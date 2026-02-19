Stocks to buy : ఈ రోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుంది? ఏ స్టాక్స్లో ట్రేడ్ చేయాలి?
ఫిబ్రవరి 19, ట్రేడర్లు నేడు ట్రాక్ చేయాల్సిన స్టాక్స్ టు బై, బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై లిస్ట్ని నిపుణులు వెల్లడించారు. వీటితో పాటు లేటెస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ అప్డేట్స్ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు స్వల్ప లాభాల్లో ముగించాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 283 పాయింట్లు పెరిగి 83,734 వద్ద స్థిరపడింది. నిఫ్టీ50.. 93 పాయింట్లు వృద్ధిచెంది 25,819 వద్ద సెషన్ని ముగించింది. ఇక బ్యాంక్ నిఫ్టీ 377 పాయింట్లు పెరిగి 61,551 వద్దకు చేరింది.
ఎఫ్ఐఐలు.. డీఐఐలు..
మంగళవారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో ఎఫ్ఐఐలు రూ. 1,125.01 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొన్నారు. అదే సమయంలో డీఐఐలు రూ. 360.76 కోట్లు విలువ చేసే షేర్లను కొనుగోలు చేశారు.
ఈరోజు స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఇక గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ స్వల్ప లాభాల్లో ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ దాదాపు 50 పాయింట్ల లాభంలో ఉండటం ఇందుకు కారణం.
“నిఫ్టీ50 షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ అనేది 25,500 నుంచి 25,600కి వెళ్లింది. దానిపైన కొనసాగినంత వరకు నిఫ్టీ50 పాజిటివ్గా ఉన్నట్టు. 25,950- 26,000 లెవల్స్ వద్ద రెసిస్టెన్స్ ఉంది,” అని కొటాక్ సెక్యూరిటీస్ ఈక్వీటీ రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీకాంత్ చౌహాన్ తెలిపారు.
అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు..
బుధవారం ట్రేడింగ్ సెషన్ని అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లు ఫ్లాట్గా ముగించాయి. డౌ జోన్స్ 0.26 శాతం పెరిగింది. ఎస్ అండ్ పీ 500 0.56శాతం వృద్ధిచెందింది. టెక్ ఇండెక్స్ నాస్డాక్ 0.78 శాతం పెరిగింది.
ఆసియా స్టాక్ మార్కెట్లు గురువారం ట్రేడింగ్ సెషన్లో లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి.
స్టాక్స్ టు బై..
మారికో- బై రూ. 795, స్టాప్ లాస్ రూ. 770, టార్గెట్ రూ. 835
ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్- బై రూ. 1022.05, స్టాప్ లాస్ రూ. 980, టార్గెట్ రూ. 1100
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్- బై రూ. 1442, స్టాప్ లాస్ రూ. 1405, టార్గెట్ రూ. 1485
టాటా టెక్నాలజీస్- బై రూ. 603, స్టాప్ లాస్ రూ. 590, టార్గెట్ రూ. 642
ఎటర్నల్- బై రూ. 277, స్టాప్ లాస్ రూ. 270, టార్గెట్ రూ. 295
బ్రేకౌట్ స్టాక్స్ టు బై..
సెనోరెస్ ఫార్మా- బై రూ. 822, స్టాప్ లాస్ రూ. 788, టార్గెట్ రూ. 875
ఎల్గీ ఎక్విప్మెంట్స్- బై రూ. 537, స్టాప్ లాస్ రూ. 515, టార్గెట్ రూ. 575
లుమాక్స్ ఆటో టెక్నాలజీస్- బై రూ. 1691, స్టాప్ లాస్ రూ. 1620, టార్గెట్ రూ. 1815
యాక్టువాస్ కెమికల్స్- బై రూ. 2143, స్టాప్ లాస్ రూ. 20175, టార్గెట్ రూ. 2232
ఆజాద్ ఇంజినీరింగ్- బై రూ. 1717, స్టాప్ లాస్ రూ. 1645, టార్గెట్ రూ. 1900