Rohit Satyan: 2017 నుంచి సినిమాలు చేస్తున్నా, తొలిసారి స్టేజ్పై మాట్లాడుతున్నా.. నటుడు రోహిత్ సత్యన్ కామెంట్స్
Actor Rohit Satyan Speech In Surya Be Positive Teaser Launch: తెలుగులో వస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ సూర్య బి పాజిటివ్. చరణ్ పీసర్ల, యానీ డయానా, దివ్య విశ్వకర్మ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ సినిమా టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ఇటీవల జరిగింది. ఈ ఈవెంట్లో నటుడు రోహిత్ సత్యన్, బలగం సత్య ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
సూర్య బి పాజిటివ్ సినిమాలో రోహిత్ సత్యన్, సుజాత దీక్షిత్, చంద్ర గౌతమ్, సత్య, సురభి లలిత, గీతన్ సాయి తేజ తదితరులు ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇటీవల సూర్య బి పాజిటివ్ టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు దండోరా డైరెక్టర్ మురళీకాంత్ దేవసోత్, కిష్కింధపురి దర్శకుడు కౌశిక్ పెగల్లపాటి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా సూర్య బి పాజిటివ్ టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో నటుడు బలగం సత్య, రోహిత్ సత్యన్, హీరోయిన్ దివ్య విశ్వకర్మ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
నటుడు బలగం సత్యా మాట్లాడుతూ.. "అందరికీ నమస్కారం. నాకు ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చిన నన్ను సంప్రదించి నాకోసం నా వరకు రావడం నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. నాపై నమ్మకంతో నాతో సరికొత్త క్యారెక్టర్ చేయించిన ఆ వ్యక్తి ఈ సినిమా హీరో చరణ్. నాతో చాలా బాగా నటించేలా చేశారు. చాలా మంచి సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. అందరూ ఈ సినిమాను ఆశీర్వదించలవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను" అని అన్నారు.
యాక్టర్ రోహిత్ సత్యన్ మాట్లాడుతూ.. "ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథిగా వచ్చిన కౌశిక్ పెగల్లపాటి గారికి, మురళీకాంత్ దేవసోత్ గారికి నా ధన్యవాదాలు. నేను 2017 నుంచి చిత్ర పరిశ్రమలో పాత్రలు చేస్తూ ఉన్నాను. కానీ ఈరోజు ఈ సినిమా వల్ల తొలిసారి స్టేజ్పై మాట్లాడుతున్నాను. నాకు వచ్చిన ప్రతి కష్టాన్ని దాటుకుని ఇక్కడ వరకు వచ్చాను" అని అన్నారు.
"నా వయసుకు మించిన క్యారెక్టర్ నాతో దర్శకులు చేయించారు. అది నాకు ఛాలెంజ్గా నిలిచింది. ఆయన కొన్ని కారణాల వల్ల అమెరికాలో ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో ప్రతిదీ కొత్తగా ఉంటుంది. ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఈ సినిమాను థియేటర్లో ఎక్స్పీరియెన్స్ చేయాలి. తెలుగు ప్రేక్షకులు మంచి కంటెంట్ ఎప్పుడూ ప్రోత్సప్రోత్సహిస్తూనే ఉంటారు. మా సినిమాను ప్రోత్సహిస్తారు అని కోరుకుంటున్నాను" అని రోహిత్ సత్యన్ తెలిపారు.
"ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. నేను ఈ రోజు ఒక తెలుగు సినిమాలో నటించి ఈ స్టేజిపై నిలబడడం అనేది ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుంది. నా భాష కానప్పటికీ నన్ను ఆదరించి, నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకుగాను ఆనందంతో పొంగిపోతున్నాను" అని హీరోయిన్ దివ్య విశ్వకర్మ చెప్పారు.
"నన్ను నమ్మి నాకు ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చిన దర్శకులకు నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నాతో నటించిన నటీనటులు, టెక్నికల్ టీం నాకు చాలా సాయం చేశారు" అని హీరోయిన్ దివ్య విశ్వకర్మ తెలిపారు.
