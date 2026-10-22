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Weekend Planner (October 24 and 25): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!

Looking for films, food fests, fitness and cultural events in Delhi-NCR? Find all these in one place! Read HT City’s Weekend Planner for October 24 (Saturday) and October 25 (Sunday).

Published on: Oct 22, 2026, 15:42:08 IST
By HT Correspondent
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FLICK FIX

At the theatres this weekend, watch Udta Teer featuring actors Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan.
At the theatres this weekend, watch Udta Teer featuring actors Ayushmann Khurrana and Sara Ali Khan.

SATURDAY-SUNDAY

Where: In theatres

Time: All day

Udta Teer

Cast: Ayushmann Khurrana, Sara Ali Khan, Gulshan Grover, Ram Kapoor, Mukul Dev

Tu Hai Meri Kiran

Cast: Sonakshi Sinha, Zaheer Iqbal, Ankit Gupta, Sherlin Seth

Little Thomas

Cast: Gulshan Devaiah, Rasika Dugal, Hridansh Parekh, Hridyannsh Gokani, Ninad Pandith

Doosra

Cast: Plabita Borthakur, Ankur Vikal, Samidha Guru, Krishna Gokani

Pehla Pyaar Doosri Baar

Cast: Alisha Chopra, Sparsh Walia, Sakshi Vaidya, Kunal Vaid

Clayface

Cast: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan

Klara and the Sun

Cast: Jenna Ortega, Amy Adams, Mia Tharia, Aran Murphy, Steve Buscemi, Natasha Lyonne

Hope

Cast: Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander, Taylor Russell

BITE STOP

SATURDAY-SUNDAY

Himachali Dham

Where: Blooms, Eros Hotel, Nehru Place

Time: Noon to 3pm and 7pm to 11.30pm

Tuck Shop

Where: The Brook, Crosspoint Mall, Sector 28, DLF Phase IV, Gurugram

Time: 1pm to Midnight

PLAY DATE

SATURDAY

Where: Select Citywalk, Saket

Time: 2pm to 8.30pm

Sharadotsav – Maharaas Leela Ft. Uma Sharma

Where: India Islamic Cultural Centre, Lodhi Road

Time: 6.30pm

SUNDAY

Kanakotsav

Where: Bharat Mandapam, Pragati Maidan

Time: 6pm

SATURDAY-SUNDAY

Terra Fest 2026

Where: Amphitheatre, Triveni Kala Sangam, Mandi House

Time: 11am to 7pm

GROOVE IT 

SATURDAY 

Mehfil Baithak Ft. Rakesh Chaurasia

Where: Common Area, Worldmark Gurugram, Maidawas Road, Sector 65

Time: 7pm

SUNDAY

Sukhbir Live

Where: Nykaaland Beauty Festival, NSIC Exhibition Grounds, Okhla

Time: Noon to 7pm

POWER HOUR

SATURDAY 

Run Club

Where: Leisure Valley Ground, NH 8, Sector 29, Gurugram

Time: 7am

For more, follow @htcity.delhijunction

 
hope
Home/Htcity/Htcity Delhi Junction/Weekend Planner (October 24 and 25): Delhi-NCR residents, here’s everything you must check out!
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