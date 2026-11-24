Focusing on regional and caste balance, the Haryana BJP has reorganised its Kisan Morcha by appointing a new team of state office-bearers, executive committee members and district presidents, giving representation to leaders from different regions and social groups across the state.

Four state vice-presidents, two general secretaries and four secretaries appointed; 16 executive committee members also named. (HT File) more less

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The appointments, announced by Kisan Morcha state president Mahesh Chauhan on Monday, include four state vice-presidents, two general secretaries, four state secretaries and heads of various organisational wings, besides 16 members of the state executive committee and 27 district presidents. The appointments have been made with the consent of state BJP president Archana Gupta and the party’s senior leadership and will come into effect immediately.

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Mandeep Virk from Kurukshetra, Isham Sakra from Kaithal, Babita Dahiya from Sonepat and Pradeep Kamboj from Karnal have been appointed state vice-presidents. Harivardhan Mann from Bhiwani and Sandeep Gurjar from Yamunanagar have been named general secretaries.

The party appointed Prithvi Bijroi from Dabwali, Manoj Goyal from Panipat, Dinesh Saini from Rewari and Prinsi Chahar from Gurugram Mahanagar as state secretaries. Ashok Mandewal has been appointed treasurer, Dharambir Jakhar from Hisar office secretary, Mangeraam Kaushik from Kurukshetra media head, Sandeep Panwar from Gurugram IT head and Naveen Yadav from Gurugram social media head.

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{{^usCountry}} The newly announced state executive committee includes Gautam Rana from Panchkula, Rambir Chauhan from Ambala, Mukesh Bhardwaj from Jind, Satish Bhoria from Rohtak, Baldev Beniwal from Sirsa, Veer Singh Jathlana from Yamunanagar, Pawan Yadav from Mahendragarh and Layak Ram Gudwal from Fatehabad. {{/usCountry}}

{{#usCountry}} The newly announced state executive committee includes Gautam Rana from Panchkula, Rambir Chauhan from Ambala, Mukesh Bhardwaj from Jind, Satish Bhoria from Rohtak, Baldev Beniwal from Sirsa, Veer Singh Jathlana from Yamunanagar, Pawan Yadav from Mahendragarh and Layak Ram Gudwal from Fatehabad. {{/usCountry}}

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The other members of the state executive committee are Divyanshu Gaur from Palwal, Aadesh Yadav from Faridabad Mahanagar, Ramphal Bhura from Hansi, Jitender Bhardwaj from Faridabad, Jagvinder Khattana from Gurugram Mahanagar, Monu Jaldhar from Nuh, Sonia from Gohana and Raj Rani Sangwan from Charkhi Dadri.

In the district-level appointments, Rajiv Rathore has been made president in Panchkula, Nirmal Singh in Ambala, Nitesh Rana in Yamunanagar, Charan Ajit Singh in Kurukshetra, Mohipal Rana in Kaithal, Surender Tyagi in Karnal, Subhash Kuhad in Panipat, Sumit Antil in Sonepat and Pradeep Badwasni in Gohana.

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The other district presidents are Ramphal Morshi (Jind), Ravi Hooda (Rohtak), Vinod Baudas (Jhajjar), Kuldeep Jat (Dabwali), Bhagwat Singh (Sirsa), Chhatar Pal Kapado (Hansi), Ajay Beniwal (Hisar), Avtar Singh Ladv (Fatehabad), Lavkesh Banti (Bhiwani), Sandeep Chairman (Charkhi Dadri), Pardeep Badkhera (Rewari), Dinesh Dalal Singh (Mahendragarh), Mukesh Jaldhar (Gurugram), Naresh Dayama (Gurugram Mahanagar), Manish Yadav (Nuh), Sachin Kumar (Palwal), Jagbir Phogat (Faridabad Mahanagar) and Raju Thakur (Faridabad).