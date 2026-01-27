Edit Profile
    కొత్త Apple AirTag లాంచ్​- ఎలా పనిచేస్తుంది? ధర ఎంత?

    యాపిల్ తన ఐటమ్ ట్రాకర్ ఎయిర్‌ట్యాగ్‌లో కొత్త వెర్షన్‌ను లాంచ్ చేసింది. సెకండ్ జనరేషన్ అల్ట్రా వైడ్ బ్యాండ్ చిప్, పవర్‌ఫుల్ స్పీకర్, మెరుగైన ప్రైవసీ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ గ్యాడ్జెట్.. వస్తువులను వెతకడాన్ని మరింత సులభతరం చేసింది. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? ధర ఎంత? ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Jan 27, 2026 9:10 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    కొత్త ఎయిర్‌ట్యాగ్ లాంచ్‌తో యాపిల్ తన స్మార్ట్ పరికరాల ఈకో సిస్టెమ్​ని మరోసారి బలోపేతం చేస్తోంది. వస్తువుల లొకేషన్‌ను కచ్చితంగా గుర్తించడం, డిజిటల్ భద్రత అనేది లక్షలాది మంది వినియోగదారులకు అత్యవసరంగా మారిన నేటి కాలంలో, ఈ కొత్త ఎయిర్​ట్యాగ్​ కీలకంగా మారింది. ఈ కొత్త ఐటెమ్​ ట్రాకర్​లో పనితీరు పరిధిని, కచ్చితత్వాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, దాని వినియోగాన్ని మరింత విస్తరించింది యాపిల్​. ముఖ్యంగా ప్రయాణికులకు, తమ వస్తువులపై గట్టి నియంత్రణ ఉండాలని కోరుకునే వారికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పరికరం గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    యాపిల్​ ఎయిర్​ట్యాగ్​..
    యాపిల్​ ఎయిర్​ట్యాగ్​..

    కొత్త యాపిల్ ఎయిర్‌ట్యాగ్ ఎలా ఉంది?

    కొత్త ఎయిర్‌ట్యాగ్ దాని ఒరిజినల్ లాంచ్ నాటి కాంపాక్ట్, మినిమలిస్ట్ డిజైన్‌ను అలాగే ఉంచుకుంది. దీని గుండ్రని, తక్కువ బరువు కలిగిన డిజైన్.. కీలు, బ్యాగులు, సూట్‌కేసులు లేదా వాలెట్లలో ఇబ్బంది లేకుండా సులభంగా ఇమిడిపోయేలా ఉంటుంది. అయితే, అత్యంత కీలకమైన మార్పులు మాత్రం లోపల జరిగాయి.

    యాపిల్ ఇందులో సెకండ్ జనరేషన్ ‘అల్ట్రా వైడ్ బ్యాండ్’ చిప్‌ను అమర్చింది. ఈ సాంకేతిక అప్‌డేట్ వల్ల మిగిలిన యాపిల్ పరికరాలతో ఇది మరింత వేగంగా, కచ్చితంగా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతుంది. ఈ కొత్త చిప్ ట్రాకింగ్ పరిధిని గణనీయంగా పెంచింది. ఇది పాత మోడల్ కంటే స్పష్టమైన ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. అదనంగా, ఇందులో ఆప్టిమైజ్ చేసిన బ్లూటూత్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇది 'ప్రిసిషన్ ఫైండింగ్' మోడ్‌లో లేనప్పుడు కూడా వస్తువును సులభంగా గుర్తించేలా చేస్తుంది.

    మరో ముఖ్యమైన మార్పు.. దీని అంతర్గత స్పీకర్ రూపకల్పనలో జరిగింది. యాపిల్​ ఎయిర్​ట్యాగ్​ సౌండ్ అవుట్‌పుట్ ఇప్పుడు 50 శాతం పెరిగింది. దీనివల్ల పెద్ద లేదా రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పోయిన వస్తువులను శబ్దం ద్వారా వెతకడం మరింత సులభం అవుతుంది. అదే సమయంలో, యాపిల్ పర్యావరణం పట్ల తన నిబద్ధతను చాటుకుంటూ.. దీని కేసింగ్, అయస్కాంతాలు, అంతర్గత సర్క్యూట్రీలో రీసైకిల్ చేసిన పదార్థాలను ఉపయోగించింది. అలాగే ప్యాకేజింగ్ ద్వారా పర్యావరణంపై పడే ప్రభావాన్ని కూడా తగ్గించింది.

    కొత్త యాపిల్ ఎయిర్‌ట్యాగ్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

    కొత్త ఎయిర్‌ట్యాగ్ ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద లొకేషన్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఒకటైన యాపిల్ ‘ఫైండ్ మై’ నెట్‌వర్క్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ వినియోగదారుల ప్రైవసీకి ఎక్కడా భంగం కలగకుండా, అజ్ఞాతంగా, సురక్షితంగా వస్తువులను వెతకడానికి సమీపంలోని లక్షలాది యాపిల్ పరికరాల సహాయం తీసుకుంటుంది.

