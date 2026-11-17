Mitchell Starc and Travis Head were among the biggest names released ahead of the IPL 2027 auction, with both Australians already announcing that they will miss the season to focus on Ashes preparations. However, Sunrisers Hyderabad kept Pat Cummins, despite uncertainty over his participation next year.
Kolkata Knight Riders have also made some major calls, releasing Ajinkya Rahane, Matheesha Pathirana and Rachin Ravindra; however, they retained Cameron Green, whom they bought for a whopping INR 25.20 crore, while Delhi Capitals have let go of Nitish Rana and Abishek Porel.
Defending champions Royal Challengers Bengaluru released Jacob Bethell and Vihaan Malhotra while they retained Romario Shepherd despite an underwhelming last season.
Deep Dive
Will MS Dhoni play for CSK in IPL 2027, and what will his role be?
Which IPL team has the largest remaining purse for the 2027 auction?
How did Mohammed Shami and Sam Curran move between teams ahead of IPL 2027?
Chennai Super Kings have released several players but retained most of their core. Meanwhile, MS Dhoni has called time on his IPL playing career and will take up the role of CSK mentor.
Here is the list of players released and retained by franchises ahead of the IPL 2027 mini auction:
Chennai Super Kings
Released: MS Dhoni, Aman Khan, Dian Forrester, Kuldip Yadav, Macneil Noronha, Matthew Short, Matt Henry, Akash Madhwal, Prashant Veer, Spencer Johnson, Zak Foulkes.
Traded Out - Khaleel Ahmed, Nathan Ellis{{/usCountry}}
Traded Out - Khaleel Ahmed, Nathan Ellis{{/usCountry}}
Retained: Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Dewald Brevis, Shivam Dube, Kartik Sharma, Sarfaraz Khan, Rahul Chahar, Noor Ahmad, Shreyas Gopal, Anshul Kamboj, Mukesh Choudhary, Gurjapneet Singh, Ramakrishna Ghosh, Jamie Overton, Akeal Hosein.
Traded In - Liam Livingstone, Jack Edwards
Mumbai Indians
Released: Trent Boult, Deepak Chahar, AM Ghazanfar, Atharva Ankolekar, Keshav Maharaj, Mohammed Izhar, Danish Malewar, Mayank Markande, Mayank Rawat, Mahipal Lomror, Robin Minz, Ruchit Ahir, Krish Bhagat.
Traded Out - Hardik Pandya
Retained: Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Jasprit Bumrah, Tilak Varma, Naman Dhir, Ryan Rickleton, Sherfane Rutherford, Quinton de Kock, Corbin Bosch, Will Jacks, Shardul Thakur, Raj Bawa, Mitchell Santner, Ashwani Kumar, Raghu Sharma.
Traded In - Arshdeep Singh
Delhi Capitals
Released: Mitchell Starc, Nitish Rana, Abishek Porel, Pathum Nissanka, Ben Duckett, Karun Nair, Sahil Parakh, Dushmantha Chameera, Rehan Ahmed, Ajay Mandal.
Traded Out: T Natarajan, Kuldeep Yadav
Retained: Axar Patel, KL Rahul, Prithvi Shaw, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Tristan Stubbs, David Miller, Lungi Ngidi, Mukesh Kumar, Auqib Nabi, Vipraj Nigam, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Kyle Jamieson.
Trade In - Rishabh Pant, Zeeshan Ansari
Lucknow Super Giants
Released: Avesh Khan, Matthew Breetzke, Anrich Nortje, George Linde, Wanindu Hasaranga, Naman Tiwari, Arshin Kulkarni.
Traded Out: Rishabh Pant, Mohammed Shami, M Siddharth
Retained: Mitchell Marsh, Aiden Markram, Nicholas Pooran, Josh Inglis, Ayush Badoni, Abdul Samad, Mukul Choudhary, Akshat Raghuvanshi, Himmat Singh, Shahbaz Ahmed, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Mohsin Khan, Mayank Yadav, Akash Singh, Arjun Tendulkar.
Traded In: Kuldeep Yadav, Sam Curran
Punjab Kings
Released: Nehal Wadhera, Lockie Ferguson, Mitchell Owen, Pyla Avinash, Praveen Dubey, Vishal Nishad.
