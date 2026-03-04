Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Stock market crash : ఇరాన్​పై దాడులు- ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ క్రాష్​! ఇన్వెస్టర్లకు భారీ నష్టాలు..

    పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తితల వేళ ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెట్టే వార్త! బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాలతో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 550 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    Published on: Mar 04, 2026 8:15 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    హోలీ సందర్భంగా మంగళవారం దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లకు సెలవు లభించింది. ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని స్టాక్​ మార్కెట్​లు భారీ నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 1048 పాయింట్లు పడి 80,239 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 313 పాయింట్లు కోల్పోయి 24,866 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 689 పాయింట్లు పడి 59,840 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ లేటెస్ట్​ అప్డేట్స్​..

    పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్​పై అమెరికా- ఇజ్రాయెల్​ దాడులతో ప్రపంచ స్టాక్​ మార్కెట్​లు పతనం అవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా దేశీయ ఇన్వెస్టర్లు సైతం నష్టాలు చూడక తప్పడం లేదు.

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    సోమవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 3,295.64 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 8,593.87 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ అతి భారీ నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 550 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    నిఫ్టీ50 ట్రెండ్​ నెగిటివ్​గా ఉంది. 25,100 వద్ద బలమైన రెసిస్టెన్స్​ కూడా ఉంది. కానీ 24,600 దిగువకు సూచీ పడిపోతే మరింత సెల్లింగ్​ ప్రెజర్​ కనిపించవచ్చు. నిఫ్ట50 24,300 వరకు కూడా వెళ్లొచ్చు,” అని హెచ్​డీఎఫ్​సీ సెక్యూరిటీస్​కి చెందిన సీనియర్​ టెక్నికల్​ రీసెర్చ్​ ఎనలిస్ట్​ నాగరాజ్​ శెట్టి తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు నష్టాల్లో ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.8 శాతం పతనమైంది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.94శాతం పడింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 1.02 శాతం డౌన్​ అయ్యింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో నష్టాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. జపాన్​ నిక్కీ 2.5శాతం పతనమైంది. సౌత్​ కొరియా కాస్పీ ఏకంగా 6.19శాతం పడిపోయింది.

    ముడి చమురు ధరలు..

    అమెరికా- ఇజ్రాయెల్​తో ఘర్షణల నేపథ్యంలో ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు జీవనాధారం అయిన హర్ముజ్​ జలసంధిని ఇరాన్​ మూసివేసింది. ఇది ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ముడి చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి.

    ప్రస్తుతం బ్రెంట్​ క్రూడ్​ ధర బ్యారెల్​కు 83 డాలర్ల చేరువలో ఉంది.

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    త్రివేణి ఇంజినీరింగ్​ అండ్​ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 395.4, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 370, టార్గెట్​ రూ. 445

    హిందుస్థాన్​ జింక్​- బై రూ. 617.6, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 585, టార్గెట్​ రూ. 675

    జిందాల్​ పాలీ ఫిల్మ్స్​- బై రూ. 627.35, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 590, టార్గెట్​ రూ. 700

    లుపిన్​- బై రూ. 2311.10, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 2200, టార్గెట్​ రూ. 2500

    ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్​ ప్రాడక్ట్స్​- బై రూ. 982.4, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 940, టార్గెట్​ రూ. 1050

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

    recommendedIcon
    News/News/Stock Market Crash : ఇరాన్​పై దాడులు- ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ క్రాష్​! ఇన్వెస్టర్లకు భారీ నష్టాలు..
    News/News/Stock Market Crash : ఇరాన్​పై దాడులు- ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ క్రాష్​! ఇన్వెస్టర్లకు భారీ నష్టాలు..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes