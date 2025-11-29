Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బెడ్​షీట్స్​ని ఎంత తరచుగా మార్చాలి? మార్చకపోతే ఏమవుతుంది?

    మీరు నెలలు తరబడి మీ బెడ్​షీట్స్​, పిల్లో కవర్స్​ని మార్చకుండా వదిలేస్తారా? అయితే మీరు చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నట్టు! మీకు తెలియకుండానే మీరు మీ ఆరోగ్యానికి హానికలిగిస్తున్నారు. బెడ్​షీట్స్​ని ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి మార్చాలి? ఎందుకు మార్చాలి? ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 29, 2025 11:20 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మీరు ఎప్పుడైనా బాగానే నిద్రపోయి, మరుసటి రోజు ఉదయం దురద పెడుతున్న చర్మంతో లేదా చిన్న చిన్న దద్దుర్లు/మొటిమలతో మేల్కొన్నారా? దీనికి కారణం ఏంటే తెలుసా? మీరు చర్మ సంరక్షణకు ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తారు. రోబోట్ వాక్యూమ్‌తో మీ ఇల్లు శుభ్రంగా ఉంచుకుంటారు. కానీ మీ బెడ్​షీట్స్​ సంగతి ఏంటి?

    బెడ్​షీట్స్​ని ఎంత తరచుగా మార్చాలి? (Ai Generated)
    బెడ్​షీట్స్​ని ఎంత తరచుగా మార్చాలి? (Ai Generated)

    ప్రతి రాత్రి గంటల తరబడి మీ చర్మానికి నేరుగా తగులుతూ, చెమట, నూనెలు, చనిపోయిన చర్మ కణాలను బెడ్​షీట్స్​ నిశ్శబ్దంగా సేకరిస్తాయి. సరిగ్గా పట్టించుకోకపోతే, అవి మొటిమలు, అలర్జీలు, అశాంతికరమైన నిద్రకు కారణం అవుతాయి. మీ బెడ్​షీట్స్​ని క్రమం తప్పకుండా మార్చడం చాలా అవసరం!

    బెడ్​షీట్స్​పై ఏమేం పేరుకుపోతాయి?

    ప్రతి రాత్రి, మీ చర్మం లక్షలాది చనిపోయిన కణాలను వదిలివేస్తుంది. వీటితో పాటు సహజ నూనెలు, చెమట కూడా ఉంటాయి. మీరు రాసుకునే లోషన్లు లేదా కాస్మెటిక్ అవశేషాలు కూడా ఈ మిశ్రమానికి తోడవుతాయి. డస్ట్ మైట్స్ అనే సూక్ష్మ కీటకాలు ఈ చిన్న పొలుసులను తినడానికి ఇష్టపడతాయి. ఇవన్నీ మీరు గంటల తరబడి విశ్రాంతి తీసుకునే మీ మంచంపై పేరుకుపోతాయి! ఇవి కొంతమందిలో తుమ్ములు, కళ్లు దురద పెట్టడం, చివరకు ఆస్తమాను కూడా ప్రేరేపించగలవు.

    అందుకే, శుభ్రమైన బెడ్​షీట్స్​ అనేవి సౌకర్యానికే కాక, మీ ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి.

    ప్రాథమిక నియమం: ఎప్పుడు మార్చాలి?

    చాలా మందికి, ప్రతి ఒకటి నుంచి రెండు వారాలకు ఒకసారి బెడ్​షీట్స్​ మార్చడం సరిపోతుంది. మీకు ఎక్కువగా చెమట పట్టకపోయినా లేదా చల్లని వాతావరణంలో నివసిస్తున్నా, ఎక్కువ కాలం మార్చకుండా వదిలేస్తే బ్యాక్టీరియా, అలర్జీ కారకాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మీకు చిన్నపాటి వాసన లేదా చర్మం దురదగా అనిపించడం ద్వారా ఈ మార్పును గుర్తించవచ్చు. ఫ్రెష్​గా ఉండే బెడ్​షీట్స్​ మీ నిద్ర మరింత లోతుగా, రిఫ్రెష్‌గా ఉండటానికి సహాయపడతాయి. ఇది మీ మానసిక స్థితి, మొత్తం ఆరోగ్యంపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుంది.

