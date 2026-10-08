Weekend Planner (October 10 and 11): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

FLICK FIX
SATURDAY-SUNDAY
Where: In theatres
Time: All day
Other Mommy
Cast: Jessica Chastain, Arabella Olivia Clark, Jay Duplass
The Social Reckoning
Cast: Jeremy Allen White, Mikey Madison, Betty Gilpin, Billy Magnussen
BITE STOP
SATURDAY-SUNDAY
Ten’s new tricks
Where: Call Me Ten, Vasant Vihar
Time: Noon to 1am
SATURDAY
Pizza making workshop
Where: Nomad Pizza, M Block Market, Greater Kailash II
Time: Noon to 2pm
PLAY DATE
SATURDAY
Mohabbat Ki Pathshala
Where: Open Air Amphitheatre, Bharat Mandapam, Pragati Maidan
Time: 6pm
MommyFest 2026
Where: Sunder Nursery, Nizamuddin
Time: 10am to 8.30pm
ASEAN Bazaar 2026
Where: Embassy of the Philippines, 50-N Nyaya Marg, Chanakyapuri
Time: 1pm to 5pm
GROOVE IT
SATURDAY-SUNDAY
Dusk to Dawn Ft. Amrita Kaur
Where: Purana Qila, Mathura Road
Time: 7pm to 10pm (Sat) & 7am to 10am (Sun)
IBTIDA - Ek Mehfil Ft. Vishal Bhardwaj
Where: Safdarjung Tomb, Sri Aurobindo Marg
Time: 7.20pm
SATURDAY
Simran Choudhary Live
Where: Romeo Lane, Civil Lines
Time: 9pm{{/usCountry}}
Time: 9pm{{/usCountry}}
POWER HOUR
SUNDAY
Nitro Run - Delhi is On!
Where: JLN Stadium (Gate 13), Lodhi Road
Time: 4.30am
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