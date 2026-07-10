యోగినీ ఏకాదశి 2026: నేడు తులసమ్మకు ఈ 5 పరిహారాలు చేస్తే లక్ష్మీ-నారాయణుల అనుగ్రహం.. ఐశ్వర్యానికి తెరుచుకునే మార్గం!
నేడు పవిత్రమైన యోగిని ఏకాదశి శుక్రవారం రావడంతో లక్ష్మీ-నారాయణుల అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు అత్యంత శుభప్రదమైన మహా యోగం ఏర్పడింది. విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఏకాదశి తిథి, లక్ష్మీదేవికి ప్రీతికరమైన శుక్రవారం ఒకే రోజున రావడం వల్ల ఈ రోజు చేసే పూజలు, వ్రతాలు, దానధర్మాలకు విశేష ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
నేడు యోగిని ఏకాదశి, శుక్రవారం కావడంతో శ్రీమహావిష్ణువుతో పాటు లక్ష్మీదేవి కటాక్షం పొందేందుకు అద్భుతమైన మహా యోగం ఏర్పడింది. తులసిని లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావించే భక్తులు ఈ రోజున చేసే ప్రత్యేక పరిహారాలు అపారమైన ఐశ్వర్యాన్ని, సౌభాగ్యాన్ని చేకూరుస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.
నేడు జూలై 10, 2026, శుక్రవారం. భక్తి సామ్రాజ్యంలో అత్యంత పవిత్రమైన యోగిని ఏకాదశి వచ్చింది. సాధారణంగా ఏకాదశి అంటే శ్రీహరి ఆరాధనకే ప్రాధాన్యత ఉంటుంది, అయితే ఈసారి శుక్రవారం రావడం వల్ల లక్ష్మీనారాయణుల కృపకు ఇది మరింత ప్రత్యేకమైన రోజుగా మారింది. హిందూ ధర్మంలో తులసికి సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి స్థానం కల్పించారు. విష్ణువుకు తులసి అంటే అత్యంత ప్రీతిపాత్రం. అందుకే ఏకాదశి నాడు తులసమ్మను పూజించడం వల్ల ఆ కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.
యోగిని ఏకాదశి రోజున తులసమ్మను ఎలా పూజించాలి?
చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, ఏకాదశి నాడు తులసిని తాకకూడదు. మరి ఎలా పూజించాలి? ముందు రోజు లేదా అంతకుముందే సేకరించిన తులసి దళాలను ఉపయోగించి, ఈ కింది ఐదు పరిహారాలు పాటించడం ద్వారా విశేష ఫలితాలు పొందవచ్చు.
1. దీపారాధన - అదృష్టానికి మార్గం:
ఏకాదశి సాయంత్రం వేళ తులసి కోట ముందు స్వచ్ఛమైన నెయ్యితో దీపం వెలిగించండి. దీపం వెలిగించేటప్పుడు 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' అనే మంత్రాన్ని భక్తితో జపించండి. అనంతరం తులసి చుట్టూ 5, 7, 11 లేదా 21 ప్రదక్షిణలు చేయండి. ఇది మీ జీవితంలోని దారిద్ర్యాన్నీ, అడ్డంకులను తొలగించి సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది.
2. విష్ణువుకు తులసి నైవేద్యం:
భగవంతునికి నైవేద్యం సమర్పించేటప్పుడు తులసి దళం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఏకాదశి నాడు కొత్తగా ఆకులు కోయకూడదు కాబట్టి, అంతకుముందే సేకరించిన వాటిని లేదా కింద రాలిపడిన పత్రాలను శుభ్రం చేసి స్వామివారికి సమర్పించండి. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీనారాయణుల ఆశీస్సులతో ధనధాన్యాలకు కొదవ ఉండదు.
3. తులసి నామ స్మరణ:
కెరీర్లో ఇబ్బందులు లేదా వ్యాపారంలో నష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారా? అయితే తులసి మాతకు చెందిన ఎనిమిది నామాలను (వృంద, విశ్వపూజిత, పుష్పసార, వృందాని, విశ్వపావని, నందిని, కృష్ణజీవని, తులసి) కనీసం 108 సార్లు జపించండి. ఈ నామస్మరణ వల్ల లక్ష్మీదేవి మీ గృహంలో స్థిరనివాసం ఏర్పరచుకుంటుంది.
4. సౌభాగ్య ప్రదం - అలంకరణ సామాగ్రి:
శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి ప్రీతికరమైన రోజు. కాబట్టి తులసి మాతకు ఎర్రటి ఓణిని మరియు పసుపు, కుంకుమ, గాజులు వంటి సౌభాగ్య వస్తువులను సమర్పించండి. ఇది వైవాహిక జీవితంలో ఆనందాన్ని, ఇంట్లో సిరిసంపదలను పెంచుతుంది.
5. తులసి మంజరీతో అభిషేకం:
ఏకాదశి నాడు పచ్చి పాలలో తులసి మంజరులను (విత్తనాలు) కలిపి, శ్రీమహావిష్ణువుకు అభిషేకం చేయండి. ఈ విశేష పూజ వల్ల లక్ష్మీ-నారాయణుల అనుగ్రహం కలిగి, ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More