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Weekend Planner (October 10 and 11): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for August 29 (Saturday) and August 30 (Sunday).

Published on: Oct 8, 2026, 15:35:03 IST
By HT Correspondent
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FLICK FIX

At the theatres this weekend, watch Other Mommy featuring actors Jessica Chastain, Arabella Olivia Clark, Jay Duplass.
At the theatres this weekend, watch Other Mommy featuring actors Jessica Chastain, Arabella Olivia Clark, Jay Duplass.

SATURDAY-SUNDAY 

Where: In theatres

Time: All day

Other Mommy

Cast: Jessica Chastain, Arabella Olivia Clark, Jay Duplass

The Social Reckoning

Cast: Jeremy Allen White, Mikey Madison, Betty Gilpin, Billy Magnussen

BITE STOP

SATURDAY-SUNDAY

Ten’s new tricks

Where: Call Me Ten, Vasant Vihar

Time: Noon to 1am

SATURDAY

Pizza making workshop

Where: Nomad Pizza, M Block Market, Greater Kailash II

Time: Noon to 2pm

PLAY DATE

SATURDAY

Mohabbat Ki Pathshala

Where: Open Air Amphitheatre, Bharat Mandapam, Pragati Maidan

Time: 6pm

MommyFest 2026

Where: Sunder Nursery, Nizamuddin

Time: 10am to 8.30pm

ASEAN Bazaar 2026

Where: Embassy of the Philippines, 50-N Nyaya Marg, Chanakyapuri

Time: 1pm to 5pm

GROOVE IT

SATURDAY-SUNDAY

Dusk to Dawn Ft. Amrita Kaur

Where: Purana Qila, Mathura Road

Time: 7pm to 10pm (Sat) & 7am to 10am (Sun)

IBTIDA - Ek Mehfil Ft. Vishal Bhardwaj

Where: Safdarjung Tomb, Sri Aurobindo Marg

Time: 7.20pm

SATURDAY

Simran Choudhary Live

Where: Romeo Lane, Civil Lines

POWER HOUR

SUNDAY

Nitro Run - Delhi is On!

Where: JLN Stadium (Gate 13), Lodhi Road

Time: 4.30am

For more, follow @htcity.delhiijunction

 
jessica chastain
Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (October 10 and 11): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!
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