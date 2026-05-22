    ఈరోజు కుంభరాశితో సహా అనేక రాశులకు ప్రత్యేకమైనది, వారు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు!

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. శుక్రవారం, మే 22, 2026 న ఏ రాశిచక్రం ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో తెలుసుకోండి. ఏ రాశిచక్ర సంకేతాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి?

    Published on: May 22, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు మరియు నక్షత్రరాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి అంకితం. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం, శాంతి మరియు శ్రేయస్సు లభిస్తుంది.

    ఈరోజు కుంభరాశితో సహా అనేక రాశులకు ప్రత్యేకమైనది (gemini ai)
    జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మే 22 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని రాశిచక్రాలు సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మే 22న ఏ రాశిచక్రాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఏ రాశిచక్రాలకు జాగ్రత్త అవసరమో తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: మేష రాశి ప్రజలు ఈ రోజు పనిలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. డబ్బును చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుబడి పెట్టండి. మీరు సాయంత్రం స్నేహితులతో మంచి సమయాన్ని గడపవచ్చు. వ్యాపార పరిస్థితి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీరు మీ ప్రియమైనవారి మద్దతును పొందుతారు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి.

    వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు గొప్ప రోజు. కెరీర్, పెట్టుబడుల్లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. సంబంధాలు పెరుగుతాయి మరియు బలపడతాయి. పనిప్రాంతంలో ఉన్నతాధికారులు మీ పనితో ప్రభావితం కావొచ్చు. ఆర్థికంగా ఈ రోజు బాగుంటుంది. ఆర్థిక లాభాల అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.

    మిథున రాశి: ఈ రోజు మిథున రాశి వారికి ఆహ్లాదకరమైన మరియు సానుకూల రోజు. పని వద్ద మీ ఇమేజ్ మెరుగుపడుతుంది. మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్‌లో భాగం కావొచ్చు. పాత స్నేహితులు ఇంటికి వస్తారు, ఇది మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది. సృజనాత్మకత గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది. చిక్కుకుపోయిన డబ్బు తిరిగి రావచ్చు.

    కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారికి సవాళ్లతో కూడుకున్నది. మీరు జీవితంలోని అనేక అంశాలలో నిరుత్సాహపడవచ్చు. కుటుంబ సంబంధాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. మీ భావాలను వ్యక్తీకరించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. లేకపోతే మీ మాటలు తప్పుగా అర్థం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. లేకపోతే నష్టం జరగవచ్చు.

    సింహ రాశి: ఈ రోజు సింహ రాశి వారికి గొప్ప అవకాశాలను అందిస్తుంది. మీ శక్తి మరియు సృజనాత్మకత పెరుగుతుంది. మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు మీతో ఆకట్టుకుంటారు. సలహా కోసం మిమ్మల్ని అడగవచ్చు. డబ్బు పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది మరియు మంచి పొదుపు అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    కన్యా రాశి: ఈ రోజు డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో సవాళ్లతో నిండిన రోజు. మీరు మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతారు. కానీ సాయంత్రం నాటికి పరిస్థితి సాధారణం కావచ్చు. ఆఫీసులో పనిభారం కారణంగా మీరు అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు.

    తులారాశి: ఈ రోజు తులారాశి వారికి ఒక వరం కంటే తక్కువ కాదు. డబ్బు పరంగా ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ ఆలోచనలు, భావాలలో కొత్త శక్తి ఉంటుంది. మీరు ప్రభావవంతమైన వ్యక్తిని కలవవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ జీవితం మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబానికి సంబంధించిన విషయాల్లో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకపోతే ఎవరైనా మిమ్మల్ని బాధపెట్టవచ్చు. సంబంధాలలో దూరం ఏర్పడే సంకేతాలు ఉన్నాయి. భయం మరియు అభద్రతను అనుభవించవచ్చు. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాలు మీ ఆర్థిక కోణాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి.

    ధనుస్సు రాశి: ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారికి సవాళ్లతో నిండిన రోజు. మనస్సు ఏదో విషయంపై కలత చెందవచ్చు. మీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు ఒత్తిడితో కూడుకున్నవిగా ఉండొచ్చు. అయితే, మీరు మీ అవగాహనతో పరిస్థితిని పరిష్కరిస్తారు. వ్యక్తిత్వం ఆకట్టుకుంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా కనిపిస్తుంది.

    మకర రాశి: ఈ రోజు మకర రాశి వారికి శుభదినం. మీరు సానుకూల శక్తిని అనుభవిస్తారు. సంబంధాలు మరింత బలంగా మారుతాయి. మీరు కుటుంబంతో కలిసి పర్యటనకు వెళ్లవచ్చు. మీ జీవిత భాగస్వామితో భవిష్యత్తు గురించి చర్చించవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. పాత మార్గాల నుంచి కూడా డబ్బు వస్తుంది.

    కుంభ రాశి: ఈరోజు కుంభ రాశి ప్రజలకు చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు కానుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు ప్రేమ జీవితంలో కొత్తదనాన్ని అనుభూతి చెందుతారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు కార్యాలయంలో తమ నైపుణ్యాన్ని చూపించే అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీరు సరైన నిర్ణయం తీసుకోగలుగుతారు. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామికి దగ్గరగా ఉంటారు.

    మీన రాశి: ఈ రోజు మీన రాశి వ్యక్తులకు ఒడిదుడుకులతో నిండిన రోజు. ప్రేమకు సంబంధించిన విషయాల్లో సవాళ్లు తలెత్తవచ్చు. అయితే, మీరు ఓపికగా ఉండాలి. తెలియని వ్యక్తితో డబ్బు లావాదేవీలు చేయవద్దు. లేకపోతే నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారపరంగా రోజు సాధారణంగానే ఉంటుంది.

    నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు కుంభరాశితో సహా అనేక రాశులకు ప్రత్యేకమైనది, వారు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటారు!
