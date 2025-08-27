Relief centres established at gurdwaras: SGPC

SGPC secretary Partap Singh said the managers of different gurdwaras were asked to establish relief centres. Shelter, langar (community meals) and other essential items have been arranged at several gurdwaras, he said.
Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) chief Harjinder Singh Dhami on Tuesday said relief centres have been established at various gurdwaras for the flood-affected people.
Among the gurdwaras where relief centres have been established are Takht Sri Kesgarh Sahib, Sri Anandpur Sahib (Ropar), Gurdwara Sri Dukhniwaran Sahib Patshahi Nauvin, Patiala, Gurdwara Sri Ber Sahib, Sultanpur Lodhi (Kapurthala), Gurdwara Sri Tegh Bahadur Sahib Patshahi Nauvin, Baba Bakala (Amritsar), Gurdwara Sri Baoli Sahib, Goindwal Sahib (Tarn Taran), Gurdwara Bhatha Sahib Patshahi Dasvin, Kotla Nihang (Ropar), Gurdwara Sri Chamkaur Sahib (Rupnagar), Gurdwara Sri Charankamal Sahib, Machhiwara (Ludhiana), Gurdwara Sri Barath Sahib (Pathankot), Gurdwara Baba Budha Sahib Ji, Ramdas (Amritsar), Gurdwara Sri Darbar Sahib, Dera Baba Nanak (Gurdaspur), Gurdwara Chohla Sahib Patshahi Panjvin (Tarn Taran), Gurdwara Gurusar Jamni Sahib Patshahi Dasvin, Bazidpur (Ferozepur), Gurdwara Prakash Asthan Bhai Lalu Ji, Dalla (Kapurthala), Gurdwara Bhai Tara Singh Ji Shaheed, Wan village (Tarn Taran), Gurdwara Baba Bir Singh Ji, Rattoke village (Tarn Taran).