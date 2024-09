Namibia Women vs Zimbabwe Women Live Score: It’s a Four. Zimbabwe Women at 50/2 after 9.4 overs

Live

Namibia Women vs Zimbabwe Women Live Score: Modester Mupachikwa hit a Four on Mekelaye Mwatile bowling.Zimbabwe Women at 50/2 after 9.4 overs

Namibia Women vs Zimbabwe Women Live Score, Match 3 of United Arab Emirates Women and Zimbabwe Women tour of Namibia, 2024

Namibia Women vs Zimbabwe Women Live Score: Welcome to the live coverage of Match 3 of United Arab Emirates Women and Zimbabwe Women tour of Namibia, 2024. Match will start on 08 Sep 2024 at 05:30 PM

Venue : Wanderers Cricket Ground, Windhoek



Namibia Women squad -

Bianca Manuel, Edelle Van Zyl, Sune Wittmann, Jurriene Diergaardt, Kayleen Green, Mekelaye Mwatile, Sylvia Shihepo, Wilka Mwatile, Merczerly Gorases, Yasmeen Khan, Irene van Zyl, Naomi Benjamin, Saima Tuhadeleni, Victoria Hamunyela

Zimbabwe Women squad -

Beloved Biza, Chipo Mugeri-Tiripano, Lorraine Pemhiwa, Passionate Munorwei, Runyararo Pasipanodya, Chipo Moyo, Josephine Nkomo, Kelis Ndhlovu, Chiedza Dhururu, Modester Mupachikwa, Christine Mutasa, Kudzai Chigora, Lindokuhle Mabhero, Loryn Phiri, Tawananyasha Marumani...Read More