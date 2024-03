Zimbabwe Women vs Papua New Guinea Women Live Score: Zimbabwe Women score after 11 overs is 43/0

Live

Zimbabwe Women vs Papua New Guinea Women Live Score: Zimbabwe Women at 43/0 after 11 overs, Kelis Ndhlovu at 29 runs and Modester Mupachikwa at 13 runs

Zimbabwe Women vs Papua New Guinea Women Live Score, 3rd ODI of Papua New Guinea Women tour of Zimbabwe, 2024

Zimbabwe Women vs Papua New Guinea Women Live Score: Welcome to the live coverage of 3rd ODI of Papua New Guinea Women tour of Zimbabwe, 2024. Match will start on 28 Mar 2024 at 12:45 PM

Venue : Harare Sports Club, Harare



Zimbabwe Women squad -

Chipo Mugeri-Tiripano, Mary-Anne Musonda, Nyasha Gwanzura, Pellagia Mujaji, Sharne Mayers, Josephine Nkomo, Kelis Ndhlovu, Loreen Tshuma, Chiedza Dhururu, Modester Mupachikwa, Audrey Mazvishaya, Francisca Chipare, Kudzai Chigora, Lindokuhle Mabhero, Loryn Phiri, Nomvelo Sibanda, Precious Marange

Papua New Guinea Women squad -

Melanie Ani, Naoani Vare, Pauke Siaka, Tanya Ruma, Dika Lohia, Henao Thomas, Lakshmi Rajadurai, Sibona Jimmy, Brenda Tau, Kevau Frank, Geua Tom, Isabel Toua, Vicky Araa, Vicky Buruka