    వారానికోసారి ఉతకడం మంచిది!

    కొన్ని సమయాల్లో బెడ్​షీట్స్​ని తరచుగా ఉతకడం మంచిది!

    మీకు వీపు, ఛాతీ లేదా ముఖంపై మొటిమల సమస్య ఉంటే, వారానికోసారి బెడ్​షీట్స్​ని మార్చడం ముఖ్యం. దిండు కవర్లను ఇంకా తరచుగా ఉతకాల్సి ఉంటుంది! చర్మంపై నూనెలు, బ్యాక్టీరియా ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు రంధ్రాలను అడ్డుకుని, మొటిమలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి.

    అలర్జీలు లేదా ఆస్తమా ఉన్నవారు కూడా వారానికోసారి ఉతకడం ద్వారా డస్ట్ మైట్స్, అలర్జీ కారకాలను తగ్గించుకోవచ్చు.

    జబ్బుపడినప్పుడు, వేడి లేదా తేమతో కూడిన రాత్రుల్లో లేదా మీరు పెంపుడు జంతువులు లేదా పిల్లలతో మంచాన్ని పంచుకున్నప్పుడు అదనపు శ్రద్ధ అవసరం. ఈ పరిస్థితుల్లో చెమట పెరుగుతుంది, కాబట్టి మీ బెడ్​షీట్స్​ తాజాగా ఉండాలి.

    బెడ్​షీట్స్​ పరిశుభ్రతకు ఏం చేయాలి?

    క్రిములు, డస్ట్ మైట్స్‌ను నాశనం చేయడానికి పరుపులను 60 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత వద్ద వేడి నీటిలో ఉతకాలి.

    మీ ముఖాన్ని రక్షించడానికి దిండు కవర్లను వారానికి రెండు సార్లు మార్చండి.

    బూజు రాకుండా పరుపులు పూర్తిగా పొడిగా ఉండేలా చూసుకోండి.

    మీరు అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు, వాతావరణం వేడిగా, తేమగా ఉన్నప్పుడు లేదా మీ మంచంపై పెంపుడు జంతువులు/పిల్లలు ఉన్నప్పుడు తరచుగా ఉతకడం గురించి ఆలోచించండి.

    పరుపులను సమర్థవంతంగా ఉతకడం ఎలా?

    రంగు మసకబారకుండా నిరోధించడానికి లేత, ముదురు రంగు పరుపులను విడివిడిగా ఉతకాలి.

    సున్నితమైన చర్మం కోసం తేలికపాటి డిటర్జెంట్ ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది.

    సరిగ్గా శుభ్రం కావడానికి యంత్రంలో బెడ్​షీట్స్​ కదలడానికి తగినంత స్పేస్​ ఉండాలి.

    అదనపు రిన్స్ సైకిల్స్ అనేది మిగిలిపోయిన డిటర్జెంట్‌ను తొలగిస్తాయి. లేదంటే అది చర్మాన్ని చికాకు పెట్టవచ్చు.

    బూజు, డస్ట్ మైట్స్ రాకుండా నిరోధించడానికి హాట్ డ్రైయర్‌ను ఉపయోగించండి లేదా నేరుగా ఎండలో ఆరవేయండి.

    అవసరమైతే ఇస్త్రీ చేయండి. కానీ ఇది ఐచ్ఛికం. అయితే మృదువైన పరుపులు మరింత తాజాగా అనిపిస్తాయి, బ్యాక్టీరియాను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

    మీ బెడ్​షీట్స్​ కోసం వారానికి అరగంట సమయం కేటాయించడం వల్ల మీ చర్మం, శ్వాస, నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడతాయి. ఇది చిన్న అలవాటు అయినప్పటికీ, ఇది గమనించదగిన సౌకర్యం, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది!

    News/Lifestyle/బెడ్​షీట్స్​ని ఎంత తరచుగా మార్చాలి? మార్చకపోతే ఏమవుతుంది?
    News/Lifestyle/బెడ్​షీట్స్​ని ఎంత తరచుగా మార్చాలి? మార్చకపోతే ఏమవుతుంది?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes