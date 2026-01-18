Edit Profile
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా- మూగ తల్లి, రైతు తండ్రిని వద్దనుకునే కొడుకులు-స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసిన తెలుగు ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా సినిమా స్పర్శ. శివాజీ రాజా ప్రధాన పాత్రలో శివారెడ్డి, లావణ్య రెడ్డి తదితరులు ఇతర రూల్స్‌లో నటించిన ఈ సినిమా తల్లిదండ్రులను వద్దనుకునే కొడుకుల కథతో సాగుతుంది. మరి స్పర్శ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jan 18, 2026 1:57 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    స్వచ్ఛమైన తెలుగు కంటెంట్ ఇటీవల కాలంలో తరచుగా వస్తోంది. ప్రతి వారం సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో తెలుగు సినిమా ఒకటి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ (జనవరి 18) ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది తెలుగు ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా సినిమా.

    ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా- మూగ తల్లి, రైతు తండ్రిని వద్దనుకునే కొడుకులు-స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
    ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా- మూగ తల్లి, రైతు తండ్రిని వద్దనుకునే కొడుకులు-స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

    శివాజీ రాజా ప్రధాన పాత్రలో

    మనసుకు హత్తుకునే సీన్లతో, కన్నీళ్లు పెట్టించే భావోద్వేగాలతో సాగే ఆ సినిమా పేరే స్పర్శ. ప్రముఖ నటుడు శివాజీ రాజా ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాకు ప్రవీణ్ రామరాజు దర్శకత్వంతోపాటు స్క్రీన్ ప్లే కూడా అందించారు. ప్రణీత బండ్రెడ్డి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.

    స్పర్శ నటీనటులు

    స్పర్శ సినిమాలో శివారెడ్డి, లావణ్య రెడ్డి, త్రివేణి, శివ కార్తీక్, అపరాజిత యోల్మో, భూమి, అద్విత్, రాఘవేందర్ మొవ్వ, శివాజీ వడ్రేవు, శ్రుతి రాజ్, రేష్మ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. కొండూరి వెంకట సన్యాసి రావు కథ అందించిన ఈ సినిమాకు గణేష్ రాఘవేంద్ర సంగీతం అందించారు.

    ఒకరు సిటీలో మరొకరు విలేజ్‌లో

    ఇక స్పర్శ కథ విషయానికొస్తే.. ఓ గ్రామంలో అరుసు అనే రైతు ఉంటాడు. అతనికి మూగ భార్య ఉంటుంది. వారికి ఇద్దరు కొడుకులు. పెద్ద కుమారుడు సిటీలో, చిన్న కుమారుడు మరో గ్రామంలో ఉంటారు. కొడుకు, మనవళ్లను చూసేందుకు సిటీకి వెళ్తారు అరుసు, అతని భార్య.

    నచ్చిన సిటీ లైఫ్

    అక్కడ వారికి ఆ సిటీ లైఫ్ నచ్చదు. పల్లెటూరు ఎలా ఉంటుందో, గ్రామాల్లో ఉండే మనుషులు, వారి మధ్య ఉండే ఆప్యాయత, స్పర్ష ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటాయో మనవళ్లకు మనవరాళ్లకు చెబుతారు. అక్కడ నచ్చక చిన్న కుమారుడి ఇంటికి వెళ్తారు అరుసు కుటుంబం. కానీ, చిన్న కొడుకు రానివ్వడు. పెద్దగా పట్టించుకోడు.

    మూగ తల్లి, తండ్రి రైతు

    ఆ తర్వాత ఏమైంది అసలు చిన్న కొడుకు ఎందుకు తమను పట్టించుకోవట్లేదు, సిటీ లైఫ్ ఎందుకు నచ్చలేదు అనే డ్రామాతో స్పర్శ సాగుతుంది. మూగ తల్లి, రైతు తండ్రిని వద్దనుకునే కొడుకుల కథతో మనసుకు హత్తుకునే సీన్స్, భావోద్వేగ సన్నీవేశాలతో స్పర్శ ఉంటుందని మూవీ ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.

    స్పర్శ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

    ఇలాంటి స్పర్శ ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చేసింది. ప్రముఖ తెలుగు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ ఈటీవీ విన్‌లో స్పర్శ ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ వీక్లీ సిరీస్ కథా సుధాలో భాగంగా నేటి నుంచి స్పర్శ స్ట్రీమింగ్ అవనుంది. మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామాను చూడాలనుకునేవారికి ఓటీటీ మూవీ స్పర్శ బెస్ట్ ఆప్షన్.

