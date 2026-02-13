Bangladesh elections: Full list of BNP, Jamaat-e-Islami winners
Tarique Rahman's BNP bagged 209 out of 297 seats in Bangladesh, while the Jamaat-e-Islami secured 69 seats.
The Bangladesh election has turned out to be a historic win for Bangladesh Nationalist Party (BNP), with Tarique Rahman set to return as the new face of Bangladesh.
Tarique Rahman's BNP, which was barred from participating in 2024 elections, got two-thirds majority, bagging 209 out of 297 seats.
Bangladesh's Islamist party, Jamaat-e-Islami, which was eyeing a comeback in the polls, secured 69 seats. Sheikh Hasina's party, the Awami League, was barred from contesting the elections.
With the latest win, BNP has ended the 15-year rule of Prime Minister Sheikh Hasina's Awami League government, which collapsed in August 2024, and gave the country its first male prime minister after two decades.
Here is a list of winners on all the 299 seats in Bangladesh:
- Netrakona 1- Barrister Kaiser Kamal (BNP)
- Moulvibazar 3- Nasser Rahman (BNP)
- Moulvibazar 1- Nasir Uddin Ahmed (BNP)
- Kushtia 3- Md Amir Hamza (Bangladesh Jamaat-e-Islami)
- Khagrachhari 1- Abdul Wuduh Bhuiyan (BNP)
- Coxs Bazar 4- Shahjahan Chowdhury (BNP)
- Rangpur 6- Md. Nurul Amin (Bangladesh Jamaat-e-Islami)
- Rangpur 5- Md. Golam Rabbani (Bangladesh Jamaat-e-Islami)
- Rangpur 4- Akhtar Hossain (National Citizens Party - NCP)
- Rangpur 3- Md. Mahbubur Rahman (Belal) (Bangladesh Jamaat-e-Islami)
- Rangpur 1- Md. Raihan Siraji (Bangladesh Jamaat-e-Islami)
- Chattogram 11- Amir Khasru Mahmud Chowdhury (BNP)
- Chattogram - 4 Md Aslam Chowdhury (BNP)
- Chattogram - 2 Md. Sarowar Alamgir (BNP)
- Dhaka 19- Dewan Mohammad Salahuddin (BNP)
- Dhaka 10- Shaikh Rabiul Alam (BNP)
- Barguna 1- Md. Ali Ullah (Islamic Andolon Bangladesh)
- Barguna 2- Md. Nurul Islam (BNP)
- Barishal 1- Zahir Uddin Swapan (BNP)
- Barishal 2- Sardar Sarfuddin Ahmed (BNP)
- Barishal 3- Zainul Abedin (BNP)
- Barishal 4- Md. Rajib Ahsan (BNP)
- Barishal 5- Md. Mujibur Rahman Sarwar (BNP)
- Barishal 6- Abul Hossain Khan (BNP)
- Bhola 1- Andalib Rahman (BNP)
- Bhola 2- Md. Hafiz Ibrahim (BNP)
- Bhola 3- Hafiz Uddin Ahmed (BNP)
- Bhola 4- Mohammad Nurul Islam (BNP)
- Jhalokathi 1- Rafiqul Islam Jamal (BNP)
- Jhalokathi 2- Esrat Sultana Elen Bhutto (BNP)
- Patuakhali 1- Altaf Hossain Chowdhury (BNP)
- Patuakhali 2- Md. Shafiqul Islam (Bangladesh Jamaat-e-Islami)
- Patuakhali 3- Md. Nurul Haque (Gono Odhikar Parishad)
- Patuakhali 4- ABM Mosharraf Hossain (BNP)