.
4. పోలీసులు అనుదీప్ను ఎక్కడ అదుపులోకి తీసుకున్నారు?
ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఉత్తరప్రదేశ్లోని ప్రయాగ్రాజ్ (అలహాబాద్)లో అనుదీప్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కాకినాడ పోలీసులు ఈ ఆపరేషన్ను నిర్వహించారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.