    ఎయిర్‌ట్యాగ్.. ఏదైనా ఐఫోన్, ఐప్యాడ్ లేదా యాపిల్ వాచ్‌కు సమీపంలో ఉన్నప్పుడు, వినియోగదారులు 'ప్రిసిషన్ ఫైండింగ్' ఫీచర్‌ను యాక్టివేట్ చేయవచ్చు. ఇది విజువల్ సంకేతాలు, వైబ్రేషన్లు, సౌండ్ ద్వారా.. పోయిన వస్తువు దగ్గరకు మిమ్మల్ని అడుగు అడుగునా గైడ్ చేస్తుంది. కొత్త యూడబ్ల్యూబీ చిప్ కారణంగా, ఈ ఫీచర్ ఇప్పుడు మునుపటి కంటే చాలా ఎక్కువ దూరం వరకు పనిచేస్తుంది.

    మరో విశేషమైన ఫీచర్ ఏంటంటే.. ఎయిర్‌ట్యాగ్ లొకేషన్‌ను ఎయిర్‌లైన్స్ వంటి నమ్మకమైన థర్డ్ పార్టీలతో తాత్కాలికంగా పంచుకోవచ్చు. లగేజీ మిస్ అయిన సందర్భాల్లో ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. వినియోగదారు వ్యక్తిగత సమాచారం యాక్సెస్ చేయకుండానే, కంపెనీలు సదరు సూట్‌కేస్‌ను ట్రాక్ చేయడానికి ఇది అనుమతిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియ అంతా 'ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్‌క్రిప్షన్'తో సురక్షితంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల డేటాపై యజమానికి మాత్రమే నియంత్రణ ఉంటుంది.

    కొత్త ఎయిర్‌ట్యాగ్ ప్రధాన ఫీచర్లు..

    పెరిగిన రేంజ్‌తో ప్రిసిషన్ ఫైండింగ్

    మరింత శక్తివంతమైన ఇన్-బిల్ట్ స్పీకర్

    యాపిల్ ఫైండ్ మై నెట్‌వర్క్‌తో అనుసంధానం

    తాత్కాలిక, సురక్షిత లొకేషన్ షేరింగ్

    అత్యాధునిక ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్

    పాత యాక్సెసరీలతోనూ సపోర్ట్ చేస్తుంది

    ఏ యాపిల్ పరికరాలు దీనికి సపోర్ట్ చేస్తాయి?

    కొత్త ఎయిర్‌ట్యాగ్ లేటెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లతో పనిచేసే అనేక రకాల యాపిల్ పరికరాలకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రిసిషన్ ఫైండింగ్ ఫీచర్‌ను పూర్తిస్థాయిలో వాడుకోవాలంటే ఐఓఎస్​ 26 లేదా ఆపై వెర్షన్ ఉన్న ఐఫోన్ లేదా ఐప్యాడ్ అవసరం. అలాగే లేటెస్ట్ యాపిల్ వాచ్ మోడల్స్ ద్వారా ఫోన్ అవసరం లేకుండానే మీ మణికట్టు నుంచే వస్తువులను వెతకవచ్చు. పాత ఎయిర్‌ట్యాగ్ కోసం వాడిన కీ రింగ్స్, హోల్డర్లు వంటి యాక్సెసరీలన్నీ ఈ కొత్త వెర్షన్‌కు కూడా సరిపోతాయని యాపిల్ ధృవీకరించింది.

    యాపిల్​ ఎయిర్​ట్యాగ్​- ధర ఎంత?

    ఎయిర్‌ట్యాగ్ ఒక యూనిట్ ధర 29 డాలర్లు (సుమారు రూ. 2,650) కాగా, నాలుగు కలిపి ఉండే ప్యాక్ ధర 99 డాలర్లుగా (సుమారు రూ. 9080) ఉంది. నేరుగా ఆన్‌లైన్ స్టోర్ లేదా యాపిల్ స్టోర్ యాప్ ద్వారా కొనుగోలు చేసే వారికి ఉచితంగా పర్సనలైజ్డ్ ఎన్‌గ్రేవింగ్ (పేరు చెక్కడం) సౌకర్యాన్ని యాపిల్ కొనసాగిస్తోంది. కీ రింగ్స్, కేసులు వంటి అధికారిక యాక్సెసరీలు విడిగా కొనుక్కోవాలి.

    ఎప్పుడు అమ్మకానికి వస్తుంది?

    కొత్త ఎయిర్‌ట్యాగ్ ఇప్పటికే యాపిల్ అధికారిక వెబ్‌సైట్, యాపిల్ స్టోర్ యాప్‌లో ఆర్డర్ చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఇది వివిధ మార్కెట్లలోని ఫిజికల్​ యాపిల్ స్టోర్లకు, అధీకృత రిటైలర్ల వద్దకు చేరుకుంటుంది.

