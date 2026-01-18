బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్షిప్ ఫీచర్లు- iPhone 17e వస్తోంది..
యాపిల్ నుంచి రాబోతున్న 'ఐఫోన్ 17ఈ' బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్షిప్ అనుభూతిని అందించనుంది. డైనమిక్ ఐలాండ్, పవర్ఫుల్ ఏ19 చిప్సెట్, మెరుగైన సెల్ఫీ కెమెరా వంటి మార్పులతో ఈ ఫోన్ ఫిబ్రవరి 2026లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
యాపిల్ లవర్స్కి క్రేజీ న్యూస్! తక్కువ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునే వారి కోసం యాపిల్ తన సరికొత్త 'బడ్జెట్' ఐఫోన్ను రంగంలోకి దించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన 'ఐఫోన్ 16ఈ' సృష్టించిన సంచలనం మరువక ముందే, దానికి సక్సెసర్గా 'ఐఫోన్ 17ఈ'ని సంస్థ అతి త్వరలోనే లాంచ్ చేయనున్నట్టు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
యాపిల్ తన 'ఈ' సిరీస్ లైనప్ను మరింత శక్తివంతంగా మార్చే పనిలో పడింది. తాజా లీకుల ప్రకారం, ఐఫోన్ 17ఈ ఇప్పటికే భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి దశకు చేరుకుంది. అంటే మనం త్వరలోనే ఈ ఫోన్ను మార్కెట్లో చూడబోతున్నామన్నమాట.
ఐఫోన్ 17ఈ- డిజైన్లో భారీ మార్పు..
ఐఫోన్ 16ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో పాత కాలపు 'నాచ్' డిజైన్ చూసి నిరాశ చెందిన వారికి ఇది తీపి కబురు. కొత్త ఐఫోన్ 17ఈలో యాపిల్ తన ప్రీమియం ఫోన్లలో ఉండే 'డైనమిక్ ఐలాండ్' ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టబోతోంది.
డిస్ప్లే: 6.1-ఇంచ్ సూపర్ రెటినా ఎక్స్డీఆర్ ఓఎల్ఈడీ స్క్రీన్తో ఇది రానుంది.
పెర్ఫార్మెన్స్: ఐఫోన్ 17 మోడళ్లలో వాడిన అత్యంత శక్తివంతమైన ఏ19 చిప్సెట్నే ఇందులోనూ వాడనున్నట్లు సమాచారం. దీనివల్ల 'యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్' (ఏఐ) ఫీచర్లు, ఐఓఎస్ 26 ఈ ఫోన్లో ఎంతో స్మూత్గా పనిచేస్తాయి.
ఈ ఐఫోన్ 17ఈలో కెమెరా, కనెక్టివిటీ కెమెరా విషయంలో యాపిల్ తనదైన ముద్ర వేయబోతోంది.
వెనుక కెమెరా: 48ఎంపీ సింగిల్ కెమెరా ఉండవచ్చు.
సెల్ఫీ కెమెరా: ఇది పెద్ద హైలైట్ కానుంది. ఐఫోన్ 17 సిరీస్లో ఉండే 18ఎంపీ 'సెంటర్ స్టేజ్' కెమెరాను ఇందులోనూ ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీడియో కాల్స్, సెల్ఫీల నాణ్యతలో ఇది గొప్ప మార్పు తెస్తుంది.
ఛార్జింగ్: గత మోడల్లో ఇన్వెస్టర్లు మిస్ అయిన 'మ్యాగ్సేఫ్' ఛార్జింగ్ ఫీచర్ను ఈసారి 17ఈలో ఖచ్చితంగా ఇస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాగే యాపిల్ సొంతంగా తయారు చేసిన సీ1 లేదా సీ1ఎక్స్ మోడమ్ను ఇందులో వాడబోతున్నారు.
ఐఫోన్ 17ఈ- ధర ఎంత ఉండవచ్చు? లాంచ్ ఎప్పుడు?
ఐఫోన్ 16ఈని పరిగణలోకి తీసుకుంటే.. ఐఫోన్ 17ఈ ఫిబ్రవరి 2026లో లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు, ధర విషయంలో యాపిల్ తన పాత పద్ధతినే అనుసరించేలా ఉంది. అమెరికాలో దీని ప్రారంభ ధర సుమారు 599 డాలర్లు (సుమారు రూ. 50,000) ఉండవచ్చు. భారత్లో ట్యాక్స్లు అన్నీ కలుపుకుని ఐఫోన్ 16ఈ లాగే సుమారు రూ. 59,900 వద్ద ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే మెమరీ చిప్ ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో ధరలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
మొత్తానికి, తక్కువ ధరలో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని వాడాలనుకునే ఐఫోన్ ప్రియులకు ఐఫోన్ 17ఈ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.
ఐఫోన్ 17 సిరీస్పై అదిరే ఆఫర్లు..
మరోవైపు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఇండియా అమెజాన్ వంటి వివిధ సంస్థలు అదిరే ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఐఫోన్ 17 సిరీస్పై ప్రస్తుతం క్రేజీ డీల్స్ నడుస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం విజయ్ సేల్స్ స్టోర్లలో, ఆన్లైన్లో ఐఫోన్ 17 (256జీబీ వేరియంట్) ధర రూ. 82,900 గా ఉంది. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ కార్డ్ హోల్డర్లకు రూ. 4,000 వరకు ఇన్స్టంట్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఫలితంగా ఈ ఫోన్ ప్రభావవంతమైన ధర రూ. 78,900కు తగ్గుతుంది.
