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Haryana government issues transfers and postings for seven IAS officers

Shakti Singh was posted as director, sports, Pradeep Dahiya was posted as managing director, Haryana State Federation of Cooperative Sugar Mills and director, state audit department

Published on: Nov 11, 2026, 07:50:10 IST
By HT Correspondent, Chandigarh
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The Haryana government on Tuesday night issued transfers and postings for seven IAS officers. CEO, Gurugram and Faridabad Metropolitan Development Authorities, PC Meena was posted as commissioner and secretary of human resources department and general administration.

Ankita Choudhary was posted as district municipal commissioner, Panipat while Pankaj was posted as commissioner, municipal corporation, Gurugram. (HT File)
Ankita Choudhary was posted as district municipal commissioner, Panipat while Pankaj was posted as commissioner, municipal corporation, Gurugram. (HT File)

DK Behera replaced him as CEO, Gurugram and Faridabad Metropolitan Development Authority, and CEO, Faridabad Metropolitan Development Authorities.

Shakti Singh was posted as director, sports, Pradeep Dahiya was posted as managing director, Haryana State Federation of Cooperative Sugar Mills and director, state audit department. Mohd Imran Raza was posted as additional CEO, Gurugram Metropolitan Development Authority.

Ankita Choudhary was posted as district municipal commissioner, Panipat while Pankaj was posted as commissioner, municipal corporation, Gurugram.

 
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