2026 Renault Kwid : భారీ మార్పులతో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ హ్యాచ్బ్యాక్- క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంచ్ ఎప్పుడంటే..
ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్.. తన పాపులర్ హ్యాచ్బ్యాక్ 'క్విడ్'లో సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ను ఈ ఏడాది భారత్లో లాంచ్ చేయబోతోంది. ప్రస్తుతం రోడ్డు టెస్టులు జరుపుకుంటున్న ఈ కారు ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్ పరంగా కీలక మార్పులతో వస్తోంది. ఆ వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
భారతదేశ బడ్జెట్ కార్ల విభాగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న 'రెనాల్ట్ క్విడ్' ఇప్పుడు సరికొత్త రూపంలో ప్రజల ముందుకు రాబోతోంది. ఇప్పటికే మార్కెట్లో ఉన్న ట్రైబర్, కైగర్ మోడళ్లకు అప్డేట్స్ ఇచ్చిన ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్.. ఇప్పుడు తన ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ క్విడ్ను కూడా ఆధునీకరించే పనిలో పడింది. ప్రస్తుతం ఈ రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ రోడ్ టెస్టులో దర్శనిమిచ్చింది. మారుతీ సుజుకీ ఆల్టో కే10, సెలెరియో వంటి కార్లకు గట్టి పోటీనిచ్చే ఈ 2026 క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో రాబోయే మార్పులేంటో ఒకసారి చూద్దాం..
2026 రెనాల్ట్ క్విడ్- ఎక్స్టీరియర్: మరింత స్టైలిష్గా..
రోడ్డు టెస్టింగ్ సమయంలో కనిపించిన వివరాల ప్రకారం, 2026 రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో బాహ్య రూపం (ఎక్స్టీరీయర్) పరంగా కొన్ని కీలక మార్పులు ఉండబోతున్నాయి.
ముందు భాగం: రీడిజైన్ చేసిన రేడియేటర్ గ్రిల్, కొత్త హెడ్ల్యాంప్ క్లస్టర్తో కారు ముఖచిత్రం మారనుంది. బంపర్ కూడా కొత్త లుక్లో కనిపించనుంది.
లోగో: తన పైస్థాయి మోడళ్ల లాగే, కొత్త క్విడ్లో కూడా మెరిసే బ్రాండ్ లోగోలను మనం చూడవచ్చు.
సైడ్ అండ్ రేర్: కొత్త డిజైన్ కలిగిన వీల్స్, వెనుక వైపున ఆకర్షణీయమైన ఎల్ఈడీ టెయిల్ లైట్లు రానున్నాయి. అలాగే కొన్ని కొత్త కలర్ ఆప్షన్లను కూడా కంపెనీ పరిచయం చేయనుంది.
2026 రెనాల్ట్ క్విడ్- ఇంటీరియర్: టెక్నాలజీకి పెద్దపీట!
రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ లోపలి భాగంలో (ఇంటీరియర్) కారు ప్రీమియం అనుభూతినిచ్చేలా కొన్ని అప్గ్రేడ్స్ చేయనున్నారు.
డిస్ప్లే: ప్రస్తుతం ఉన్న దానికంటే పెద్దదైన టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఇందులో ఉండబోతోంది. ఇది లేటెస్ట్ కనెక్టివిటీ ఫీచర్లను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
క్లస్టర్: డ్రైవర్ కోసం సరికొత్త డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. క్యాబిన్ లేఅవుట్లో పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినా, అదనపు ఫీచర్లు కారుకు మరింత ఆకర్షణను జోడించనున్నాయి.
2026 రెనాల్ట్ క్విడ్- ఇంజిన్ సామర్థ్యం: అదే నమ్మకమైన పవర్ట్రెయిన్
బయటి రూపం, లోపలి ఫీచర్లు మారినప్పటికీ.. ఇంజిన్ పరంగా ఎటువంటి మెకానికల్ మార్పులు ఉండకపోవచ్చు.
ఇంజిన్: ప్రస్తుత మోడల్లో ఉన్న 1.0-లీటర్, త్రీ-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్నే ఇందులోనూ కొనసాగించనున్నారు.
పవర్: ఇది గరిష్టంగా 65 బీహెచ్పీ పవర్, 91 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
గేర్ బాక్స్: ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్, 5-స్పీడ్ ఏఎంటీ (ఆటోమేటిక్) ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
2026 రెనాల్ట్ క్విడ్- ధర, పోటీ..
ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నాటికి మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్న ఈ క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్.. ప్రస్తుతం ఉన్న ధర కంటే స్వల్పంగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇష్టమైన ఈ కారు, అప్డేటెడ్ ఫీచర్లతో వస్తే సేల్స్ మరింత పెరగొచ్చని సంస్థ భావిస్తోంది.
ప్రశ్నలు- సమాధానాలు:-
ప్రశ్న- కొత్త రినాల్ట్ క్విడ్లో ఇంజిన్ మార్పులు ఉన్నాయా?
సమాధానం- మెకానికల్ పరంగా ఎటువంటి మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఉన్న 1.0 లీటర్ త్రీ-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్నే ఇందులోనూ కొనసాగిస్తున్నారు. ఇది 65 బీహెచ్పీ పవర్, 91 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, ఏఎంటీ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
ప్రశ్న- ఇంటీరియర్లో వస్తున్న ప్రధాన అప్డేట్స్ ఏమిటి?
సమాధానం- క్యాబిన్ లోపల ప్రధానంగా టెక్నాలజీపై దృష్టి సారించారు. ప్రస్తుత మోడల్ కంటే పెద్దదైన టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, మెరుగైన కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు, డ్రైవర్ కోసం సరికొత్త డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో ఆశించవచ్చు.
ప్రశ్న- మార్కెట్లో ఈ కారు ఏయే మోడళ్లకు పోటీ ఇవ్వనుంది?
సమాధానం- రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రధానంగా ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో మారుతీ సుజుకీ ఆల్టో కే10, మారుతీ సుజుకీ సెలెరియో వంటి కార్లకు గట్టి పోటీనిస్తుంది.