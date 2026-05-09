Royal Enfield : ప్రపంచంలోనే 3వ ‘స్ట్రాంగెస్ట్ ఆటో బ్రాండ్’గా రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్- ఆడీని వెనక్కి నెట్టి..
Royal Enfield news : ప్రముఖ గ్లోబల్ బ్రాండ్ కన్సల్టెన్సీ 'బ్రాండ్ ఫైనాన్స్' విడుదల చేసిన 2026 నివేదికలో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అద్భుత ఘనత సాధించింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పటిష్టమైన ఆటోమొబైల్ బ్రాండ్లలో మూడో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. టాటా మోటార్స్ ఐదో స్థానంలో నిలిచి భారత్ సత్తాను చాటింది.
Strongest automotive brand : ఒకప్పుడు కేవలం క్లాసిక్ బైక్ ప్రియులకు మాత్రమే పరిమితమైన ‘రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్’.. ఇప్పుడు గ్లోబల్ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ను శాసించే స్థాయికి ఎదిగింది! తాజాగా విడుదలైన 'బ్రాండ్ ఫైనాన్స్ ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ 2026' నివేదికలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూడో అత్యంత శక్తివంతమైన ఆటోమొబైల్ బ్రాండ్గా అవతరించింది ఈ భారతీయ మోటార్ సైకిల్ తయారీ సంస్థ. ఈ ఘనత సాధించే క్రమంలో ఫెరారీ, ఆడి వంటి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లను ఇది వెనక్కి నెట్టడం విశేషం.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ర్యాంకింగ్స్, రేటింగ్ వివరాలు..
ఈ నివేదిక ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా టయోటా, బీఎండబ్ల్యూ మొదటి రెండు స్థానాల్లో ఉండగా, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మూడో స్థానాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
బ్రాండ్ స్ట్రెంత్ ఇండెక్స్ (బీఎస్ఐ): రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 100కి గానూ 88.9 స్కోరు సాధించి, ప్రతిష్టాత్మకమైన 'ఏఏ' రేటింగ్ను దక్కించుకుంది.
బ్రాండ్ విలువ: కంపెనీ బ్రాండ్ విలువ గత ఏడాది కంటే ఏకంగా 30 శాతం పెరిగి 1.2 బిలియన్ డాలర్లకు (సుమారు రూ. 10,000 కోట్లు) చేరుకుంది. ఇది కంపెనీ చరిత్రలోనే ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోనుంది.
అంతర్జాతీయ విస్తరణే పునాది..
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కేవలం భారతదేశానికే పరిమితం కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన ఉనికిని చాటుతోంది. అందుకే ఈ స్థాయి ఘనతను సాధించగలిగింది.
గ్లోబల్ నెట్వర్క్: ప్రస్తుతం ఈ సంస్థ 80కి పైగా దేశాల్లో కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 3,200కు పైగా రిటైల్ అవుట్లెట్లను కలిగి ఉంది.
అసెంబ్లీ ప్లాంట్లు: విదేశీ మార్కెట్లలో పట్టు సాధించేందుకు వీలుగా ఏడు అంతర్జాతీయ సీకేడీ అసెంబ్లీ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసింది.
డిమాండ్: యూరప్, దక్షిణ అమెరికా, ఆగ్నేయాసియా, ఆస్ట్రేలియా వంటి కీలక ప్రాంతాల్లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్లకు డిమాండ్ నిలకడగా పెరుగుతోందని నివేదిక పేర్కొంది.
విజయానికి కారణమైన ప్రాడక్ట్ స్ట్రాటజీ..
కంపెనీ తన మూలాలను వదలకుండా, ఆధునిక సాంకేతికతను జోడించి బైక్లను అందించడమే ఈ విజయానికి ప్రధాన కారణం.
హంటర్ 350 అండ్ సూపర్ మెటోర్ 650: సింపుల్ ఇంజనీరింగ్, క్లాసిక్ డిజైన్ కోరుకునే రైడర్లను ఈ మోడళ్లు విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి.
హిమాలయన్ 450: అడ్వెంచర్ విభాగంలోకి అప్డేటెడ్ హిమాలయన్తో అడుగుపెట్టడం వల్ల మరింత ఎక్కువ మంది కస్టమర్లకు చేరువయ్యే అవకాశం లభించింది.
జాబితాలో ఇతర భారతీయ బ్రాండ్లు..
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్తో పాటు ఇతర భారతీయ ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు కూడా ఈ అంతర్జాతీయ నివేదికలో మెరిశాయి.
టాటా మోటార్స్ : ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత పటిష్టమైన బ్రాండ్లలో 5వ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
మహీంద్రా : 25వ స్థానంలో నిలిచింది.
మారుతీ సుజుకీ : 34వ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
ప్రపంచ ఆటోమొబైల్ రంగంలో భారతీయ కంపెనీలు ఈ స్థాయిలో రాణించడం దేశీయ పారిశ్రామిక రంగానికి గర్వకారణంగా మారింది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.