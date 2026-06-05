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    Today Horoscope: ఈరోజు ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం డబుల్.. డబ్బు, గౌరవం, విజయాలు!

    జూన్ 5 శుక్రవారం నాడు గ్రహాల సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతోంది. మేషం నుంచి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారి కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుందో ఈ రోజటి రాశిఫలాల్లో చూద్దాం.

    Published on: Jun 05, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఖగోళంలో నిరంతరం జరిగే గ్రహాలు, నక్షత్రాల మార్పులు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం జూన్ 5వ తేదీ శుక్రవారం నాటి గ్రహాల స్థితి ఆధారంగా ద్వాదశ రాశుల జాతకాలు ఎలా ఉన్నాయో ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు గణించారు. ఈ రోజున కొన్ని రాశుల వారికి అయాచిత ధనలాభం, కెరీర్‌లో ఊహించని పురోగతి లభించనుండగా.. మరికొన్ని రాశుల వారు మాత్రం పనుల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి పూర్తి ఫలితాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

    Today Horoscope: ఈరోజు ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం డబుల్.. డబ్బు, గౌరవం, విజయాలు!
    Today Horoscope: ఈరోజు ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం డబుల్.. డబ్బు, గౌరవం, విజయాలు!

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ రోజు కొంత అస్థిరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ రంగంలో మీ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి మంచి అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, సహోద్యోగుల రాజకీయాల వల్ల కొంత ఇబ్బంది పడే ప్రమాదం ఉంది. కార్యాలయ వ్యవహారాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. సహనం, లౌక్యంతో వ్యవహరిస్తే సమస్యల నుంచి గట్టెక్కుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే మెరుగవుతుంది. సుదీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. బంధువులు లేదా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒక మంచి వార్త వింటారు. దీనివల్ల ఇంట్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్న వారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనసులోని మాటను దాచకుండా స్పష్టంగా చెప్పడం వల్ల అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. ధనార్జన కోసం కొంత ఎక్కువగా శ్రమించాల్సి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అత్యంత శుభప్రదంగా మారుతుంది. మీ చుట్టూ ఉన్న సానుకూల శక్తుల వల్ల మీ ఆలోచనా విధానంలో మంచి మార్పులు వస్తాయి. వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. కార్యాలయంలో మీ సృజనాత్మకతకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీరు పడిన కష్టాన్ని గుర్తించి ఉన్నతాధికారులు అభినందిస్తారు. దీనివల్ల మీ హోదా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు, ఐశ్వర్యం వెల్లివిరుస్తాయి.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనంద ఉత్సాహాలతో సాగిపోతుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్న ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోతాయి. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీలలో ఆశించిన సఫలత లభిస్తుంది. ఒంటరిగా ఉన్న వారికి నచ్చిన భాగస్వామి లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగంలో పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారతాయి. ధన ప్రవాహం పెరగడం వల్ల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. అయితే, ఈ రోజు మీ మాటతీరుపై నియంత్రణ ఉంచుకోవాలి, అనవసర వాదోపవాదాల వల్ల సమస్యలు కొనితెచ్చుకోకండి.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది. శారీరక దారుఢ్యంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అయితే, మీ ఎదుగుదలను చూసి అసూయపడే వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆఫీసులో తోటి ఉద్యోగులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి భవిష్యత్తులో భారీగా లాభాలు వచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తారు. పనుల్లో వేగం పెరగడం వల్ల ఇచ్చిన డెడ్‌లైన్ లోపే అన్ని టాస్కులను పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. లవ్ లైఫ్ లో ఉన్న సమస్యలన్నీ సమసిపోతాయి. ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా భవిష్యత్తు కోసం ధనాన్ని పొదుపు చేయగలుగుతారు. వ్యాపారాలు లాభాల బాట పడతాయి.

    తులా రాశి

    తులా రాశి వారు ఈ రోజు తాము కోరుకున్న ప్రదేశానికి ప్రయాణం చేసే అవకాశం లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన సమావేశాలలో మీ ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు సీనియర్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. కుటుంబంలోకి కొత్త ఆనందాలు వస్తాయి. స్నేహితులు, సహోద్యోగుల మద్దతుతో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టును విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక ప్రణాళికలు ఫలించి లాభాలు తెస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణ కోసం చూస్తున్న వారికి పెట్టుబడిదారుల నుంచి ఆశించిన నిధులు అందుతాయి.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఆర్థిక లాభాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వివిధ మార్గాల ద్వారా ధనం చేతికి అందడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి పూర్తిగా విముక్తి లభిస్తుంది. వ్యాపారస్తులు పెద్ద డీల్స్ లేదా లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి, దీనివల్ల ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారు ఈ రోజు ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గినట్లు భావిస్తారు. డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాలలో ఎటువంటి నిర్ణయమైనా తొందరపాటుతో తీసుకోకూడదు, లేకపోతే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. కార్యాలయంలో మీ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ మనసుకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. ప్రేమ జీవితం మునుపటి కంటే చాలా బాగుంటుంది.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి ఈ రోజు కొంత సవాలుతో కూడుకుని ఉంటుంది. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అలసటగా అనిపిస్తుంది. అయితే ధైర్యం కోల్పోకుండా, ఓపికతో పనిచేస్తే చివరికి విజయం మీదే అవుతుంది. ఈ రోజు కొత్తగా ఎక్కడా పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం మంచిది. ఒకవేళ పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటే అనుభవజ్ఞులైన నిపుణుల సలహా ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి, జాగ్రత్త వహించండి.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా గడవబోతోంది. మీ సరికొత్త ఆలోచనలు కార్యాలయంలో మీకు ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెడతాయి. అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. లాభదాయకమైన ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఆఫీసులో ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ బాధ్యతలను మీకు అప్పగిస్తారు. తల్లిదండ్రుల నుంచి పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి వ్యాపార పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. భాగస్వాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అయినప్పటికీ, ప్రేమ జీవితం మరియు ఆరోగ్య పరంగా ఈ రోజు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత దక్కుతుంది. మీ మనసులోని భావాలను భాగస్వామితో పంచుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి కొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటమే మంచిదని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈరోజు ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం డబుల్.. డబ్బు, గౌరవం, విజయాలు!
    Home/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈరోజు ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం డబుల్.. డబ్బు, గౌరవం, విజయాలు!
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