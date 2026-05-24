ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు చెక్ చేసుకున్నారా?
Today Horoscope: మే 24, ఆదివారం నాడు సూర్య ఆరాధన విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. గ్రహాల గమనం ఆధారంగా ద్వాదశ రాశుల వారి జాతకం ఎలా ఉంది? ఎవరికి ధన లాభం కలగనుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఈ కథనంలో చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మే 24వ తేదీ ఆదివారం సూర్య భగవానుడికి అంకితం. గ్రహాల కదలికల ఆధారంగా ఈ రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతంగా ఉండబోతుంటే, మరికొన్ని రాశుల వారు సవాళ్లను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఆదివారం నాడు సూర్యుడిని పూజించడం వల్ల సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయని, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. మరి మీ రాశి ఫలాలు చూద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు ఒడిదుడుకులు తప్పవు. మానసిక ఒత్తిడి వల్ల కొంత ఆందోళన చెందుతారు. మీ మనసులోని భావాలను స్పష్టంగా వ్యక్తీకరించండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి, లేదంటే మాట పారేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. సాయంత్రం నాటికి ఆర్థిక పరిస్థితిలో స్వల్ప మెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి కలిసి వస్తుంది. అయితే కుటుంబ విషయాల్లో చిన్నపాటి చికాకులు ఉండవచ్చు. ఆఫీసులో మీ ఆలోచనలను ధైర్యంగా పంచుకోండి, సహోద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది. పాత మిత్రులను కలవడం వల్ల రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణకు అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మిథున రాశి: ఈరోజు మీకు ఒక మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుంది. మీ మాట తీరుతో ఇతరులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటారు. సృజనాత్మకత పెరగడం వల్ల పనిలో కొత్త గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి, దీని వల్ల మీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
కర్కాటక రాశి: మీ కలలకు రెక్కలు వచ్చే సమయం ఇది. జీవితంలో ఎంతో సంతోషం నెలకొంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు పెళ్లికి దారితీయవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
సింహ రాశి: ఈ రోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ఉదయం పూట కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా, సాయంత్రం నాటికి ఒక తీపి కబురు వింటారు. మీ ఆలోచనల్లో స్పష్టత ఉంచుకోండి. భావోద్వేగాలకు లొంగిపోవద్దు. వ్యాపార పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మెరుగుపడుతుంది.
కన్యా రాశి: కొంత మంది కన్యారాశి వారు ఈ రోజు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం తక్కువగా ఉండటం వల్ల పనుల్లో జాప్యం జరుగుతుంది. ఆరోగ్య విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు. పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే నష్టం తప్పదు.
తులా రాశి: తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీరు అనుకున్న పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. పెళ్లికాని వారికి మంచి సంబంధాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా మీరు చాలా బలంగా ఉంటారు.
వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు మీలో కొత్త శక్తి కనిపిస్తుంది. మీ సంభాషణ చాతుర్యంతో ఎవరినైనా మెప్పిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా మంచి స్థితిలో ఉంటారు.
ధనుస్సు రాశి: ఈ రోజు మీకు కొంత కష్టకాలం. ప్రేమ జీవితంలో గందరగోళం ఏర్పడవచ్చు. ఖర్చులు అదుపు తప్పుతాయి, కాబట్టి బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. సహనంతో వ్యవహరిస్తేనే ఫలితాలు మీకు అనుకూలంగా వస్తాయి. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
మకర రాశి: మకర రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతో సంతృప్తిగా కనిపిస్తారు. మీ శక్తిని పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించి ఆగిపోయిన పనులను పూర్తి చేస్తారు. మీ పని తీరు ఇతరులకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. పొదుపు చేసేందుకు కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. వ్యాపారం లాభసాటిగా సాగుతుంది.
కుంభ రాశి: మీకు మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. పని భారం పెరగడం వల్ల అలసట చెందుతారు. జీవిత భాగస్వామితో అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు పెట్టేటప్పుడు రిస్క్ తీసుకోకపోవడమే మంచిది.
మీన రాశి: ఈ రోజు మీకు చాలా సానుకూలమైన రోజు. మరీ గొప్ప మార్పులు లేకపోయినా ప్రశాంతంగా గడిచిపోతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో మీరు పైచేయి సాధిస్తారు. శత్రువులపై విజయం లభిస్తుంది. మిత్రులతో కలిసి విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More