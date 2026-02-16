Stocks to buy : ఫిబ్రవరి 16, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్..
ఫిబ్రవరి 16, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు భారీ నష్టాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 1046 పాయింట్లు పడి 82,627 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 336 పాయింట్లు కోల్పోయి 25,471 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 553 పాయింట్లు పడి 60,187 వద్దకు చేరింది.
ఏఐతో ఐటీ కంపెనీలకు నష్టం కలుగుతుందని, ఐటీ ఉద్యోగులు తమ ఉద్యోగాలు కోల్పోతారని ప్రస్తుతం మార్కెట్లో చాలా భయాలు ఉన్నాయి. అందుకే ఐటీ ఇండెక్స్తో పాటు ఐటీ షేర్లు గత కొన్ని రోజులుగా పతనం అవుతున్నాయి. శుక్రవారం భారీ నష్టాలకు ఇది ఒక కారణం.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 7,395.41 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను విక్రయించారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 5,553.96 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈ ఫిబ్రవరి నెలలో ఎఫ్ఐఐలు ఇప్పటివరకు మొత్తం మీద రూ. 1,373.56 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను అమ్మేశారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 9,775.95 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ స్వల్ప నష్టాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 55 పాయింట్ల నష్టంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ50 ఇంట్రాడే స్ట్రక్చర్ నెగిటివ్గా ఉంది. కానీ 25,400 లెవల్స్ కన్నా దిగువకు పడితేనే సూచీలో మరింత కరెక్షన్ కనిపించవచ్చు. అది బ్రేక్ అయితే సూచీ 25,300 వరకు వెళుతుంది. అది కూడా బ్రేక్ అయితే 25,150కి వెళ్లొచ్చు. 25,600 లెవల్స్ రెసిస్టెన్స్గా ఉంది,” అని కొటాక్ సెక్యూరిటీస్కి చెందిన వీపీ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ అమోల్ అథవాలే తెెలిపారు.
అని ఎల్కేపీ సెక్యూరిటీస్కి చెందిన సీనియర్ టెక్నికల్ రీసెర్చ్ ఎనలిస్ట్ రూపక్ దే తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
శుక్రవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.10 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.05శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ మాత్రం 0.22 శాతం డౌన్ అయ్యింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఫ్లాట్గా కొనసాగుతున్నాయి.
బంగారం, వెండి ధరలు..
సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గాయి. స్పాట్ గోల్డ్ 0.27శాతం పడి ఔన్సుకు 5033 డాలర్లకు చేరింది. ఇక స్పాడ్ సిల్వర్ 2.08శాతం మేర పతనమై ఔన్సుకు 76.34 డాలర్లకు వెళ్లింది.
ఈ పతనానికి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
స్టాక్స్ టు బై..
సినైడర్ ఎలక్ట్రిక్- బై రూ. 811.7, స్టాప్ లాస్ రూ. 776, టార్గెట్ రూ. 884
బ్లూ స్టార్- బై రూ. 1997.2, స్టాప్ లాస్ రూ. 1933, టార్గెట్ రూ. 2130
బజాజ్ ఫైనాన్స్- బై రూ.1025, స్టాప్ లాస్ రూ. 1010, టార్గెట్ రూ. 1060
సెయిల్- బై రూ. 159, స్టాప్ లాస్ రూ. 154, టార్గెట్ రూ. 166
ఎస్బీఐ లైఫ్- బై రూ. 2035, స్టాప్ లాస్ రూ. 1980, టార్గెట్ రూ. 2100
ఏబీఎఫ్ఆర్ఎల్- బై రూ. 73.80, స్టాప్ లాస్ రూ. 71, టార్గెట్ రూ. 80
కిర్లోస్కర్ ఆయిల్ ఇంజిన్స్- బై రూ. 1379, స్టాప్ లాస్ రూ. 1350, టార్గెట్ రూ. 1450