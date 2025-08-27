Search
Wed, Aug 27, 2025
New Delhi oC

Relief centres established at gurdwaras: SGPC

ByHT Correspondent, Amritsar
Published on: Aug 27, 2025 07:46 am IST

SGPC secretary Partap Singh said the managers of different gurdwaras were asked to establish relief centres. Shelter, langar (community meals) and other essential items have been arranged at several gurdwaras, he said.

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) chief Harjinder Singh Dhami on Tuesday said relief centres have been established at various gurdwaras for the flood-affected people.

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) chief Harjinder Singh Dhami .
Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) chief Harjinder Singh Dhami .

SGPC secretary Partap Singh said the managers of different gurdwaras were asked to establish relief centres. Shelter, langar (community meals) and other essential items have been arranged at several gurdwaras, he said.

Among the gurdwaras where relief centres have been established are Takht Sri Kesgarh Sahib, Sri Anandpur Sahib (Ropar), Gurdwara Sri Dukhniwaran Sahib Patshahi Nauvin, Patiala, Gurdwara Sri Ber Sahib, Sultanpur Lodhi (Kapurthala), Gurdwara Sri Tegh Bahadur Sahib Patshahi Nauvin, Baba Bakala (Amritsar), Gurdwara Sri Baoli Sahib, Goindwal Sahib (Tarn Taran), Gurdwara Bhatha Sahib Patshahi Dasvin, Kotla Nihang (Ropar), Gurdwara Sri Chamkaur Sahib (Rupnagar), Gurdwara Sri Charankamal Sahib, Machhiwara (Ludhiana), Gurdwara Sri Barath Sahib (Pathankot), Gurdwara Baba Budha Sahib Ji, Ramdas (Amritsar), Gurdwara Sri Darbar Sahib, Dera Baba Nanak (Gurdaspur), Gurdwara Chohla Sahib Patshahi Panjvin (Tarn Taran), Gurdwara Gurusar Jamni Sahib Patshahi Dasvin, Bazidpur (Ferozepur), Gurdwara Prakash Asthan Bhai Lalu Ji, Dalla (Kapurthala), Gurdwara Bhai Tara Singh Ji Shaheed, Wan village (Tarn Taran), Gurdwara Baba Bir Singh Ji, Rattoke village (Tarn Taran).

News / Cities / Chandigarh / Relief centres established at gurdwaras: SGPC
SHARE THIS ARTICLE ON
SHARE
Copy
close

Join Hindustan Times

Create free account and unlock exciting features like

Newsletters, Alerts and Recommendations Get personalised news and exciting deals Bookmark the stories you want to read later
Already have an account? Sign In
  • mint-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icons
  • slurrp-icon
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telegu
  • ht-marathi
  • Instore Radio - FAB Play
  • vc-circle
  • tech-circle
  • vcc-edge
  • edge-insights
Copyright © 2025 HT Digital Streams Limited. All Rights Reserved.
Story Saved
Live Score
Edit Profile
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
crown-icon
Subscribe Now!
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Follow Us On