Traded Out: Arshdeep Singh
Retained: Shreyas Iyer, Priyansh Arya, Prabhsimran Singh, Shashank Singh, Musheer Khan, Vishnu Vinod, Cooper Connolly, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Suryansh Shedge, Xavier Bartlett, Ben Dwarshuis, Yash Thakur, Vyshak Vijaykumar, Yuzvendra Chahal, Harpreet Brar, Harnoor Singh.
Traded In: Hardik Pandya
Rajasthan Royals
Released: Shimron Hetmyer, Nandre Burger, Adam Milne, Kwena Maphaka, Tushar Deshpande, Kuldeep Sen, Yudhvir Singh, Vignesh Puthur, Ravi Singh.
Traded Out: Sam Curran
Retained: Riyan Parag, Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Dhruv Jurel, Shubham Dubey, Aman Rao, Lhuan Dre Pretorius, Donovan Ferreira, Dasun Shanaka, Ravindra Jadeja, Ravi Bishnoi, Yashraj Punja, Emanjot Chahal, Jofra Archer, Brijesh Sharma, Sandeep Sharma, Sushant Mishra.
Traded In: Mohammed Shami, M Siddharth
Sunrisers Hyderabad
Released: Travis Head, Kamindu Mendis, Jaydev Unadkat, Dishan Madushanka, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Shivam Mavi, Gerald Coetzee, David Payne.
Traded Out: Harshal Patel, Zeeshan Ansari, Liam Livingstone, Jack Edwards
Retained: Pat Cummins, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Salil Arora, Aniket Verma, R Smaran, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Eshan Malinga, Brydon Carse, Praful Hinge, Sakib Hussain, RS Ambrish, Harsh Dubey, Shivang Kumar, Krains Fuletra.
Traded Out: T Natarajan, Khaleel Ahmed, Nathan Ellis
Royal Challengers Bengaluru
Released: Jacob Bethell, Richard Gleeson, Mangesh Yadav, Satvik Deswal, Vihaan Malhotra, Swapnil Singh.
Retained: Rajat Patidar, Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Jitesh Sharma, Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Josh Hazlewood, Bhuvneshwar Kumar, Suyash Sharma, Abhinandan Singh, Swapnil Singh, Rasikh Salam, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Kanishk Chouhan, Yash Dayal.
Gujarat Titans
Released: Ishant Sharma, Luke Wood, Kulwant Khejroliya, Shahrukh Khan, Connor Esterhuizen.
Retained: Shubman Gill, Sai Sudharsan, Rahul Tewatia, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Tom Banton, Glenn Phillips, Washington Sundar, R Sai Kishore, Manav Suthar, Rashid Khan, Jayant Yadav, Jason Holder, Kagiso Rabada, Mohammad Siraj, Prasidh Krishna, Gurnoor Brar, Ashok Sharma, Arshad Khan, Prithvi Raj Yarra, Nishant Sidhu.
Traded In: Harshal Patel
Kolkata Knight Riders
Released: Ajinkya Rahane, Akash Deep, Blessing Muzarabani, Daksh Kamra, Luvinith Sisodia, Matheesha Pathirana, Mustafizur Rahman, Navdeep Saini, Rachin Ravindra, Rahul Tripathi, Tejasvi Singh, Umran Malik.
Retained: Cameron Green, Sunil Narine, Rinku Singh, Varun Chakravarthy, Harshit Rana, Finn Allen, Manish Pandey, Rovman Powell, Angkrish Raghuvanshi, Ramandeep Singh, Tim Seifert, Sarthak Ranjan, Anukul Roy, Vaibhav Arora, Saurabh Dubey, Karthik Tyagi, Prashant Solanki.
Here are the purses left for all IPL teams:
1. Lucknow Super Giants - INR 47.45 crores
2. Chennai Super Kings - INR 28.05 crores
3. Delhi Capitals - INR 39.50 crores
4. Kolkata Knight Riders - INR 41.65 crores
5. Mumbai Indians - INR 32.60 crores
6. Punjab Kings - INR 18.60 crores
7. Rajasthan Royals - INR 27.05 crores
8. Sunrisers Hyderabad - INR 40.15 crores
9. Royal Challengers Bengaluru - INR 14.15 crores
10. Gujarat Titans - INR 8.75 crores