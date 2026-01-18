Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్లు- iPhone 17e వస్తోంది..

    యాపిల్ నుంచి రాబోతున్న 'ఐఫోన్​ 17ఈ' బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్‌షిప్ అనుభూతిని అందించనుంది. డైనమిక్ ఐలాండ్, పవర్‌ఫుల్ ఏ19 చిప్‌సెట్, మెరుగైన సెల్ఫీ కెమెరా వంటి మార్పులతో ఈ ఫోన్ ఫిబ్రవరి 2026లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

    Published on: Jan 18, 2026 4:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    యాపిల్ లవర్స్​కి క్రేజీ న్యూస్​! తక్కువ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునే వారి కోసం యాపిల్ తన సరికొత్త 'బడ్జెట్' ఐఫోన్‌ను రంగంలోకి దించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన 'ఐఫోన్​ 16ఈ' సృష్టించిన సంచలనం మరువక ముందే, దానికి సక్సెసర్​గా 'ఐఫోన్​ 17ఈ'ని సంస్థ అతి త్వరలోనే లాంచ్​ చేయనున్నట్టు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.

    ఐఫోన్​ 17ఈ లాంచ్​ త్వరలోనే!
    ఐఫోన్​ 17ఈ లాంచ్​ త్వరలోనే!

    యాపిల్ తన 'ఈ' సిరీస్ లైనప్‌ను మరింత శక్తివంతంగా మార్చే పనిలో పడింది. తాజా లీకుల ప్రకారం, ఐఫోన్​ 17ఈ ఇప్పటికే భారీ స్థాయిలో ఉత్పత్తి దశకు చేరుకుంది. అంటే మనం త్వరలోనే ఈ ఫోన్‌ను మార్కెట్​లో చూడబోతున్నామన్నమాట.

    ఐఫోన్​ 17ఈ- డిజైన్‌లో భారీ మార్పు..

    ఐఫోన్​ 16ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​లో పాత కాలపు 'నాచ్' డిజైన్ చూసి నిరాశ చెందిన వారికి ఇది తీపి కబురు. కొత్త ఐఫోన్​ 17ఈలో యాపిల్ తన ప్రీమియం ఫోన్లలో ఉండే 'డైనమిక్ ఐలాండ్' ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టబోతోంది.

    డిస్‌ప్లే: 6.1-ఇంచ్​ సూపర్ రెటినా ఎక్స్​డీఆర్​ ఓఎల్​ఈడీ స్క్రీన్‌తో ఇది రానుంది.

    పెర్ఫార్మెన్స్: ఐఫోన్​ 17 మోడళ్లలో వాడిన అత్యంత శక్తివంతమైన ఏ19 చిప్‌సెట్‌నే ఇందులోనూ వాడనున్నట్లు సమాచారం. దీనివల్ల 'యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్' (ఏఐ) ఫీచర్లు, ఐఓఎస్​ 26 ఈ ఫోన్‌లో ఎంతో స్మూత్‌గా పనిచేస్తాయి.

    ఈ ఐఫోన్​ 17ఈలో కెమెరా, కనెక్టివిటీ కెమెరా విషయంలో యాపిల్ తనదైన ముద్ర వేయబోతోంది.

    వెనుక కెమెరా: 48ఎంపీ సింగిల్ కెమెరా ఉండవచ్చు.

    సెల్ఫీ కెమెరా: ఇది పెద్ద హైలైట్ కానుంది. ఐఫోన్​ 17 సిరీస్‌లో ఉండే 18ఎంపీ 'సెంటర్ స్టేజ్' కెమెరాను ఇందులోనూ ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీడియో కాల్స్, సెల్ఫీల నాణ్యతలో ఇది గొప్ప మార్పు తెస్తుంది.

    ఛార్జింగ్: గత మోడల్‌లో ఇన్వెస్టర్లు మిస్ అయిన 'మ్యాగ్‌సేఫ్' ఛార్జింగ్ ఫీచర్‌ను ఈసారి 17ఈలో ఖచ్చితంగా ఇస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అలాగే యాపిల్ సొంతంగా తయారు చేసిన సీ1 లేదా సీ1ఎక్స్​ మోడమ్‌ను ఇందులో వాడబోతున్నారు.

    ఐఫోన్​ 17ఈ- ధర ఎంత ఉండవచ్చు? లాంచ్​ ఎప్పుడు?

    ఐఫోన్​ 16ఈని పరిగణలోకి తీసుకుంటే.. ఐఫోన్​ 17ఈ ఫిబ్రవరి 2026లో లాంచ్​ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

    మరోవైపు, ధర విషయంలో యాపిల్ తన పాత పద్ధతినే అనుసరించేలా ఉంది. అమెరికాలో దీని ప్రారంభ ధర సుమారు 599 డాలర్లు (సుమారు రూ. 50,000) ఉండవచ్చు. భారత్‌లో ట్యాక్స్‌లు అన్నీ కలుపుకుని ఐఫోన్​ 16ఈ లాగే సుమారు రూ. 59,900 వద్ద ఈ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే మెమరీ చిప్ ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో ధరలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    మొత్తానికి, తక్కువ ధరలో లేటెస్ట్ టెక్నాలజీని వాడాలనుకునే ఐఫోన్ ప్రియులకు ఐఫోన్​ 17ఈ ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.

    ఐఫోన్​ 17 సిరీస్​పై అదిరే ఆఫర్లు..

    మరోవైపు రిపబ్లిక్​ డే సందర్భంగా ఇండియా అమెజాన్​ వంటి వివిధ సంస్థలు అదిరే ఆఫర్లను ప్రకటించాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఐఫోన్​ 17 సిరీస్​పై ప్రస్తుతం క్రేజీ డీల్స్​ నడుస్తున్నాయి.

    ప్రస్తుతం విజయ్ సేల్స్ స్టోర్లలో, ఆన్‌లైన్‌లో ఐఫోన్ 17 (256జీబీ వేరియంట్) ధర రూ. 82,900 గా ఉంది. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ కార్డ్ హోల్డర్లకు రూ. 4,000 వరకు ఇన్‌స్టంట్ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఫలితంగా ఈ ఫోన్ ప్రభావవంతమైన ధర రూ. 78,900కు తగ్గుతుంది.

    పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి.

    recommendedIcon
    News/News/బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్లు- IPhone 17e వస్తోంది..
    News/News/బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫీచర్లు- IPhone 17e వస్తోంది..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes