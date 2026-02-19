Edit Profile
    Stocks to buy : ఈ రోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉంటుంది? ఏ స్టాక్స్​లో ట్రేడ్​ చేయాలి?

    ఫిబ్రవరి 19, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్​ చేయాల్సిన స్టాక్స్​ టు బై, బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై లిస్ట్​ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్​ స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Feb 19, 2026 8:16 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్​ఈ సెన్సెక్స్​ 283 పాయింట్లు పెరిగి 83,734 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 93 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,819 వద్ద సెషన్​ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్​ నిఫ్టీ 377 పాయింట్లు పెరిగి 61,551 వద్దకు చేరింది.

    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..
    స్టాక్​ మార్కెట్​ అప్డేట్స్​..

    ఎఫ్​ఐఐలు.. డీఐఐలు..

    మంగళవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో ఎఫ్​ఐఐలు రూ. 1,125.01 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 360.76 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.

    ఈరోజు స్టాక్​ మార్కెట్​ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఇక గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని దేశీయ స్టాక్​ మార్కెట్​ స్వల్ప లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్​ నిఫ్టీ దాదాపు 50 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.

    “నిఫ్టీ50 షార్ట్​ టర్మ్​ సపోర్ట్​ అనేది 25,500 నుంచి 25,600కి వెళ్లింది. దానిపైన కొనసాగినంత వరకు నిఫ్టీ50 పాజిటివ్​గా ఉన్నట్టు. 25,950- 26,000 లెవల్స్​ వద్ద రెసిస్టెన్స్​ ఉంది,” అని కొటాక్​ సెక్యూరిటీస్​ ఈక్వీటీ రీసెర్చ్​ హెడ్​ శ్రీకాంత్​ చౌహాన్​ తెలిపారు.

    అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు..

    బుధవారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​ని అమెరికా స్టాక్​ మార్కెట్​లు ఫ్లాట్​గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్​ 0.26 శాతం పెరిగింది. ఎస్​ అండ్​ పీ 500​ 0.56శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్​ ఇండెక్స్​ నాస్​డాక్ 0.78 శాతం పెరిగింది.

    ఆసియా స్టాక్​ మార్కెట్​లు గురువారం ట్రేడింగ్​ సెషన్​లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.

    స్టాక్స్​ టు బై..

    మారికో- బై రూ. 795, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 770, టార్గెట్​ రూ. 835

    ఏయూ స్మాల్​ ఫైనాన్స్​ బ్యాంక్​- బై రూ. 1022.05, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 980, టార్గెట్​ రూ. 1100

    రిలయన్స్​ ఇండస్ట్రీస్​- బై రూ. 1442, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1405, టార్గెట్​ రూ. 1485

    టాటా టెక్నాలజీస్​- బై రూ. 603, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 590, టార్గెట్​ రూ. 642

    ఎటర్నల్​- బై రూ. 277, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 270, టార్గెట్​ రూ. 295

    బ్రేకౌట్​ స్టాక్స్​ టు బై..

    సెనోరెస్​ ఫార్మా- బై రూ. 822, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 788, టార్గెట్​ రూ. 875

    ఎల్గీ ఎక్విప్​మెంట్స్​- బై రూ. 537, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 515, టార్గెట్​ రూ. 575

    లుమాక్స్​ ఆటో టెక్నాలజీస్​- బై రూ. 1691, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1620, టార్గెట్​ రూ. 1815

    యాక్టువాస్​ కెమికల్స్​- బై రూ. 2143, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 20175, టార్గెట్​ రూ. 2232

    ఆజాద్​ ఇంజినీరింగ్​- బై రూ. 1717, స్టాప్​ లాస్​ రూ. 1645, టార్గెట్​ రూ. 1900

    (గమనిక:- ఇవి నిపుణుల అభిప్రాయాలు మాత్రమే. హిందుస్థాన్​ టైమ్స్​ తెలుగుకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఏదైనా ట్రేడ్​ తీసుకునే ముందు ట్రేడర్లకు సొంతంగా ఎనాలసిస్​ ఉండటం శ్రేయస్కరం.)

