Rwanda Women vs Kenya Women Live Score: It’s a Wicket. Veronica Abuga is out

Live

By

Rwanda Women vs Kenya Women Live Score: Veronica Abuga out on Alice Ikuzwe bowling.Kenya Women at 35/3 after 9.2 overs

Rwanda Women vs Kenya Women Live Score, 2nd T20I of Kenya Women tour of Rwanda, 2024

Rwanda Women vs Kenya Women Live Score: Welcome to the live coverage of 2nd T20I of Kenya Women tour of Rwanda, 2024. Match will start on 30 Oct 2024 at 02:00 PM

Venue : Gahanga International Cricket Stadium, Kigali



Rwanda Women squad -

Clarisse Uwase, Georgette Ingabire, Geovanis Uwase, Gisele Ishimwe, Belise Murekatete, Henriette Ishimwe, Marie Bimenyimana, Merveille Uwase, Sarah Uwera, Alice Ikuzwe, Immaculee Muhawenimana, Rosine Irera, Sylvia Usabyimana, Zuluphati Umutoniwase, Zurufat Ishimwe

Kenya Women squad -

Janet Nthenya, Venasa Ooko, Veronica Abuga, Ann Wanjira, Esther Wachira, Lavendah Idambo, Queentor Abel, Charity Muthoni, Zainab Hamisi, Edith Waithaka, Flavia Odhiambo, Jemimah Ndanu, Judith Ogolla, Kelvia Ogola...Read More