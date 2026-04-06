    Rasi Phalalu: ఈరోజు పన్నెండు రాశుల వారు ఈ చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సంతోషంగా ఉండచ్చు, ఏ ఇబ్బంది ఉండదు!

    ఈరోజు 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉంటుంది? ఈరోజు సోమవారం కనుక శివుని ప్రత్యేకించి పూజిస్తాము. ఈరోజు కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటే కొన్ని రాశుల వారు సంతోషంగా ఉంటారు. అనుకున్న వాటిని సాధిస్తారు. అలాగే ఇక్కడ చెప్పిన చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే రోజంతా సంతోషంగా ఉంటుంది.

    Published on: Apr 06, 2026 8:42 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. సోమవారం శివుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, సోమవారం శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో శాంతి లభిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఏప్రిల్ 6న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభ దినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఏప్రిల్ 6న ఏ రాశి వారికి మేలు కలుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే విషయం తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు
    మేష రాశి: ఈ రోజు కొంచెం బిజీగా ఉండవచ్చు, కానీ పని క్రమంగా పూర్తవుతుంది. మనస్సులో దేని గురించి అయినా కొంచెం ఆందోళన ఉండవచ్చు, కానీ అనవసరంగా ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు డబ్బుకు సంబంధించిన కొన్ని చిన్న ప్రణాళికలు వేయవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడటం వల్ల మీకు తేలికగా అనిపిస్తుంది. ఈ రోజు తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోకండి. ఆలోచనాత్మకంగా ముందుకు సాగడం మంచిది.

    వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మంచి రోజు. కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ప్రయోజనం పొందే సంకేతాలు ఉన్నాయి, అందువల్ల మీ పనిపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి. డబ్బు విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. కొంత పాత పనులు పూర్తి చేసి ఉపశమనం పొందుతారు. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది. మీరు మీ ప్రియమైనవారి మద్దతును పొందుతారు.

    మిథున రాశి: ఈ రోజు మిథున రాశి వారు అనేక విషయాలలో చిక్కుకుంటారు, కాని క్రమేపీ ప్రతిదీ స్థిరపడుతుంది. స్నేహితుడు లేదా పరిచయస్తుడితో మాట్లాడటం మంచిది. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. రోజు చివరిలో, విషయాలు గతంలో కంటే మెరుగ్గా అనిపించవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు కర్కాటక రాశి వారు కొంచెం భావోద్వేగానికి గురవుతారు. బహుశా మీరు పాత విషయాలను గుర్తుంచుకోవచ్చు. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మంచిగా ఉంటుంది. పని నెమ్మదిగా పురోగమిస్తుంది, అందువల్ల సహనంగా ఉండటం ముఖ్యం. మిమ్మల్ని మీరు ఎక్కువగా ఒత్తిడికి గురిచేయవద్దు. మీ స్నేహితులతో కొంత సమయం గడుపుతారు.

    సింహ రాశి: ఈ రోజు సింహ రాశి వారు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. మీరు మీ పనిని బాగా నిర్వహిస్తారు. మీరు చెప్పే దానికి ప్రజలు విలువ ఇస్తారు. మీరు పనిలో ముందుకు సాగడానికి అవకాశం పొందవచ్చు. కోపంతో మాట్లాడకండి. ప్రశాంతంగా పనిచేయడం వల్ల ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    కన్య రాశి: ఈ రోజు కన్య రాశివారు కొంచెం ఎక్కువ బాధ్యతలు ఉండచ్చు. కాని మీరు మీ పనిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల నెమ్మదిగా ఫలితం వస్తుంది. అవసరమైన పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. రోజు బాగుంటుంది.

    తులా రాశి: తులా రాశి వారు ఈరోజు పనిపై దృష్టి పెట్టాలి. చిన్న విషయాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం మానుకోండి. క్రమేపీ మీ పని పూర్తవుతుంది. ఒకరి సలహా మీకు ఉపయోగపడుతుంది. రోజు మామూలుగా ఉంటుంది, సమయాన్ని తెలివిగా ఉపయోగించుకోండి.

    వృశ్చిక రాశి: ఈ రోజు వృశ్చిక రాశి వారి మనస్సులోకి కొత్త ఆలోచనలు రావచ్చు. మీరు విభిన్నంగా ఏదైనా చేయాలని ఆలోచించవచ్చు. ఆలోచించకుండా నిర్ణయం తీసుకోవడం మానుకోండి. తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. మీ కోసం సమయం కేటాయించండి.

    ధనుస్సు రాశి: ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారు సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం అవసరం. పని, విశ్రాంతి రెండింటికీ సమయం కేటాయించండి. మీరు పాత స్నేహితుడితో మాట్లాడవచ్చు, అది మీకు మంచి అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనిని వాయిదా వేయకండి. రోజంతా బాగుంటుంది. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి: ఈ రోజు మకర రాశి వారికి ఎక్కువ పని ఉంటుంది. కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఓపికతో ఉంటే ప్రయోజనాలు పొందొచ్చు. మనస్సులోని గందరగోళం క్రమంగా తగ్గుతుంది. తొందరపడకుండా ఉండటం మంచిది. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞుడైన వ్యక్తిని సంప్రదించండి.

    కుంభ రాశి: ఈ రోజు కుంభ రాశి వారు ఏదైనా కొత్తగా చేయాలని భావిస్తారు. మీరు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్లడానికి కూడా ప్లాన్ చేయవచ్చు. మీరు తదుపరి పని కోసం ఒక ప్రణాళికను రూపొందించవచ్చు. సానుకూల మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండండి. ఇది మీ పనిని సులభతరం చేస్తుంది. మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారి నుండి మీరు మంచి సలహాలు పొందవచ్చు. రోజంతా బిజీగా ఉంటుంది. ఎవరి మాట విన్న వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవద్దు.

    మీన రాశి: ఈ రోజు మీన రాశి వారి మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మీరు మీ గురించి మరింత ఆలోచించచ్చు. దేని గురించి అయినా స్వల్పంగా గందరగోళం ఉండవచ్చు, అయితే కాలక్రమేణా ప్రతిదీ కూడా స్పష్టంగా మారుతుంది. మీ కోసం కొంత సమయం కేటాయించడం మంచిది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

